В швейцарской государственной оборонной компании сегодня проводятся обыски
По данным местной прессы, следственные действия ведутся в рамках расследования поставок материалов и вооружений в Россию. Ранее в прокуратуру поступила жалоба на некое «уголовное правонарушение».
По некоторым данным, один из специалистов ведомства, а также сотрудник частного банка — россиянин, — заключили соглашение с Москвой о поставке вооружений на несколько миллионов долларов, действуя за спиной своих работодателей.
Комментарии8
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alehan00074 22 марта 2018 | 14:43
Обычное дело....путирашинская оборонка нечего не может сделать сама. Спиз#@$ить что плохо лежит на Западе или купить, заплатив втридорога - тут они мастера. И казалось бы вроде люди неглупые, хотя и холопы, а все равно ничего сами не могут - руки из ж...пы растут...
dataan 22 марта 2018 | 14:45
Ну ладно. Этого вычислила ФБР. Но остальные тысячи наших агентов по всему миру хорошо законспирированы.
cypher 22 марта 2018 | 15:05
dataan: вам по-русски вроде бы написали: ваши сотоварищи-путыноиды НИЧЕГО, кроме своровать, НЕ УМЕЮТ.
Да, отвечает dataan, у нас отличные воры, хорошо законспирированные!
Полный консенсус, что называется :))
ha12raz 22 марта 2018 | 14:43
Всех в дЕРьме измажут
venediktov_cunt 22 марта 2018 | 14:44
Часы "Сруроликс" для высшего командования, ну ещё может шуколадь "Долбен-Гольд" для собак.
raffal 22 марта 2018 | 15:10
venediktov_cunt:
До швейцарского хайтека, точной механики, оптики, прецизиозных составляющих авионики, космической техники, России, как раком до Пекина. Кстати, станки made in Switzerland составляют значительную часть станочного парка российского ВПК. Связь современных станков с изготовителем прерываться не может. Это расходный материал и программное обеспречение. Кроме того, станки должны обновляться не реже одного раза в пять лет. Станкостроения, как основы машиностроения вообще, в России, в принципе, не существует, а отрасль под санкциями.
Кстати, экспорт только медикаментов и медицинской техники из Швейцарии почти такой же по объёму, как российских экспорт оружия. И это при населении Конфедерации почти вдвое меньше одной Москвы. А страна лишена всех природных ресурсов. Кроме неописуемых красот и мозгов.
com30 22 марта 2018 | 14:46
Ну все, теперь никаких гиперзвуковых ракет летающих хаотически вокруг Земли туда сюда днями, а срАмота так и останется фанерной.
И в швейцарии забанили.
petrovitchcolyan 22 марта 2018 | 14:54
Так вот где Путин берет крылатые ракеты и торпеды для мультиков ?
А они не верили , оказывается давно уже все продумали, не зря наши шпионы хлеб едят ....