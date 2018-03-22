Родители школьников в Волоколамске отказались от предложенных из-за «Ядрово» путевок в детские лагеря
«Они попросили перенести такую возможность на лето», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в области Ксения Мишонова. Власти приняли решение перенести начало учебного дня в местных учебных заведениях с 8.30 на 10.30.
Согласно официальным данным, более 60 детей из с разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие. Из них шестеро были госпитализированы. Врачи пока не подтверждают, что это связано непосредственно с выбросом свалочного газа.
Комментарии11
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kindman_a 22 марта 2018 | 13:41
Молодцы!
Требуйте отправки детей летом на Кипр, на месяц, и не в Суздаль или Алушту!
seva1223 22 марта 2018 | 14:08
kindman_a: Главное чтоб лагерь на Сахалине всей семьей не отправили .... на ПМЖ.
alex_d 22 марта 2018 | 14:11
kindman_a: за каким чертом на кипр то? такая резкая смена условий не только не оздоровит, а станет ударом по организму.
ka_mate 22 марта 2018 | 13:46
Молодцы!
Они хотят от вас дешево откупиться !
Дети это святое,требуйте отправки детей на о.Санторини (Греция).
В среднем 1 путевка стоит 2000 евро.
vezdehod 22 марта 2018 | 14:08
Воздух в Волоколамске чище, чем в горах Кавказа, но - им туда не надо.
blindpew_33 22 марта 2018 | 13:48
А вот это мне совсем непонятно.
«Они попросили перенести такую возможность на лето»
А сейчас, значит, пусть травятся? потерпят до лета, а там отдышатся, кто выжил.
По-моему, в этой истории кто-то здорово врёт.
Либо родители-активисты, либо эта "уполномоченная", либо журналисты.
lisitsa1962 22 марта 2018 | 13:56
blindpew_33: А вы представляете что будет летом? Даже через 2 недели, когда потеплеет, вы представьте себе что ждёт детей. А к лету когда жара пойдёт? Там же будет просто печь Бухенвальда. К тому же сейчас они хоть в школе сидят, с закрытыми окнами. А летом что детям, дома сидеть целый день? Не высидят.
igor20012 22 марта 2018 | 13:50
Летом вонь усилится, впору противогазы раздавать. Свалку и за 2-3 месяца не очистишь, нужны другие меры-впору весь город переселять. Кстати, в москве, я слышал, новых домов будет немало строиться-как раз туда их.
pusin_patriot 22 марта 2018 | 14:06
igor20012: Логично, если по уму. Сделать замеры, признать территорию зоной биологического заражения и по линии МЧС с химзащитой ВС РФ эвакуация с военными, техникой, силами со средствами уровня - оккупанты применили биологическое оружие против мирного населения.
Когда всякие ГРЭС строили имелся же подобный опыт, эвакуация областей с переселением регионами.
Один раз проведут такую историческую спецоперацию, потом, глядишь, и виновных начнут расстреливать, и деньги в переработку вкладывать.
needroid 22 марта 2018 | 13:55
Я более чем уверен, что все эти жители на 100% голосовали за Владимира Владимировича. А раз всё хорошо, то чего возмущаться?
alex_d 22 марта 2018 | 14:13
needroid: что за бред? почему голосование за путина должно означать, что ВСЁ хорошо?
это просто значит, что люди считают, что другие варианты приведут к ухудшению существующего положения.