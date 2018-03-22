Растет число СМИ, которые протестуют против решения думской Комиссии по этике по делу Леонида Слуцкого

Накануне она не нашла нарушений его поведения, а действия трех журналисток, обвинивших депутата в сексуальных домогательствах, были названы «целенаправленными и спланированными».

Своих журналистов из Госдумы решили отозвать РБК, телеканалы «Дождь» и RTVi. Поддержало эту позицию и Эхо Москвы. От личного общения с Леонидом Слуцким отказываются газеты «Ведомости» и «Коммерсантъ», к бойкоту думы готовы присоединиться и ряд региональных СМИ.