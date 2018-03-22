Родители школьников в Волоколамске отказались от предложенных из-за «Ядрово» путевок в детские лагеря

«Они попросили перенести такую возможность на лето», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в области Ксения Мишонова. Власти приняли решение перенести начало учебного дня в местных учебных заведениях с 8.30 на 10.30.

Согласно официальным данным, более 60 детей из с разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие. Из них шестеро были госпитализированы. Врачи пока не подтверждают, что это связано непосредственно с выбросом свалочного газа.