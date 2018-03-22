Вячеслав Володин: Решение СМИ отозвать своих журналистов из Госдумы означает, что они лишаются аккредитации
По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, это право редакций реагировать таким образом на скандал. Своих корреспондентов из Госдумы отзывают РБК, телеканала «Дождь» и RTVi, поддержало бойкот и «Эхо Москвы». Накануне депутатская Комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ugas 22 марта 2018 | 13:41
Нечего журналистам делать в этом стаде высокооплачиваемых похотливых и наглых дебилов.
nelibermot17 22 марта 2018 | 14:00
Отлично, теперь понаблюдаем как журнашлюшки, трясясь за сври ксивы выстроятся в очередь сказать, что их не так поняли )))
amrigo 22 марта 2018 | 13:41
Это означает лишение чести и достоинства товарища Володина и не более того.
konogen 22 марта 2018 | 13:48
amrigo: Как можно лишить того чего отродясь не было?...
vezdehod 22 марта 2018 | 14:04
товарищ Володин...Решение журналистов Не посещать вашу "Дуру" означает лишение Аккредитации вас на их страницах.
x_signal 22 марта 2018 | 13:44
Так, похоже нормальные аргументы кончились и началось запугивание...
oleg_andreevich 22 марта 2018 | 13:45
А решение СМИ не отзывать своих журналистов из Госдумы означает, что эти журналисты согласны быть проститутками.
needroid 22 марта 2018 | 13:46
Молодцы депутаты! Своих не сдают! )))
stardog 22 марта 2018 | 13:50
Империя наносит ответный удар! )
rash 22 марта 2018 | 13:51
Это - я тоже упырь и нечего к нам приставать.
sveklotron_7 22 марта 2018 | 13:51
НЕбезопасное для журналистов место?
Э-э-э...Так может это в Госдуме больной фрик Фельгенгауер по шее ножиком провел?
andy66 22 марта 2018 | 13:51
похоже, аккредитация воспринимается властью как ОБЯЗАННОСТЬ журналиста туда ходить )))
аккредитация всего лишь допуск )) а ходить или ходить - решает редакция СМИ
aleks50 Алексей Клубников 22 марта 2018 | 13:51
Только говно и будет аккредитировано в этом дерьме.
jamba 22 марта 2018 | 13:57
Нужно понять одну важную вещь! Вся эта история не про "сексизм", не про этику, она про вседозволенность, про кастовость! В стране, за последние 18 л., сформировался слой людей (чиновники и их "кормильцы"!), которые считают, что их возможности шире, а они неподсудны для обычных судов. Если раньше это носило "понятийный" характер, сейчас, после решения думы и "триумфального" плебисцита, де-факто узаконено!((
vla7815 22 марта 2018 | 14:01
Это как надо понимать ???? Каков народ - такие и народные избранники ???? Или это шаромыжники и проходимцы разных мастей, любыми путями подмявшие под себя власть в стране ????? Власть в стране не на службе народа, а на службе беспредельщиков.
kochar 22 марта 2018 | 14:09
Бессовестный люд.
"Чтобы разбудить совесть негодяя, надо дать ему пощечину." • Аристотель
По другому не бывает,а если не согласны то смотрите строку выше.
eduard53 22 марта 2018 | 14:15
* * *
За что боролись, замаранцы ...
Отныне вам придётся туго:
Иль на безрыбье домогаться
Пропагандонов, иль друг друга.