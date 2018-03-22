МЧС установит в Волоколамске табло, на которое будут выводиться результаты проб воздуха.

Специальный мобильный комплекс будет развернут непосредственно на центральной площади города, возле здания администрации. Все это связано с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово». Местные жители постоянно жалуются на резкий запах в воздухе. Накануне за медицинской помощью были вынуждены обратиться десятки детей. Роспотребнадзор утверждает, что превышения допустимых норм вредных веществ в воздухе не зафиксировано.