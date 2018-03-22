Россия сможет претендовать на проведение крупных спортивных соревнований

Не смотря на изменение международного кодекса по допуску. С 1-го апреля международные федерации должны принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чьи национальные антидопинговые организации соответствуют кодексу WADA. Напомню, что РУСАДА было признано не соответствующим требованиям Всемирного антидопингового агентства с ноября 2015 года. Причем, с тех пор санкции неоднократно продлевались. Тем не менее, глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор на ежегодном симпозиуме в Лозанне заявил, что Россия сохранит возможность претендовать на проведение международных стартов. Однако мы будем делать все возможное, что бы она этих соревнований не получила — цитирует Тэйлора ТАСС. Вопрос восстановления РУСАДА в правах в очередной раз будет обсуждаться 17 мая на совете учредителей WADA в Монреале.