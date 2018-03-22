Republic солидаризировался со СМИ, которые решили бойкотировать депутата Леонида Слуцкого
Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор Republic Максим Кашулинский.
«Мы целиком на стороне наших коллег, которые подверглись домогательствам со стороны депутата Слуцкого, и мы хотели бы поддержать их. У нас нет своих корреспондентов в Госдуме, поэтому мы не можем никого отозвать, и мы не можем про Госдуму не писать. Но мы решили, что с сегодняшнего дня в наших редакционных статьях при упоминании Госдумы мы будем добавлять в скобках, что это орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства», — рассказал он.
Кашулинский считает, что в Госдуме должны официально признать факт сексуальных домогательств со стороны Слуцкого и осудить такое поведение.
«Мы не добиваемся этим отставки депутата Слуцкого, но мы хотим, чтобы были предприняты какие-то действия, чтобы к этой ситуации и руководство Госдумы, и комиссия по этике, и все остальные депутаты отнеслись максимально серьезно», — пояснил он.
Ранее Слуцкого обвинили в домогательствах продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова. Журналистки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Сам Слуцкий обвинения в свой адрес отрицал.
В среду комиссия по этике рассмотрела жалобы и не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах депутата. После этого ряд СМИ, такие как РБК, «Дождь», «Коммерсантъ», «Эхо Москвы» и RTVI, заявили об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы и о прекращении взаимоотношений непосредственно с Слуцким. Радиостанция «Говорит Москва» также сделала заявление, что все новости про Слуцкого и комиссию Госдумы по этике будут сопровождаться упоминанием об обвинениях про домогательства.
Комментарии12
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askol2016 22 марта 2018 | 13:44
Если бойкот станет массовым, ГД будет вынуждена как следует наказать Слуцкого.
kindman_a 22 марта 2018 | 13:45
askol2016:
Да нет, просто все СМИ лишат аккредитации. :-)))
harry_r 22 марта 2018 | 14:01
askol2016: Если бойкот станет массовым, - это покажет, насколько Россия далека от демократии! В демократическом обществе никто не требует внесудебной расправы ни над кем. Даже СМИ.
vezdehod 22 марта 2018 | 14:16
Наконец то и ГосДуму начали учить Уму-Разуму - давно бы ей надо было заняться.
java_php 22 марта 2018 | 13:45
Редактор опасается голубого лобби в госдуме. Надо чтобы кто нибудь про Ореха признался или про Ганапольского лет пять -семь назад. Вот была бы потеха. Особенно про Ганапольского, прикольно было бы.
physik 22 марта 2018 | 13:50
java_php: И где вы нашли упоминания геев в публикации Кашилинского?
arye_11 22 марта 2018 | 13:50
java_php:
Ты час назад выполз из савушкинской навозной кучи, еще от дерьма обсохнуть не успел, а уже невежливо отзываешься об уважаемых людях.
Веди себя скромнее, "Новичок".
java_php 22 марта 2018 | 13:58
arye_11: Это Ганапольский то уважаемый? Не смешите мои тапочки. И не надо меня причислять к какой то савушкиной, у меня собственное мнение по поводу этого цирка .
sg77g 22 марта 2018 | 13:49
А журнал "Хомячководство" еще не присоединился? )))
Не, ну а как они себе это представляют? Одна кговорит что приставал, тот говорит что нет. Кому верить? Почему именно журнашлюхе?
Добрый Слуцкий. Аесли бы он заяву подал. И в знак солидарности с ГД все организации погнали Дождь поганой метлой (что скоро будет)
PS Хотя все эти желтые сми можно понять. Готовились к освещению революции, а не случилось. Приходится заниматься онанизмом чтобы хоть чем то руки занять )))
rom8883 22 марта 2018 | 13:50
"Изнасилуй её!" - кричал Жириновский своему охраннику.
ha12raz 22 марта 2018 | 14:00
Отлучили Слуцку от случки
sasass 22 марта 2018 | 14:12
Спикер Думы , видимо , недалекий человек и не смог просчитать все нюансы своего поведения , а еще "метил" президентское кресло....