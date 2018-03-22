Z Архив новостей новости
5 29 6 2220
13:32, 22 марта 2018

В Кремле и в правительстве признают, что обсуждается возможность повышения налога на доходы физических лиц

Впрочем, окончательного решения пока не принято. Ранее газета «Ведомости» написала, что ставка НДФЛ может быть повышена на два процентных пункта – до 15%.

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kindman_a 22 марта 2018 | 13:39

"...В Кремле и в правительстве признают, что обсуждается..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Тогда – я спокоен.
Никогда еще Президент РФ не подводил своих избирателей – встречайте НДФЛ 15%!

dokolle 22 марта 2018 | 13:42

kindman_a: Не плохо бы всех бедняков обложить по полной, а толстопузых от налогов освободить - вот это будет настоящая ватная справедливость хромосомонесущего типа.

scorpion1964 22 марта 2018 | 14:03

dokolle: Полностью согласен!
Обратно - прогрессивный налог - чем меньше получаешь, тем больше процент налога.
Богатых от налога освободить полностью!

(комментарий скрыт)

vezdehod 22 марта 2018 | 14:12

Как в той песне...Всё что было задумано. всё исполнится вдруг - стоит лишь дождаться инаугурации.

danko1 22 марта 2018 | 13:42

kindman_a:Освободив от уплаты налогов свё приближенное ворьё, Путин предлагает населению платить за них.
С рабами так и обращаются.

pusin_patriot 22 марта 2018 | 14:09

kindman_a: А ведь ещё даже не 2019 год и нефть подбиралась к 70 за бочку, а шерсть на барашках стригут всё ближе и ближе к шкурке, всё ближе и ближе.

n_a_t_a7777777 22 марта 2018 | 14:16

kindman_a:
Результат бездумного голосования с ликованием за Темнейшего!!! Ждём увеличения пенсионного возраста. Конечно, тем кто шёл с палками и костылями голосовать на молодое поколение плевать, что они до пенсии не доживут..... Я не смогла переубедить родную сестру, голосовавшую за власть...

sensei54 22 марта 2018 | 13:40

На что стадо баранов дружно проблеет - "так надо"!

ugas 22 марта 2018 | 13:47

Как всегда: "Жила бы страна родная..." Не дай Бог, Сечины, Путины, Роттенберги и остальные друзья с голоду помрут.

bondarenkovg 22 марта 2018 | 13:48

Не за горами налог на яйца.

dr_nemos 22 марта 2018 | 13:49

а как насчет кучки "жирных котов", дружков фюрера, освобожденных от налогов.

askol2016 22 марта 2018 | 13:49

России просто необходим налог на патриотизм! Нельзя же оставлять без внимания результаты голосования. Квалифицированное большинство (более 75%) дало картбланш на усиление ограбления самого себя.

platonnekafrin 22 марта 2018 | 13:49

Строе правительство выслуживается и предлагает драть в три шкуры. Но новый президент всех нас защитит: драть шкуру враз, но каждую по три. И побольше, побольше радостной статистики и опросов, опросов ВЦИОМ!

mikac 22 марта 2018 | 13:50

Путинские приматы-всем надеть цак и радоваться!

grossalexis032018 22 марта 2018 | 13:53

Бизнесменов близких к Пукину и их корпорации освободили от налогового бремени с компенсацией потерь от санкций с 2014. В бой пошли одни старички !!!
Рашкованы просто обязаны скинутся на ракету, аквариум и домик для кряквы. А если вы суки не можете диагностировать у себя онкологическое заболевание раньшн 4 стадии - то и хоспис себе построить должны за свой счет.

aleks50 Алексей Клубников 22 марта 2018 | 13:54

Ходили ,голосовали за Вову, вот получите и распишитесь.

monik_7 22 марта 2018 | 13:56

Выбрали? - Получите!

kp6ic 22 марта 2018 | 13:59

ну а почему бы и нет. пропаганда, военщина, помощь дружественным режимам, замки, дворцы, олимпиады, чм, скрепы. за все это надо платить. с восторгом избрали, значит, они готовы!

