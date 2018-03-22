Великобритания предоставит своим западным союзникам разведданные, касающиеся отравления Сергея Скрипаля и его дочери, чтобы убедить Евросоюз последовать примеру Лондона и выслать на родину российских дипломатов, — сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. Призыв к союзникам принять аналогичные меры в отношении России Тереза Мэй озвучит во время рабочего обеда с лидерами стран ЕС на сегодняшнем саммите в Брюсселе, сообщает Bloomberg. Удастся ли ей убедить европейских коллег или нет, зависит от того, насколько Великобритания, на фоне Брекзита, все еще влиятельна в ЕС, считают аналитики. Чтобы добиться намеченного результата, Лондон находится в постоянном контакте со скептически настроенными европейскими лидерами: так, Греция по-прежнему считает, что доказательств того, за покушением на экс-полковника ГРУ стоит Россия недостаточно, пишет Bloomberg. Британские следователи, как утверждает обозреватель издания, уже точно установили вид использованного при покушении нервнопаралитического вещества и знают, где в России оно было произведено. Как ожидается, на встрече с лидерами ЕС британский премьер предложит рассматривать Россию как, цитата «стратегического врага, а не партнера», представляющего собой «долговременную угрозу для всех стран Евросоюза». Bloomberg также сообщает, что среди ответных мер в адрес России Великобританией запланированы действия против, цитата, «коррумпированных элит и их денег», а также «замораживание государственных активов» России, если их использование «угрожает жизни и собственности граждан или жителей» Соединенного королевства.