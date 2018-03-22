RTVI присоединился к бойкоту освещения деятельности Госдумы из-за ситуации со Слуцким
Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» генеральный продюсер телеканала RTVI Алексей Пивоваров.
«Мы решили присоединиться к коллегам, которые бойкотируют Государственную думу, из-за несогласия с тем, что на вчерашнем заседании комиссии по этике Госдумы фактически были узаконены сексуальные домогательства», — сказал он.
Пивоваров отметил, что у RTVI нет постоянного думского пула журналистов, тем не менее, пока у издания была аккредитация, сотрудники телеканала периодически работали в ГД по заданию редакции.
«Теперь мы этого делать не будем, а будем освещать происходящее в Государственной думе только в тех случаях, когда будем считать это исключительно важными общественными событиями. Во всех остальных случаях будем игнорировать», — пояснил он.
По словам Пивоварова, телеканал не считает возможным освещать деятельность Госдумы, пока депутат Слуцкий находится на своем посту, а комиссия по этике оправдывает его поведение. «Очевидно, что пока господин Слуцкий не просто остается на своем посту, но остается поддержанный Госдумой в том, что депутат имеет право на сексуальные домогательства, мы не считаем возможным освещать деятельность этого органа власти», — заключил он.
Ранее Слуцкого обвинили в домогательствах продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова. Журналистки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Сам Слуцкий обвинения в свой адрес отрицал.
В среду комиссия по этике рассмотрела жалобы и не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах депутата. После этого ряд СМИ, такие как РБК, «Дождь», «Коммерсантъ», «Эхо Москвы» и другие, заявили об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы и о прекращении взаимоотношений непосредственно с Слуцким. Радиостанция «Говорит Москва» также сделала заявление, что все новости про Слуцкого и комиссию ГД по этике будет сопровождать упоминанием об обвинениях про домогательства.
Комментарии4
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meister_luvin 22 марта 2018 | 14:19
Молодцы! Так его!!!
petrovitchcolyan 22 марта 2018 | 14:36
Странные какие то журналистки, может они американские шпионки, хотят раскачать лодку , а как же скрепы ?
Похоже на терроризм , покушение на Конституционный строй !
Матвиенке вот Слуцкий нравится , так что не надо нарушать стройные ряды Едросов !
jblack2 22 марта 2018 | 14:36
Извините за дремучесть, а RTVI - это что такое вообще??!
venediktov_cunt 22 марта 2018 | 15:02
jblack2: .... а RTVI - это что такое вообще??! ....
А это фуй в говне такое же как и ЭхоМудь Гав Гавыча!