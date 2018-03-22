"Ставка налога на доходы физических лиц в России вскоре может вырасти — с 13 до 15 процентов"

Этот вопрос обсуждали члены правительства, и, по некоторым данным, окончательное решение о повышении ставки уже принято. Идея первого за 17 лет повышения ставки НДФЛ, как утверждает источник РБК, принадлежит помощнику Владимира Путина Андрею Белоусову — увеличение налогов, по замыслу Кремля, должно помочь реализовать шестилетний план по повышению показателей жизни, о котором президент говорил в послании Федеральному собранию. По данным собеседников «Ведомостей», участники правительственного совещания пока не пришли к единому мнению по поводу повышения ставки до 15 процентов. За такой шаг выступает, например, вице-премьер Ольга Голодец, против — представители финансово-экономического блока — Минфин, а также Минэкономразвития. Окончательное решение — так или иначе — примет президент. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока обсуждение продолжается. Повышение налога на доходы физических лиц до 15 процентов может быть лишь первым шагом, — такое мнение в интервью ТАСС высказал экономист Валерий Миронов.

Вице-премьер Аркадий Дворкович не видит «ничего страшного» в возможном повышении налоговой ставки до 15 процентов. К драматическим последствиям это не приведет, — уверен чиновник. «Не думаю, что разница между 13% и 15% такова, что люди все побегут из страны», — приводит слова Дворковича агентство «Интерфакс». «Если дополнительные два процентных пункта будет направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в полюс», — добавил вице-премьер. Плоская шкала НДФЛ со ставкой в 13 процентов действует в России с 2001 года.