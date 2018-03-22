В следующем месяце в России будут индексированы пенсии
Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев. Социальные пенсии вырастут почти на 3%.
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Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев. Социальные пенсии вырастут почти на 3%.
Комментарии24
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sadda 22 марта 2018 | 14:40
Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии. Вот такое вот пенсионное обеспечение по-путински....
her 22 марта 2018 | 14:45
В следующем месяце в России будут индексированы пенсии
Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев. Социальные пенсии вырастут почти на 3%.
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Импотенция Вовы = 3%
Вова - 3% :-)
irinaapril 22 марта 2018 | 15:24
her: так это индексация не всей пенсии, а лишь одной её части, так что получится, что прибавка будет совсем ничтожной.В прошлый раз один пенсионер послал Медведеву свою прибавку к пенсии, сумма была в районе 60 рублей.Деньги вернули назад.А потом пенсионер умер, видно в целях избавления ПФ и дорогого правительства от непосильного бремени.
alehan00074 22 марта 2018 | 14:45
Скока в рашке пенсия, просветите - $200 уже есть али все еще меньше?
fr312 22 марта 2018 | 14:57
alehan00074: Встаём с колен ,уже 8900,т.е. около 150 долларов,для ваты сообщаю,в прибалтике минимальная пенсия более 300 евро-кто если не пыня?????
lecitoyen_ 22 марта 2018 | 14:41
с такими деньжищами токмо по ресторанам
alehan00074 22 марта 2018 | 14:49
lecitoyen_:
- В коммерческом ресторане на сотню не больно зашикуешь.
- А что можно купить на 100 рублей?
- На 100 рублей?
- Чашку кофе, рюмку сухого вина, бутылку лимонада.. Только тебя-то это не касается...
(с.)
ladyirina 22 марта 2018 | 15:05
alehan00074: "- А что можно купить на 100 рублей? "..............В Питере 2 билета на трамвай. Прибавка 3% составит в среднем 400 руб.
kessara 22 марта 2018 | 14:45
еще после прошлого повышения деньги девать некуда,а уже опять....прошлое было аж на 9 рублей...
balkin 22 марта 2018 | 14:46
То есть пенсия в 10,000 руб станет 10,300? Круто! Это в первопрестольной сколько раз можно на транспорте прокатиться (карты пока не учтем)?
petrovitchcolyan 22 марта 2018 | 14:50
balkin:
А пенсия в 100 000 станет 103 000, товарищ может ездить весь месяц на метро.
agriment 22 марта 2018 | 15:07
petrovitchcolyan: 14:50"А пенсия в 100 000 станет 103 000, товарищ может ездить весь месяц на метро"
- У "товарищей" чья пенсия 100000 на метро не ездят...
сидят в госдуре, в судах и прочих ведомствах, с персональным водителем, за счёт налогов народонаселения.
sergeev67 22 марта 2018 | 14:53
balkin: То есть пенсия в 10,000 руб станет 10,300? Круто!
Можно будет тратить на 10р в день больше! Плюс 3 макаронины на обед. Ну если сыт, то аккуратно на таблетку капотена выйдет.
irinaapril 22 марта 2018 | 15:30
balkin: balkin: balkin: размечтались!Индексируют только одну часть пенсии, а она состоит из двух частей.Так что рот не следует разевать- закрома родины исключительно для особ, приближённых к императору.
agriment 22 марта 2018 | 14:52
Д. Медведев "В следующем месяце в России будут индексированы пенсии на 3%"
Заявил громко, чтобы все услышали, подключил все СМИ:
пенсия в среднем 12000руб *3%= 360 руб.
д. Медведев: с барского плеча, всем пенсионерам, с апреля месяца
прибавляю 360 руб.выплата будет в мае.
а с июня месяца повышаю на 4% цены на энергоносители-ЖКХ, акцизы на бензин и дизтопливо, на табак, на Платон и цены будут выше не на 3%, а на 30%,
но об этом я вам не скажу.
ka_mate 22 марта 2018 | 14:55
Пенсии будут индексированы очень просто.
Путем увеличения налогов.
rena1960 22 марта 2018 | 14:56
Сначала хотела выматериться,а потом подумала:в РФ много граждан,которые на сию подачу от власти...купят лишний кг крупы...
rom8883 22 марта 2018 | 15:11
rena1960: Не радуйтесь. Крупа подорожает. А так же масло, кастрюли, сковородки, свет, газ, проезд на транспорте, ЖКХ... Пойдёте в магазин пешком, купите пол кило крупы, и будете жевать её всухомятку.
beaux 22 марта 2018 | 14:59
Ну зачем же так много. С жиру начнут бесится.
dekadik 22 марта 2018 | 15:01
в среднем повысятся где то на 300 рубчиков, бутылку водки можно будет купить и банку корюшки в томате.... и прекрасно провести время у зомбоящика, наслаждаясь соловьиными трелями.
agriment 22 марта 2018 | 15:16
dekadik: 15:01 ".., бутылку водки можно будет купить и банку корюшки в томате.... и прекрасно провести время у зомбоящика, наслаждаясь соловьиными трелями"
- Наслаждаться не придется, повысят цены на лекарства(аптеки в супермаркетах), на ЖКХ, на водку, бензин, табак и т.д.
так что обдерут как липку, не успеете до сбербанка допилить.
nf5096004 22 марта 2018 | 15:20
Прибавят 200 рублей, и как это соизмеримо с инфляцией? Тем более, что и то, что мы сейчас получаем - мизер по сравнению с пенсиями в развитых странах (за исключением депутатов), это ограничение на все. Одинокий пенсионер в России не может себя ни прокормить, ни одеть, ни приобрести лекарства, особенно, если он живет не в Москве. Это армия нищих.
forward 22 марта 2018 | 15:40
Социальная пенсия — это ежемесячная выплата материальной помощи нетрудоспособным гражданам, у которых отсутствует страховой стаж.
Т.е. это повышение не коснется большинства пенсионеров.
bondarenkovg 22 марта 2018 | 15:47
На прошлогоднюю индексацию купил правый носок, теперь справлю левый. Коли доживу до следующей индексации - замахнусь на трусы, целой осталась только резинка.