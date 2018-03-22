Растет число СМИ, которые протестуют против решения думской Комиссии по этике по делу Леонида Слуцкого
Накануне она не нашла нарушений его поведения, а действия трех журналисток, обвинивших депутата в сексуальных домогательствах, были названы «целенаправленными и спланированными».
Своих журналистов из Госдумы решили отозвать РБК, телеканалы «Дождь» и RTVi. Поддержало эту позицию и Эхо Москвы. От личного общения с Леонидом Слуцким отказываются газеты «Ведомости» и «Коммерсантъ», к бойкоту думы готовы присоединиться и ряд региональных СМИ.
Комментарии32
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danko_klisma 22 марта 2018 | 14:35
Всех выгнать назер с бабкой данко1!
danko_klisma 22 марта 2018 | 14:39
danko_klisma: а старуюмрасьданко1 повесить на суку в маями.
venediktov_cunt 22 марта 2018 | 14:52
danko_klisma: .. повесить на крюке за её дырявую чашку, чтобы вся моль в округе почикалась от запаха бабки Данки!
kobylamay_sosetutrampa 22 марта 2018 | 14:58
К этой акции присоединилась газета "Мухосранская правда" в лице её единственного сотрудника А.Каца.
pavelmistery 22 марта 2018 | 15:29
СМИ, объявившие бойкот Слуцкому и Госдуме:
- Медуза
- Эхо Москвы
- Говорит Москва
- РБК
- Коммерсантъ
- Дождь
- Лента.ру
- Znak.com
- RTVi.
- Медиазона
- Право.ру
- Republic
- Бумага
- Ведомости
- Бизнес Online
- Секрет Фирмы
- МБХ Медиа
- The Village
- Medialeaks
- The Bell
hastings 22 марта 2018 | 14:44
danko_klisma: Главное что Первый канал вещает, а остальных и не знает никто.
venediktov_cunt 22 марта 2018 | 14:55
hastings: А у тебя почём на ладошке волосня разрослась, дрочишь что ль без перерыва на обед? Побереги ладошки, кожу до кровя сдерёшь!
venediktov_cunt 22 марта 2018 | 14:50
danko_klisma: Бабку Данку оставить: - кому мы в часы отдыха будем вдувать промеж булок?
alehan00074 22 марта 2018 | 14:52
danko_klisma: отсосал бы у леньки слуцкого? Содешь не отвечать, по комментам вижу, что Да!:))
venediktov_cunt 22 марта 2018 | 15:16
alehan00074: А ты видать уже отсосал! Ну и как писулька у Лёньки, селёдкой пахнет?
putin_itogy 22 марта 2018 | 14:36
ГОСДУРА - Я НЕНАВИЖУ ВАС, ТЕХ КТО ЕЁ ВЫБРАЛ!
Росийское быдло.
Это вы, твари проголосовали за ЕР, дав ей свои стахановские проценты за ПЖиВ 55%.....
Пусть вас плядей, они и дальше грабят.
Тьфу!
venediktov_cunt 22 марта 2018 | 14:57
putin_itogy: Чё буйный? Щас санитара позову! Он тебе твою любимую рубашку оденет!
rus095 22 марта 2018 | 14:36
эту "новость" Эхо уже публиковало. А вот кто еще присоединился к этой глупой затее Эхо не пишет. Значит никто!
telaviv001 22 марта 2018 | 14:41
rus095: Бонифацию не хило бы вспомнить про десятиклассниц.
pavelmistery 22 марта 2018 | 15:10
rus095: Ошибаетесь, всё больше и больше СМИ присоединяются к бойкоту
Список СМИ, которые присоединились в бойкоту (20 СМИ):
https://leonardo.osnova.io/d48cbf50-cb5f-04e1-b912-bf01a9b9708d/-/resize/1360/-/quality/lightest/
grishakras 22 марта 2018 | 14:37
Дать бы им на отдашь по жирным рожам
jetsam 22 марта 2018 | 14:39
«А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».(с)Крылов.
* бойкот думы. тут на выборы то за уши тянули-тянули. дума уже давно в параллельном мире обособленно живет..
java_php 22 марта 2018 | 14:46
Такой ряд, причем самых, самых. Аж целых пять, а нет шесть. Госдуме остается платить и каяться.
venediktov_cunt 22 марта 2018 | 14:48
Уже второе ведро набирается обиженных: - куда же мы их будем расселять, камер не хватает! Эхо как всегда в своём репертуаре: - щас списжу, а там пускай зайцы лапками по барабану!
piter_ug 22 марта 2018 | 14:48
Не знал, не знаю и не хочу знать, чем они там занимаются.
Плачевные результаты их посиделок очень хорошо видны по жизни.
vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 14:49
Ну конечно же, это "иностранные агенты", проплаченные проклятым Западом СМИ, потому как истинные православные патриоты всегда отдадут свой лобок в руки уважаемого российского депутата!
horek 22 марта 2018 | 14:49
Вам же сказали же: "Слуцкого не сдадим!" За лобок трогать можно! И нужно!
clandestino 22 марта 2018 | 14:50
Репутация Госдумы от этого не пострадает. Она уже не пострадает вообще ни от чего. Там и раньше журналистам делать было нечего.
ramzai1 22 марта 2018 | 14:51
Смешное в том, что этот Слуцкий - (так и хочется, извините, его обозвать "случкиным") - сидит в комиссии Госдумы по международным (!), международным делам!!! Ха - ха - ха! Вот поэтому у нас и международные дела такие - разсякие!
oleg_andreevich 22 марта 2018 | 14:51
"Растет число СМИ которые протестуют.." Да ладно. Таких СМИ - раз-два и обчелся. На самом деле растет число СМИ, которые выполняют функцию обслуживания власти. В том числе и сексуального обслуживания.
sg77g 22 марта 2018 | 14:51
Воистину положи шлюхе палец в рот, она и руку откусит. Сейчас cnnjbn наказать кого то по надуманному бездоказательному обвинению, как такое начнется!! Завтра вся хомячковская сРать начнет визжать и пальцами показывать что этот приставал, тот наркотики предлагал, а те вообще предлагали купить балончик с неизвсетным газом..
Пошли все на хер. Скучно даже обсуждать..
pavelmistery 22 марта 2018 | 15:12
sg77g: "по надуманному бездоказательному обвинению"
У одной журналистки имеется аудиозапись, сто раз писали уже...
kapkina 22 марта 2018 | 14:52
А что Познер скажет - проповедник европейских ценностей? Или бабло на гос канале дороже убеждений?
leomosk16 22 марта 2018 | 14:57
///Своих журналистов из Госдумы решили отозвать РБК, телеканалы «Дождь» и RTVi. Поддержало эту позицию и Эхо Москвы..///
Если уже Венедиктов за свою престарелую попу беспокоится то это серьезно, это значит ужос кашмарный в Госдуме творится....((((
ed10075 22 марта 2018 | 15:00
Бойкот журналистами Госдумы - благо для страны. Нет более вредного для населения органа власти,
чем это сборище бездельников и прихлебал.
Ну разве что Генеральная прокуратура может поконкурировать.
rom8883 22 марта 2018 | 15:18
Всю эту комиссию выгнать надо.
nns33 22 марта 2018 | 15:24
rom8883: Всю эту комиссию выгнать надо. ===== надо не выгонять,а переизбрать под контролем общества. Там одни назначенцы послушные и подконтрольные.