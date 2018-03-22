Госдума лишит аккредитации журналистов СМИ, которые объявили бойкот из-за дела депутата Леонида Слуцкого
По некоторым данным у охраны здания парламента появился список корреспондентов, которым запрещен вход. Решение редакций СМИ бойкотировать Госдуму – это их право – сказал спикер Вячеслав Володин. Он добавил, что нижняя палата парламента по-прежнему открыта к работе с прессой. Однако теперь на КПП центрального входа в Госдуму охранники сверяют документы журналистов с неким дополнительным списком, сверху которого надпись «не пускать». В частности, как сообщает телеканал «Дождь», один из корреспондентов парламентского пула заметил там строчку «РБК» и фамилии сотрудников этого издания.
Редакции СМИ решили бойкотировать Госдуму после того как профильный комитет по этике не нашел нарушения поведенческих норм в действиях депутата, обвиняемого в сексуальных домогательствах к журналисткам. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников назвал обвинения журналисток спланированной акцией.
Решение отозвать журналистов из Госдумы также приняли «Эхо Москвы» и RTVi, а «Коммерсантъ» отказался сотрудничать с Леонидом Слуцким.
Присоединилось к бойкоту и издание Republic – об этом «Эху Москвы» сказал главный редактор Максим Кашулинский. Он добавил, что в Госдуме должны признать факт сексуальных домогательств со стороны Слуцкого и осудить такое поведение. Обеспокоен ситуацией и недоумевает по поводу решения думской Комиссии по этике глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать дело депутата Слуцкого – сегодня на брифинге журналисты четыре раза просили его высказаться на эту тему, однако Песков каждый раз отвечал отказом.
Комментарии16
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meister_luvin 22 марта 2018 | 14:05
«Орган государственной власти, оправдывающий сексуальные домогательства…» - это хорошо!
А Песков молчит, как партизан на допросе
koshkairina 22 марта 2018 | 14:09
meister_luvin: скрепы, чо...
ostapbey 22 марта 2018 | 14:14
meister_luvin: Песков щупает за ЧАСЫ.. Так что там обоюдное согласие..
А вот у Слуцкого любви не получилось. Будет сшщупать за госдумовские РУБЛИ!! За народные!!
Даже..
captain_ 22 марта 2018 | 14:06
Да если бы не Слуцкий, ваш лобок хватали бы "грязными руками" солдаты НАТО!
vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 14:07
Другими словами, теперь все журналисты делятся на тех, кто позволяет депутатам подержаться за свои гениталии, и на тех, кто этого не допускает.
alex1890 22 марта 2018 | 14:07
Давно пора обнести Думу колючим забором и начать перевозить туда мусор из под Волоколамска.
djuga 22 марта 2018 | 14:07
Это война думцев со СМИ? Интересно!
Ну что же, пусть о ГД теперь пишут эротические издания.
Как раз по профилю.
ivar1964 22 марта 2018 | 14:07
Да не трогайте же Пескова! Он всегда не в курсе. Он никогда ничего не знает. Особенно после того, как царенок сказал, что Песков, случается, "гонит пургу". Когда не знаешь, то и спроса нет!
vla7815 22 марта 2018 | 14:09
////// По некоторым данным у охраны здания парламента появился список корреспондентов, которым запрещен вход. /////
Это был очередной тест-отбор на полную лояльность Думе, Кремлю и путинской власти.
hz6691 22 марта 2018 | 14:10
Давно пора оставить пропуска только для проституток.
rihard 22 марта 2018 | 14:11
Эти Госмудаки не понимают, что когда жизнь повернется к ним полной ж. - они побегут в эти же издания за защитой и поддержкой!
odobryam_s 22 марта 2018 | 14:12
Подельники....
tks 22 марта 2018 | 14:13
деПутаны, вы нахрен никому не нужны, кроме Узурпатора!
maximv 22 марта 2018 | 14:14
Дума таким образом превращается в бордель, где депутаты могут лапать специально аккредитованных журналистов. Чего можно ещё ждать от партии Едресня.
vlasta64 22 марта 2018 | 14:15
Правильное решение, это в основном фейксми.
abraz 22 марта 2018 | 14:18
В принципе этим мудакам насрать на СМИ. Они и так знают, что они мудаки. Так чего же таиться и изображать из себя добропорядочных граждан? Все логично. Да, говорят они, мы мудаки, и что? Что вы нам можете сделать, несчастные? Мы просто выгоним вас да и точка. У нас есть только один, которого мы слушается. А все остальные для нас быдлан нахерыдущий.