В Петербурге журналистов «Медиазоны» выгнали из суда

Там рассматривался вопрос о продлении ареста одному из участников сообщества «Сеть». Приставы Дзержинского районного суда вывели журналистов

«Медиазоны» из зала заседания. В само помещение судья и так отказывался пускать больше 10 человек, однако корреспонденты смогли оказаться в их числе. Тогда их попробовали удалить по другой причине – на заседании они пользовались ноутбуком, что судья счёл незаконным. Журналистам пытались запретить вести онлайн-трансляцию, рассказал «Эху Москвы» фотокорреспондент издания «Медиазона» Давид Френкель. Журналисты не покинули зал заседания и остались на своих местах. Через несколько минут судебные приставы вывели их под руки.

Как отмечает «Медиазона», уже после инцидента судья вынес решение о том, что дальше процесс будет проходить в закрытом режиме. При этом журналистке Александре Богино сообщило, что на неё завели административное дело о невыполнении требований приставов. Корреспонденты намерены написать ответное заявление на приставов – для этого они вызвали участкового, однако он пока что так и не приехал. Напомню, в Дзержинском суде рассматривают дело Игоря Шишкина, которого подозревают в том, что он состоял в сообществе «Сеть». Организацию следователи называют террористической, а в ФСБ подчеркивают, что молодые люди хотели устроить госпереворот. Между тем, другой арестованный по этому делу – Виктор Филинков – сообщал, что всех признательных показаний силовики добились от него пытками. В ФСБ признали, что при необходимости использовали против молодого человека электрошокер. Решение о продлении ареста Игорю Шишкину объявят в ближайшее время.