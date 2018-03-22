Вячеслав Володин: Решение СМИ отозвать своих журналистов из Госдумы означает, что они лишаются аккредитации

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, это право редакций реагировать таким образом на скандал. Своих корреспондентов из Госдумы отзывают РБК, телеканала «Дождь» и RTVi, поддержало бойкот и «Эхо Москвы». Накануне депутатская Комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.