Republic солидаризировался со СМИ, которые решили бойкотировать депутата Леонида Слуцкого

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор Republic Максим Кашулинский.

«Мы целиком на стороне наших коллег, которые подверглись домогательствам со стороны депутата Слуцкого, и мы хотели бы поддержать их. У нас нет своих корреспондентов в Госдуме, поэтому мы не можем никого отозвать, и мы не можем про Госдуму не писать. Но мы решили, что с сегодняшнего дня в наших редакционных статьях при упоминании Госдумы мы будем добавлять в скобках, что это орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства», — рассказал он.

Кашулинский считает, что в Госдуме должны официально признать факт сексуальных домогательств со стороны Слуцкого и осудить такое поведение.

«Мы не добиваемся этим отставки депутата Слуцкого, но мы хотим, чтобы были предприняты какие-то действия, чтобы к этой ситуации и руководство Госдумы, и комиссия по этике, и все остальные депутаты отнеслись максимально серьезно», — пояснил он.

Ранее Слуцкого обвинили в домогательствах продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова. Журналистки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Сам Слуцкий обвинения в свой адрес отрицал.

В среду комиссия по этике рассмотрела жалобы и не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах депутата. После этого ряд СМИ, такие как РБК, «Дождь», «Коммерсантъ», «Эхо Москвы» и RTVI, заявили об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы и о прекращении взаимоотношений непосредственно с Слуцким. Радиостанция «Говорит Москва» также сделала заявление, что все новости про Слуцкого и комиссию Госдумы по этике будут сопровождаться упоминанием об обвинениях про домогательства.