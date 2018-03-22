Россия сможет претендовать на проведение крупных спортивных соревнований
Не смотря на изменение международного кодекса по допуску. С 1-го апреля международные федерации должны принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чьи национальные антидопинговые организации соответствуют кодексу WADA. Напомню, что РУСАДА было признано не соответствующим требованиям Всемирного антидопингового агентства с ноября 2015 года. Причем, с тех пор санкции неоднократно продлевались. Тем не менее, глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор на ежегодном симпозиуме в Лозанне заявил, что Россия сохранит возможность претендовать на проведение международных стартов. Однако мы будем делать все возможное, что бы она этих соревнований не получила — цитирует Тэйлора ТАСС. Вопрос восстановления РУСАДА в правах в очередной раз будет обсуждаться 17 мая на совете учредителей WADA в Монреале.
Комментарии8
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efilika 22 марта 2018 | 13:42
Проведение соревнований? Распил, распил и еще раз распил.
zloy_sok 22 марта 2018 | 13:46
Угу...называться наверно будут "Мельдоневый старт", " Газовый марафон по свалке", Победителям вручат медали наполненные теплотой полония и ароматом "Новичка", так сказать для будущих побед и хороших воспоминаний......
monik_7 22 марта 2018 | 13:53
Просить - просите, но мы будем отказывать. Переводится как "На колени!".
paul_2105 22 марта 2018 | 14:08
Отлично встали с колен. Теперь будем ходить только вдоль забора...
olexa30 22 марта 2018 | 14:08
Да всю Россию можно называть теперь "РусАда". И запах соответсвующий ... в Волоколамске.
duni 22 марта 2018 | 14:11
Странно. Нашкодившую спортивную власть выставили в двери. Теперь она лезет в окно. И ни в одном глазу стыда нет!
serg05 22 марта 2018 | 14:14
WADA то и всего требует,что бы парашка признала, что допинговый скандал основан на гос. программе.
sasass 22 марта 2018 | 14:18
Пока не признают свою допинговую программу на высшем уровне - Россию еще долго будут мутузить ....