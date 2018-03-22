Марк Цукерберг впервые прокомментировал скандал с утечкой данных из Facebook, дав интервью каналу CNN

Создатель популярной социальной сети публично попросил прощения за совершенную ошибку и заявил о готовности ответить за нее. По словам Цукерберга, сейчас компании необходимо сделать две вещи — удостовериться, чтобы сторонние разработчики не имели полного доступа к данным пользователей, а использовали лишь ограниченную часть массива информации. Кроме того, необходимо выяснить, нет ли на рынке других компаний, как Cambridge Analytica, которые нелегально получают данные пользователей Facebook.