В Кремле и в правительстве признают, что обсуждается возможность повышения налога на доходы физических лиц
Впрочем, окончательного решения пока не принято. Ранее газета «Ведомости» написала, что ставка НДФЛ может быть повышена на два процентных пункта – до 15%.
Комментарии29
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kindman_a 22 марта 2018 | 13:39
"...В Кремле и в правительстве признают, что обсуждается..."
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Тогда – я спокоен.
Никогда еще Президент РФ не подводил своих избирателей – встречайте НДФЛ 15%!
dokolle 22 марта 2018 | 13:42
kindman_a: Не плохо бы всех бедняков обложить по полной, а толстопузых от налогов освободить - вот это будет настоящая ватная справедливость хромосомонесущего типа.
scorpion1964 22 марта 2018 | 14:03
dokolle: Полностью согласен!
Обратно - прогрессивный налог - чем меньше получаешь, тем больше процент налога.
Богатых от налога освободить полностью!
vezdehod 22 марта 2018 | 14:12
Как в той песне...Всё что было задумано. всё исполнится вдруг - стоит лишь дождаться инаугурации.
danko1 22 марта 2018 | 13:42
kindman_a:Освободив от уплаты налогов свё приближенное ворьё, Путин предлагает населению платить за них.
С рабами так и обращаются.
pusin_patriot 22 марта 2018 | 14:09
kindman_a: А ведь ещё даже не 2019 год и нефть подбиралась к 70 за бочку, а шерсть на барашках стригут всё ближе и ближе к шкурке, всё ближе и ближе.
n_a_t_a7777777 22 марта 2018 | 14:16
kindman_a:
Результат бездумного голосования с ликованием за Темнейшего!!! Ждём увеличения пенсионного возраста. Конечно, тем кто шёл с палками и костылями голосовать на молодое поколение плевать, что они до пенсии не доживут..... Я не смогла переубедить родную сестру, голосовавшую за власть...
sensei54 22 марта 2018 | 13:40
На что стадо баранов дружно проблеет - "так надо"!
ugas 22 марта 2018 | 13:47
Как всегда: "Жила бы страна родная..." Не дай Бог, Сечины, Путины, Роттенберги и остальные друзья с голоду помрут.
bondarenkovg 22 марта 2018 | 13:48
Не за горами налог на яйца.
dr_nemos 22 марта 2018 | 13:49
а как насчет кучки "жирных котов", дружков фюрера, освобожденных от налогов.
askol2016 22 марта 2018 | 13:49
России просто необходим налог на патриотизм! Нельзя же оставлять без внимания результаты голосования. Квалифицированное большинство (более 75%) дало картбланш на усиление ограбления самого себя.
platonnekafrin 22 марта 2018 | 13:49
Строе правительство выслуживается и предлагает драть в три шкуры. Но новый президент всех нас защитит: драть шкуру враз, но каждую по три. И побольше, побольше радостной статистики и опросов, опросов ВЦИОМ!
mikac 22 марта 2018 | 13:50
Путинские приматы-всем надеть цак и радоваться!
grossalexis032018 22 марта 2018 | 13:53
Бизнесменов близких к Пукину и их корпорации освободили от налогового бремени с компенсацией потерь от санкций с 2014. В бой пошли одни старички !!!
Рашкованы просто обязаны скинутся на ракету, аквариум и домик для кряквы. А если вы суки не можете диагностировать у себя онкологическое заболевание раньшн 4 стадии - то и хоспис себе построить должны за свой счет.
aleks50 Алексей Клубников 22 марта 2018 | 13:54
Ходили ,голосовали за Вову, вот получите и распишитесь.
monik_7 22 марта 2018 | 13:56
Выбрали? - Получите!
kp6ic 22 марта 2018 | 13:59
ну а почему бы и нет. пропаганда, военщина, помощь дружественным режимам, замки, дворцы, олимпиады, чм, скрепы. за все это надо платить. с восторгом избрали, значит, они готовы!
shtuchka404 22 марта 2018 | 14:02
Налог солидарности в Германии ввели после объединения ФРГ и ГДР в 1991 г. Сначала он планировался как временный, для восстановления Восточной Германии, но действует до сих пор. Ставка – 5,5% от подоходного налога. Налог взимается с доходов сотрудников организаций, получающих более 81 евро в месяц, и с прибыли с капитала.
buva53 22 марта 2018 | 14:03
При зарплате 50 тысяч, это минус 1000 рублей в месяц или 12 000 в год - поздравляю ватных дебилов с отличным выбором 18.03.2018!
agriment 22 марта 2018 | 14:17
buva53:14:03 " При зарплате 50 тысяч, это минус 1000 рублей в месяц или 12 000 в год"
- Это ещё не всё-
ещё и плюс 1000* 30,2% =302руб. *12 = 3 642 руб. в год
итого: 12000 руб. +3642руб. = 15642руб.в год
Отчисления в Фонды рассчитываются со всей суммы, включая НДФЛ
commeilfaut 22 марта 2018 | 14:04
Неужто пипл и это схавает?
avk7874 22 марта 2018 | 14:06
Стадо своё дело сделало, можно начинать доить.
sneer1 22 марта 2018 | 14:07
Это все неудивительно. Ну не отказываться же от специалистов по спецэффектам, которые мультики с ракетами рисуют?! Но вот в очередной раз... Троечники они. Иначе, может быть, вспомнили бы, что фраза "У них нет хлеба? - Пусть едят пирожные" дорого обошлась той, кому эту фразу приписывают...
cypher 22 марта 2018 | 14:07
Все, кто голосовал за путына - получайте обратку от абажаемого нацлидера!
А то бедолаге в Сирии за Асада воевать не на что, да и у Шувалова корги в самолет уже не влазят...
kaputvsemu 22 марта 2018 | 14:10
"Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич."
А.С.П.
hz6691 22 марта 2018 | 14:12
"Наказы избирателей выполняются", кажется так это называлось раньше. Пора реанимировать.
krysodav2 22 марта 2018 | 14:14
Все политологи утверждали и утверждают,что очередной срок Путина будет сопровождаться повышением налогового бремени и " закручивания демократических гаек".Это только цветочки,ягодки впереди! Поздравляю всех кто голосовал за вошдя!
lager23 22 марта 2018 | 14:18
Необходимо признать, что 18 марта произошло групповое изнасилование здравого разума в масштабе всей страны, а сегодня мы уже начинаем обсуждать цену сомнительного удовольствия, не правда ли?