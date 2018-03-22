Регламентный комитет Верховной Рады поддержал снятие неприкосновенности с депутата Надежды Савченко и ее арест

Сегодня украинский парламент примет по этому вопросу окончательное решение. Савченко готовила теракты для того, чтобы изменить конституционный строй Украины, заявил на заседании комитета Рады генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, у ведомства есть неопровержимые доказательства, в том числе, и в содействии деятельности так называемой Донецкой народной республики. Савченко в ответ согласилась с рядом фактов, но сказала, что они перекручены. Депутат призналась в том, что посещала территорию ДНР, но утверждала, что делала это для общения с украинскими пленными. Также Савченко не стала отрицать, что вывозила оружие с территории конфликта на востоке Украины – но, по ее словам, делала это, чтобы гибло меньше людей. Само обвинение в терроризме она считает провокацией, при этом депутат добавила, что, по ее мнению, путч – наиболее гуманная тактика смены власти. Савченко не стала покидать здание Верховной Рады и в настоящий момент сидит в зале, где рассматривается вопрос о снятии с нее неприкосновенности. Тем временем генпрокурор Юрий Луценко обещал показать видеоматериалы, говорящие о причастности Савченко к подготовке терактов. Помимо Надежды Савченко, Луценко обвинил Россию в поставках оружия для подготовки госпереворота.