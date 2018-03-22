Песков: Правительство и региональные власти работают над решением проблемы с полигоном «Ядрово» в Волоколамске

Об этом сообщил пресс-секретарь президента. «Администрация находится на постоянной связи с руководством регионов соответствующих, то есть Москвы и Московской области, а также с правительством. И обсуждаются различные варианты решения этой существенной проблемы. Естественно, президенту докладывается. Вопрос не то, что на контроле, а над вопросом сейчас работают. Пока большего я сказать не могу». Ранее более 60 школьников Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на плохое самочувствие. Местные жители связывали это с выбросами свалочного газа с полигона «Ядрово».

Ситуация в Волоколамске становится все более острой политической проблемой для властей Подмосковья и это отразится на выборах, — пишет сегодня РБК и газета «Ведомости». По мнению РБК, подобные ЧП могут произойти и в других районах Подмосковья, где находятся мусорные полигоны.