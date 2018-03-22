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14:32, 22 марта 2018

МЧС установит в Волоколамске табло, на которое будут выводиться результаты проб воздуха.

Специальный мобильный комплекс будет развернут непосредственно на центральной площади города, возле здания администрации. Все это связано с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово». Местные жители постоянно жалуются на резкий запах в воздухе. Накануне за медицинской помощью были вынуждены обратиться десятки детей. Роспотребнадзор утверждает, что превышения допустимых норм вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Комментарии

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jetsam 22 марта 2018 | 14:36

датчики китайские или от роснано или от кужугетовича?

* лучше от кужугета ставьте - 99.9% правды кажут...

vezdehod 22 марта 2018 | 14:39

Народ будет нюхать не Табло, а воздух, который будет идти от мусорного полигона.

sergeev67 22 марта 2018 | 15:01

Табло будет всегда показывать одни и те же цифры "76".
Что означает стабильность ситуации на ближайшие 6 лет.

jjtompson 22 марта 2018 | 15:18

Муляж?

popov_m 22 марта 2018 | 14:38

Кто будет тестировать датчики???

(комментарий скрыт)

ansh 22 марта 2018 | 14:41

Кто оператор?
Чуров? Памфилова? Маня-Аблигация? ...

dreyo 22 марта 2018 | 14:42

А таблу верить то можно? А то прикажут показывать только позитив...

jetsam 22 марта 2018 | 14:44

dreyo: можно. но только в 3D-очках от арматы. вывод зашифрован, чтобы америкосы не знали обстановку.

com30 22 марта 2018 | 15:03

dreyo:
Включите телевизор, там все объяснят, о том что табло верить нужно хоть они никуда и не подключено, а собственному носу и здоровью нет. Нос все врет.
Ну а позитив с президентом новичком, обязателен.

sergeev67 22 марта 2018 | 15:03

dreyo: А таблу верить то можно?

Можно. Всегда будет показывать "76% за Путина" и "68% явки". Что при перемножении даст нужный результат. 0.51.

mmclaren 22 марта 2018 | 14:44

Да пусть там мультики гоняют, как мы всех победим!!!

alle_op 22 марта 2018 | 14:44

Уровень вони тоже будут показывать?

igor20012 22 марта 2018 | 14:45

Полигон "Ядрово"-это только один полигон в подмосковье, а сколько их еще под москвой ? В России ? Кто будет решать эти проблемы ? С Ядрово решат проблемы, перестанут туда возить мусор, будут его по другим свалкам развозить, они завоняют- и что делать ? А в других городах свалки, химические полигоны-как ? Власти могут только в войнушку играть в Сирии,а реальные проблемы решать-не могут и не хотят-"духовные скрепы" не позволяют.

diximania1948 22 марта 2018 | 15:05

igor20012: Царь у нас главный пр свалкам, одним росчерком пера закрывает свалку и открывает в другом месте, мусорный царь!

lisitsa1962 22 марта 2018 | 15:18

igor20012: Что ж вы так скромно? В Украине ещё ихтамнетствуют. Притыренный Крым содержать тоже надо, там ведь с мусором тоже не айс. Подавляющее число россиян радостно поддержали в 2014м отказ от строительства мусороперерабатывающих заводов.В том же Волоколамске даже митинг-концерт был в поддержку Крыма. О том то поддержка будет бесплатной, никто ведь и не говорил. Так что, как говорится, "бачили очі що купували.." Детей только жалко, они себе эту жизнь не выбирают

com30 22 марта 2018 | 15:22

igor20012:
//будут его по другим свалкам развозить//

Свою природу нужно беречь.
А свой русский мусор нужно везти в Крым и Лугандонию.
Что зря захватывали эти украинские земли?
Должа же быть хоть какая то польза.
Еще Абхазию и Сирию можно з*ср*ть, русским миром.
Или уже?

aviator69 22 марта 2018 | 14:46

Поставят табло и сразу станет легче дышать.

wix 22 марта 2018 | 14:54

На табло будет постоянно обновляться надпись, что "превышения допустимых норм вредных веществ в воздухе не зафиксировано".

beaux 22 марта 2018 | 14:55

Не будет ли это такое же табло, похожее как было установлено на немецких машинах, замеряющее вредные выхлопы?

clandestino 22 марта 2018 | 15:02

На табло результаты? Уже смешно.

platonnekafrin 22 марта 2018 | 15:06

Табло мигает косо где-то между: 77 и 100 %

diximania1948 22 марта 2018 | 15:09

Благодарные жители теперь будут эти цифры на табло Воробьёва кулаком впечатывать.

tomorrow_never_knows 22 марта 2018 | 15:09

Качество воздуха будет определяться путем голосования с последующим выводом на табло.
P.S. Администрация города благодарит за предоставленное табло RT (ранее Russia Today, запрещенное в ряде цивилизованных странах).

antimrakobes 22 марта 2018 | 15:10

Даже в этой ситуации не гнушаются попилить бюджет...

symphony 22 марта 2018 | 15:16

Выход из положения оказался таким простым. Выяснилось, где собака порылась---табло отсутствовало.

tadolg 22 марта 2018 | 15:21

На табло мелком циферки писать будут?

(комментарий скрыт)

shmuel63 22 марта 2018 | 15:31

А смысл? Роспотребнадзор и так утверждает, что концентрации вредных веществ в норме? Ну будет это теперь высвечиваться на сколковских нанотабло.

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