shtuchka404 22 марта 2018 | 14:02

Налог солидарности в Германии ввели после объединения ФРГ и ГДР в 1991 г. Сначала он планировался как временный, для восстановления Восточной Германии, но действует до сих пор. Ставка – 5,5% от подоходного налога. Налог взимается с доходов сотрудников организаций, получающих более 81 евро в месяц, и с прибыли с капитала.

buva53 22 марта 2018 | 14:03

При зарплате 50 тысяч, это минус 1000 рублей в месяц или 12 000 в год - поздравляю ватных дебилов с отличным выбором 18.03.2018!

agriment 22 марта 2018 | 14:17

buva53:14:03 " При зарплате 50 тысяч, это минус 1000 рублей в месяц или 12 000 в год"

- Это ещё не всё-
ещё и плюс 1000* 30,2% =302руб. *12 = 3 642 руб. в год

итого: 12000 руб. +3642руб. = 15642руб.в год

Отчисления в Фонды рассчитываются со всей суммы, включая НДФЛ

commeilfaut 22 марта 2018 | 14:04

Неужто пипл и это схавает?

avk7874 22 марта 2018 | 14:06

Стадо своё дело сделало, можно начинать доить.

sneer1 22 марта 2018 | 14:07

Это все неудивительно. Ну не отказываться же от специалистов по спецэффектам, которые мультики с ракетами рисуют?! Но вот в очередной раз... Троечники они. Иначе, может быть, вспомнили бы, что фраза "У них нет хлеба? - Пусть едят пирожные" дорого обошлась той, кому эту фразу приписывают...

cypher 22 марта 2018 | 14:07

Все, кто голосовал за путына - получайте обратку от абажаемого нацлидера!
А то бедолаге в Сирии за Асада воевать не на что, да и у Шувалова корги в самолет уже не влазят...

kaputvsemu 22 марта 2018 | 14:10

"Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич."
А.С.П.

hz6691 22 марта 2018 | 14:12

"Наказы избирателей выполняются", кажется так это называлось раньше. Пора реанимировать.

krysodav2 22 марта 2018 | 14:14

Все политологи утверждали и утверждают,что очередной срок Путина будет сопровождаться повышением налогового бремени и " закручивания демократических гаек".Это только цветочки,ягодки впереди! Поздравляю всех кто голосовал за вошдя!

lager23 22 марта 2018 | 14:18

Необходимо признать, что 18 марта произошло групповое изнасилование здравого разума в масштабе всей страны, а сегодня мы уже начинаем обсуждать цену сомнительного удовольствия, не правда ли?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 493 6 6164 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 341 6 5978 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 353 6 7964 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 231 6 14535 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Полишинель раскрывает секрет Да, теперь у нас — и у вас — есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее «Партия перемен» (к лучшему), но это не самое главное…

5 208 6 27589 15.03
Kполитика, собчак, партии, оппозиция, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7446 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8523 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Нах Москау! Как нам и нашим семьям надоел этот Лондон! Список 23 российских резидентов – дипломатов из посольства России в Лондоне, передан и получен в  Москве – «птенцами гнезда» Лаврова…

5 90 6 23368 15.03
Kвеликобритания, внешняя политика, политика, дипломатия, скандалы, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 212 6 15749 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 87 6 7016 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 70 6 5898 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Новости

Окончательное решение о повышении cтавки налога на доходы физических лиц будет принимать глава государства «К драматическим последствиям увеличение ставки до 15 процентов не приведёт», — уверен вице-премьер Аркадий Дворкович…

5 85 6 7249
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Россия развитого путинизма Кто победил на выборах 18 марта и что это значит для российского общества…

5 70 6 6207 12:22
Kполитика, власть, путин, коррупция, мнения
Новости

Российские власти обсуждают повышение подоходного налога Правительство рассматривает и другие варианты увеличения фискальной нагрузки на население…

5 76 6 6885
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16112 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 247 6 23256 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД «Похоже на какую-то подброшенную дезу»

5 23 6 19507
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 171252 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 182 6 21789 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 549 6 275582 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 298 6 211330 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6806586
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3360657

Сегодня в эфире