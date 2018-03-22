Сегодня в Тюмени стартует заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка Мира по биатлону

Открываю его мужчины, которые побегут спринтерскую гонку. Главные действующие лица сегодняшнего спринта – француз Мартен Фуркад и Йоханес Бе из Норвегии. Эти биатлонисты ведут отчаянную борьбу не только за победу в общем зачете Кубка Мира, но и за Малый хрустальный глобус в спринте. Где, к слову, впереди пока представитель Норвегии. Букмекеры в сегодняшней гонке отдают небольшой перевес шестикратному обладателю Кубка Мира Фуркаду. Что же касается российских спортсменов, то Антон Шипулин – также в числе претендентов на победу. Если Антон победит в спринте, то рубль, поставленный на него, превратится сразу в 26 целковых.

Из других наших в хорошей форме подошли к тюменскому этапу Максим Цветков и Евгений Гараничев. Кроме того, выйдет на старт пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Для которого гонка станет дебютом на этапах кубка Мира. Мужской спринт в Тюмени начнется в 16.45. Трансляция на телеканале «Матч ТВ». Добавлю, что российский этап в полном составе бойкотировали Канада, США, Чехия, Украина, а также несколько спортсменов из других стран.