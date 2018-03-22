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13:04, 22 марта 2018

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал снятие неприкосновенности с депутата Надежды Савченко и ее арест

Сегодня украинский парламент примет по этому вопросу окончательное решение. Савченко готовила теракты для того, чтобы изменить конституционный строй Украины, заявил на заседании комитета Рады генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, у ведомства есть неопровержимые доказательства, в том числе, и в содействии деятельности так называемой Донецкой народной республики. Савченко в ответ согласилась с рядом фактов, но сказала, что они перекручены. Депутат призналась в том, что посещала территорию ДНР, но утверждала, что делала это для общения с украинскими пленными. Также Савченко не стала отрицать, что вывозила оружие с территории конфликта на востоке Украины – но, по ее словам, делала это, чтобы гибло меньше людей. Само обвинение в терроризме она считает провокацией, при этом депутат добавила, что, по ее мнению, путч – наиболее гуманная тактика смены власти. Савченко не стала покидать здание Верховной Рады и в настоящий момент сидит в зале, где рассматривается вопрос о снятии с нее неприкосновенности. Тем временем генпрокурор Юрий Луценко обещал показать видеоматериалы, говорящие о причастности Савченко к подготовке терактов. Помимо Надежды Савченко, Луценко обвинил Россию в поставках оружия для подготовки госпереворота.

Комментарии

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protiv777 22 марта 2018 | 13:10

Чупатые, а как же герой Украины?
И ...
"генпрокурор Юрий Луценко"
хохлобесы покажите хоть одну страну где генпрокурор без образования и судимый?

danko_klisma 22 марта 2018 | 13:11

protiv777: Свободу Надежде Савченко! А то случится непоправимое! Хорошо, что ведемченко не дожил.

sandro_007 22 марта 2018 | 13:15

Из героя превратили во врага. Позор.

kolovrat_ 22 марта 2018 | 13:51

полый Путин хохлам свинью подложил )

olegleon 22 марта 2018 | 13:18

protiv777: опять Надю в тюрьму? опять голодать?

world_nail 22 марта 2018 | 13:11

Россия - Украина - найди хоть одно различие ипанутости

danko_klisma 22 марта 2018 | 13:13

world_nail: иранутость у тебе в штанах, коклотролль.

estamp 22 марта 2018 | 13:12

Ой! Прикольно!
Это чтож, гэбня была права? Ведь если Надя хотела убить президента и депутатов Украины, что уж про москалей и говорить нечего. Не так ли?

estamp 22 марта 2018 | 13:18

estamp: А что, если Гадю таки арестуют. Будут хомячки ею гордиться, клясться ей в любви? Будет Ахеджакова с надрывом заламывать руки? Будет Надя голодать, а западные парламентарии подписывать петиции про Фридом Наде?

scull 22 марта 2018 | 13:12

Тяжёлое время для либерастни.
С одной стороны Украина, которой они вылизывают 4 года, хотя давно поняли, что идеи Майдана провалились, с другой стороны" надя-дочка" , которой они вылизывали, всё время нахождения её в России...
Чью зад_ницу выберут на этот раз либеГалы? Делаем ставки.

nikitin43 22 марта 2018 | 13:15

граждане украины сами разберутся , наверное не потребуется сажать по условиям Трулльского собора.

timwlad67 22 марта 2018 | 13:19


Господа в студии первого канала на передаче время покажет,сейчас выяснится ,на Украине формируется сталинская система коллективной ответственности и верховная рада сама себе приговор не подпишет и не развяжет террор против всех.
Если пойдут на создание вождизма и объявят травлю на всех.то Украина распадётся так как воры в законе будут спасать свое добро послав на хрен украинскую недееспособную политическую крышу.
Именно бизнес принуждает переформатирования в командную ответственность чтобы сохранять и развиваться.
Так что Украине нужен тип типа господина Трампа.железная леди.
Воры в законе рвутся к власти свергая политическую олигархию.
Так было и с господином Саакашвили.

nikitin43 22 марта 2018 | 13:28

timwlad67: у них тоже тимченко , сечин , кадыров , михельсон , ротенберг , кокс и отравления в лондоне , война в сирии ..коррупция мвд , бастрыков и нет путена .

ostapbey 22 марта 2018 | 13:54

timwlad67: Воры в законе рвутся к власти свергая политическую олигархию.?????
Опоздал ты милок..!!!!
Уже и дорвались и успокоились..
Да и свергли и посадили и замочили..
Даже))

krito 22 марта 2018 | 13:20

Пасасе уже выразило озабоченость? или продажны правозахистники как всегда молчат в тряпочку без приказа?))

dhtlbyf 22 марта 2018 | 13:23

Надежда!! беги в донбасс. и уже оттуда громи Киев!

kolovrat_ 22 марта 2018 | 13:54

она там уже побегала, еле живая выбралась

estamp 22 марта 2018 | 13:23

Ждем третий акт. Савченко - кандидат в президенты ДНР!

nikto_nikak 22 марта 2018 | 13:24

Ну и отлично!

rolar 22 марта 2018 | 13:25

А наши либерасты как обычно язык в ж--у засунули. Где их поддержка Савченко??? АУ

ai65_qi60 22 марта 2018 | 13:27

Я, россиянен. И мне обидно, что я переживал за эту мадам когда она была у нас в тюрьме. Это позор для Украины!!! НЕ один нормальный человек, если он не лобирует интересы олигархов, не будет призывать к возврату тоталитарного режима, к уничтожению демократии, желая своим детям рабство!

(комментарий скрыт)

kail34 22 марта 2018 | 13:28

Если Надежду идиоты закатают за решетку,то можно с уверенность в 98% утверждать,что она будет следующим президентом Украины.Если Бог хочет наказать,он отнимает разум.

olgkiev 22 марта 2018 | 13:33

Послушал по радио выступление Савченко в ВР - она сама тоже такое рассказывает... Тоже вокруг да около...Впрочем кто в нашей стране в мутках не замешан. Но вот вывоз оружия... Короч посадят наверное. Довыделавалась.

(комментарий скрыт)

kochar 22 марта 2018 | 13:45

"...Помимо Надежды Савченко, Луценко обвинил Россию в поставках оружия для подготовки госпереворота."
___________
Может поэтому из когтей ФСБ её отпустили а ?

(комментарий скрыт)

volkov_25 22 марта 2018 | 14:03

вывозила оружие что бы гибло меньше людей. Какая очаровашка гуманная. А где она его выбрасывала?

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