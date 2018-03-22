Госдума лишит аккредитации журналистов СМИ, которые объявили бойкот из-за дела депутата Леонида Слуцкого

По некоторым данным у охраны здания парламента появился список корреспондентов, которым запрещен вход. Решение редакций СМИ бойкотировать Госдуму – это их право – сказал спикер Вячеслав Володин. Он добавил, что нижняя палата парламента по-прежнему открыта к работе с прессой. Однако теперь на КПП центрального входа в Госдуму охранники сверяют документы журналистов с неким дополнительным списком, сверху которого надпись «не пускать». В частности, как сообщает телеканал «Дождь», один из корреспондентов парламентского пула заметил там строчку «РБК» и фамилии сотрудников этого издания.

Редакции СМИ решили бойкотировать Госдуму после того как профильный комитет по этике не нашел нарушения поведенческих норм в действиях депутата, обвиняемого в сексуальных домогательствах к журналисткам. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников назвал обвинения журналисток спланированной акцией.

Решение отозвать журналистов из Госдумы также приняли «Эхо Москвы» и RTVi, а «Коммерсантъ» отказался сотрудничать с Леонидом Слуцким.

Присоединилось к бойкоту и издание Republic – об этом «Эху Москвы» сказал главный редактор Максим Кашулинский. Он добавил, что в Госдуме должны признать факт сексуальных домогательств со стороны Слуцкого и осудить такое поведение. Обеспокоен ситуацией и недоумевает по поводу решения думской Комиссии по этике глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать дело депутата Слуцкого – сегодня на брифинге журналисты четыре раза просили его высказаться на эту тему, однако Песков каждый раз отвечал отказом.