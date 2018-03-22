"У Киева есть доказательства участия России в подготовке терактов против высшего руководства Украины"

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. По его данным, в этом была задействована, в частности, депутат Надежда Савченко и ее соратники. Сегодня Верховная рада рассматривает представление о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Сама депутат слушала выступления Луценко в парламенте всего в нескольких шагах от трибуны.