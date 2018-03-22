Защита попросила оправдать лидера карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Его обвиняют в изготовлении детской порнографии. В Петрозаводском городском суде сегодня прошли закрытые прения по делу Дмитриева, на которых адвокат Виктор Ануфриев попросил оправдать правозащитника по всем статьям. В беседе с журналистами после заседания адвокат заявил, что у его подзащитного не было сексуального мотива, а найденные у Дмитриева фотографии приемной дочери были сделаны с целью контроля за ее здоровьем. Эти доводы были подтверждены заключением двух экспертиз, подчеркнул Ануфриев.
Главе карельского «Мемориала» были предъявлены обвинения по трем статьям, передает ТАСС. Следствие утверждает, что Дмитриев на протяжении семи лет фотографировал обнаженную приемную дочь для изготовления порнографии. Обвиняемый же утверждает, что делал это для наблюдения за физическим развитием девочки, а снимки никому не показывал. После того, как она подросла, он перестал ее снимать.
Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала признать Дмитриева виновным и приговорить его к девяти годам колонии строгого режима. 27 марта стороны выступят в суде с репликами, после чего Дмитриев произнесет последнее слово. Затем суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Комментарии15
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post_v 22 марта 2018 | 13:06
какая у прокурорши Петрозаводска типичная карельская фамилия - Аскерова…
meister_luvin 22 марта 2018 | 13:57
post_v:
Руки прочь от Юрия Дмитриева!!!
kom01 22 марта 2018 | 14:01
meister_luvin: правильно, пусть и дальше раздевает своих приемных дочерей. А лучше, пусть раздевает ваших.
dr_nemos 22 марта 2018 | 13:14
Если его оправдают, то кто-то должен ответить за сфабрикованное дело и "правовое" сопровождение. Значит посадят
nikitin43 22 марта 2018 | 13:20
dr_nemos: Дмитриев конфликтовал с местным руководством уфсб , те завели на него дело и сопровождение в суде . прошлой осенью бывшего начальника перевели в резерв , посмотрим ....
scull 22 марта 2018 | 13:14
Я бы напрягся, если бы узнал, что мои знакомые фоткают свою 9 летнюю дочь голой под каким то левым оправданиям.
platonnekafrin 22 марта 2018 | 14:10
scull: А чего напрягаться?! Заявите в полицию. Потом подсмотрите как этого злодея арестовывают и лежите себе спокойно и дальше узнавайте, кто там у себя по дому голяком ходит и фотографирует.
rom8883 22 марта 2018 | 13:16
Да по барабану этому суду все оправдания. У них приказ - посадить лидера Мемориала.
sapienti_sat 22 марта 2018 | 13:19
Суд учтет просьбу защтты и добавит еще пару годков. Выборы прошли, теперь можно всё .
monterado_ancona_marche 22 марта 2018 | 13:27
Ты смотри, как демшиза чешет за своего педофила.
Воистину, не каждый демшизоид латентный педофил...))
dhtlbyf 22 марта 2018 | 13:30
Как только эти Аскеровы Живут с Такой совестью...?
ugas 22 марта 2018 | 14:09
dhtlbyf: Да нет у них совести!
ugas 22 марта 2018 | 14:12
dhtlbyf: dhtlbyf: Нет у них совести, как и у депутатов, сенаторов и обитателей Кремля.
sg77g 22 марта 2018 | 13:35
Двуличность мохнатых говнючков не имеет границ. Если их взрослой бабе кто то якобы оказал когда то знаки внимания - это ужасное преступление. А изготовление одним из их членов фотографий голого ребенка - обычное житейское дело.
cypher 22 марта 2018 | 14:12
А вот насильников в Челябинском детдоме прокурор Петрозаводска бы точно признала невиновными.
То ж Челябинск, а не "Мемориал", в Челябинске пущай насилуют мальчиков на здоровье!
Еще и РПЦ к распространению педофилии надо подключить, оне большие специалисты в этих вопросах!