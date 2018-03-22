У Киева есть доказательства участия России в подготовке терактов против высшего руководства Украины
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. По его данным, в этом была задействована, в частности, депутат Надежда Савченко и ее соратники. Сегодня Верховная рада рассматривает представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Сама депутат слушала выступления Луценко в парламенте всего в нескольких шагах от трибуны.
Комментарии23
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echo_shar 22 марта 2018 | 13:40
Очень хотелось бы увидеть как расстрел Рады, так и Надию босиком в суде.
Страна 404 жжёт! )))))))))
gonduras_on_kolima 22 марта 2018 | 13:48
echo_shar: // Очень хотелось бы увидеть как расстрел Рады, так и Надию босиком в суде.
Страна 404 жжёт! ))))))))) //
Это говорит гражданин страны, которая травит людей по миру, причём боевыми веществами?
В которой парламент не место для дискуссий, а место для лапания девок.
Которая в рейтинге свободы слова находится на 152-м месте из 180-ти.
Которая только за последние 10 лет воевала и воюет в трёх странах.
И верхушка которой ворует не миллиардами, а триллионами.
Вот так, удило.
olgkiev 22 марта 2018 | 13:52
gonduras_on_kolima: ну так чему ты удивляешся?
kays 22 марта 2018 | 13:55
gonduras_on_kolima: Три страны - это где??
scull 22 марта 2018 | 14:02
gonduras_on_kolima: Только ты в несвободной стране серишь на сайте с утра до вечера. А на ваших " свободных" сайтах банят сразу же. Все ребята дружно в ряд)))
echo_shar 22 марта 2018 | 14:04
gonduras_on_kolima:
Ты посмотри, на каких местах в этих же рейтингах находится самая "европейская" страна в мире! )))))))))))
protiv777 22 марта 2018 | 14:18
gonduras_on_kolima: "Которая в рейтинге свободы " Чупатый, вся твоя свобода заключается лишь в выборе позы в которой тебя будут сегодня иметь.
java_php 22 марта 2018 | 13:41
Ясно. Перешли на что то тяжелое. Ишь как штырит.
captain_ 22 марта 2018 | 14:00
Слышали: газпром не будет признавать решения украинских судов о конфискации активов, потому что есть российско-украинское соглашение от 1998 года о дружбе и защите инвестиций... Гггг... ДБЛ !
Русские, вы еще Будапештский меморандум вспомните, клоуны...
olgkiev 22 марта 2018 | 13:45
Шо за бред? Разве такое бестолковое руководство Украины не выгодно Путину?
petrovitchcolyan 22 марта 2018 | 13:45
Новичек уже и на Украины завезли ?
perestarok 22 марта 2018 | 13:45
"У Киева есть доказательства участия России в подготовке терактов против высшего руководства Украины"
А ещё по приказу Путина зарезали египетского фараона Рамзеса 12.
shtuchka404 22 марта 2018 | 14:09
perestarok: ...и сорвал торжественное открытие Дворца Бракосочетания. Затем, на развалинах часовни...))))))
traviliberalovgazamiudushlivami 22 марта 2018 | 13:46
Это Пьянь сокращающая поголовье хохлоското очень нам выгодна, пусть дальше скачут. Нам нужно что осталось ровно столько сколько нужно для обслуживания трубы.
croaker 22 марта 2018 | 13:50
Похож, Луценко по части сбора нужных доказательств школу у нас проходил в СК у Бастрыкина. То представлял запись договорных разговоров Саакашвили с Путиным, теперь у него Савченко террористка.
jblack2 22 марта 2018 | 13:53
В нынешних условиях возможность военного переворота на Украине становится все более реальной.
Вопрос лишь в том, остались ли в военном руководстве люди способные на это...
komiccap_nkvd 22 марта 2018 | 13:57
Савченко - геррй Украины.
Слава героям, героям слава
artem1sas 22 марта 2018 | 14:00
Жалко Надю! Все давно знают, что Путин применяет психотропные средства в тюрьмах ФСБ. Лимонов, Удальцов, Савченко...
scull 22 марта 2018 | 14:04
Есть доказательства, так разрывай дипотношения, вводи визы, отзывай гастеров, отказывайся от проклятых москальских миллиардов за транзит, попили транзитную трубу...
detul 22 марта 2018 | 14:04
Доказательства есть. Но они настолько секретны, что их нельзя никому показывать !!! Поэтому мировой общественности придется в очередной раз поверить на слово.
vblack 22 марта 2018 | 14:11
detul: Почему нельзя? Можно. Судье. И покажут когда прийдёт время.
vblack 22 марта 2018 | 14:08
Не верю. Ну, не могли люди организовавшие оккупацию Крыма и Донбасса планировать переворот с убийствами. Это как всегда врёт науськаный западом Киев.
protiv777 22 марта 2018 | 14:16
Так Наденька то оказывается герой России, а не Украины.
"генпрокурор Юрий Луценко." Вна Украине еще остался кто то в здравом уме? Если судимого и без образования человека называют генпрокурором, то думаю не остался.