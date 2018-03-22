В Кремле и в правительстве признают, что обсуждается возможность повышения налога на доходы физических лиц
Впрочем, окончательного решения пока не принято. Ранее газета «Ведомости» написала, что ставка НДФЛ может быть повышена на два процентных пункта – до 15%.
Комментарии15
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zavlabor 22 марта 2018 | 14:38
Правильно, надо же на что то виолончели покупать и уточек кормить.
cattt 22 марта 2018 | 14:39
Сначала налоги, потом повышение пенсионного возраста.
sergeev67 22 марта 2018 | 14:55
cattt: Сначала налоги, потом повышение пенсионного возраста.
Никаких "сначала" и "потом". Все одновременно. С 1 января 2019г.
tour 22 марта 2018 | 14:56
cattt:
Да йж, дороговато обходиться путинский стабилизец:
Дотации в бюджет из карманов нищающих Россиян:
Дагестан - нас., 3 млн/чел - 60 млрд;
Чечня - нас. - 400 тыс/чел - 30 млрд;
Крым - нас, - 2340921 чел. более - 200 млрд.
gekorn 22 марта 2018 | 14:40
Народ заслужил такое отношение к себе. Последние выборы тому подтверждение.
alle_op 22 марта 2018 | 14:40
"Дай сюда твои деньги! Я буду улучшать тебе жизнь!"
nf5096004 22 марта 2018 | 15:13
alle_op: им можно доверять наши деньги?
alle_op 22 марта 2018 | 15:18
nf5096004: А "они" не спрашивают, "они" отбирают.
nf5096004 22 марта 2018 | 15:23
alle_op: : увы, это понимаю. Не понимаю тех, кто голосовал за все это.
skier64 22 марта 2018 | 14:44
Ну избиратели, распишитесь в получении :)
abram_g 22 марта 2018 | 14:50
Непонятно, зачем? Есть много более скрытых способов сделать людей беднее, поэтому и держится ставка 13%% - якобы 13%%. Налоги всегда перераспределение от бедных к богатым.
cukker 22 марта 2018 | 14:52
вот тебе и оценило правительство голосование за Путина
beaux 22 марта 2018 | 14:57
Побыстрее вводите и повыше-а вдруг у людей наконец мозги заработают.
nf5096004 22 марта 2018 | 15:15
beaux: ой, боюсь не заработают!
rom8883 22 марта 2018 | 15:16
У кого есть бабушка? ей 3% подкинут. Прокормит?