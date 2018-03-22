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14:33, 22 марта 2018

В следующем месяце в России будут индексированы пенсии

Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев. Социальные пенсии вырастут почти на 3%.

Комментарии

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sadda 22 марта 2018 | 14:40

Путин сделал большие    пенсии нужным людям  - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам  прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики,   тоже нужные люди. А на остальных  Путин   экономит, платит им мизер,  чтобы платить нужным людям большие  пенсии. Вот такое вот пенсионное обеспечение по-путински....

her 22 марта 2018 | 14:45

В следующем месяце в России будут индексированы пенсии
Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев. Социальные пенсии вырастут почти на 3%.
---------------
Импотенция Вовы = 3%
Вова - 3% :-)

irinaapril 22 марта 2018 | 15:24

her: так это индексация не всей пенсии, а лишь одной её части, так что получится, что прибавка будет совсем ничтожной.В прошлый раз один пенсионер послал Медведеву свою прибавку к пенсии, сумма была в районе 60 рублей.Деньги вернули назад.А потом пенсионер умер, видно в целях избавления ПФ и дорогого правительства от непосильного бремени.

alehan00074 22 марта 2018 | 14:45

Скока в рашке пенсия, просветите - $200 уже есть али все еще меньше?

fr312 22 марта 2018 | 14:57

alehan00074: Встаём с колен ,уже 8900,т.е. около 150 долларов,для ваты сообщаю,в прибалтике минимальная пенсия более 300 евро-кто если не пыня?????

lecitoyen_ 22 марта 2018 | 14:41

с такими деньжищами токмо по ресторанам

alehan00074 22 марта 2018 | 14:49

lecitoyen_:
- В коммерческом ресторане на сотню не больно зашикуешь.
- А что можно купить на 100 рублей?
- На 100 рублей?
- Чашку кофе, рюмку сухого вина, бутылку лимонада.. Только тебя-то это не касается...
(с.)

ladyirina 22 марта 2018 | 15:05

alehan00074: "- А что можно купить на 100 рублей? "..............В Питере 2 билета на трамвай. Прибавка 3% составит в среднем 400 руб.

kessara 22 марта 2018 | 14:45

еще после прошлого повышения деньги девать некуда,а уже опять....прошлое было аж на 9 рублей...

balkin 22 марта 2018 | 14:46

То есть пенсия в 10,000 руб станет 10,300? Круто! Это в первопрестольной сколько раз можно на транспорте прокатиться (карты пока не учтем)?

petrovitchcolyan 22 марта 2018 | 14:50

balkin:
А пенсия в 100 000 станет 103 000, товарищ может ездить весь месяц на метро.

agriment 22 марта 2018 | 15:07

petrovitchcolyan: 14:50"А пенсия в 100 000 станет 103 000, товарищ может ездить весь месяц на метро"

- У "товарищей" чья пенсия 100000 на метро не ездят...

сидят в госдуре, в судах и прочих ведомствах, с персональным водителем, за счёт налогов народонаселения.

sergeev67 22 марта 2018 | 14:53

balkin: То есть пенсия в 10,000 руб станет 10,300? Круто!

Можно будет тратить на 10р в день больше! Плюс 3 макаронины на обед. Ну если сыт, то аккуратно на таблетку капотена выйдет.

irinaapril 22 марта 2018 | 15:30

balkin: balkin: balkin: размечтались!Индексируют только одну часть пенсии, а она состоит из двух частей.Так что рот не следует разевать- закрома родины исключительно для особ, приближённых к императору.

agriment 22 марта 2018 | 14:52

Д. Медведев "В следующем месяце в России будут индексированы пенсии на 3%"

Заявил громко, чтобы все услышали, подключил все СМИ:
пенсия в среднем 12000руб *3%= 360 руб.

д. Медведев: с барского плеча, всем пенсионерам, с апреля месяца
прибавляю 360 руб.выплата будет в мае.
а с июня месяца повышаю на 4% цены на энергоносители-ЖКХ, акцизы на бензин и дизтопливо, на табак, на Платон и цены будут выше не на 3%, а на 30%,
но об этом я вам не скажу.

ka_mate 22 марта 2018 | 14:55

Пенсии будут индексированы очень просто.
Путем увеличения налогов.

rena1960 22 марта 2018 | 14:56

Сначала хотела выматериться,а потом подумала:в РФ много граждан,которые на сию подачу от власти...купят лишний кг крупы...

rom8883 22 марта 2018 | 15:11

rena1960: Не радуйтесь. Крупа подорожает. А так же масло, кастрюли, сковородки, свет, газ, проезд на транспорте, ЖКХ... Пойдёте в магазин пешком, купите пол кило крупы, и будете жевать её всухомятку.

(комментарий скрыт)

beaux 22 марта 2018 | 14:59

Ну зачем же так много. С жиру начнут бесится.

dekadik 22 марта 2018 | 15:01

в среднем повысятся где то на 300 рубчиков, бутылку водки можно будет купить и банку корюшки в томате.... и прекрасно провести время у зомбоящика, наслаждаясь соловьиными трелями.

agriment 22 марта 2018 | 15:16

dekadik: 15:01 ".., бутылку водки можно будет купить и банку корюшки в томате.... и прекрасно провести время у зомбоящика, наслаждаясь соловьиными трелями"

- Наслаждаться не придется, повысят цены на лекарства(аптеки в супермаркетах), на ЖКХ, на водку, бензин, табак и т.д.

так что обдерут как липку, не успеете до сбербанка допилить.

nf5096004 22 марта 2018 | 15:20

Прибавят 200 рублей, и как это соизмеримо с инфляцией? Тем более, что и то, что мы сейчас получаем - мизер по сравнению с пенсиями в развитых странах (за исключением депутатов), это ограничение на все. Одинокий пенсионер в России не может себя ни прокормить, ни одеть, ни приобрести лекарства, особенно, если он живет не в Москве. Это армия нищих.

forward 22 марта 2018 | 15:40

Социальная пенсия — это ежемесячная выплата материальной помощи нетрудоспособным гражданам, у которых отсутствует страховой стаж.
Т.е. это повышение не коснется большинства пенсионеров.

(комментарий скрыт)

bondarenkovg 22 марта 2018 | 15:47

На прошлогоднюю индексацию купил правый носок, теперь справлю левый. Коли доживу до следующей индексации - замахнусь на трусы, целой осталась только резинка.

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