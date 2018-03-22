Защита попросила оправдать лидера карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Его обвиняют в изготовлении детской порнографии. В Петрозаводском городском суде сегодня прошли закрытые прения по делу Дмитриева, на которых адвокат Виктор Ануфриев попросил оправдать правозащитника по всем статьям. В беседе с журналистами после заседания адвокат заявил, что у его подзащитного не было сексуального мотива, а найденные у Дмитриева фотографии приемной дочери были сделаны с целью контроля за ее здоровьем. Эти доводы были подтверждены заключением двух экспертиз, подчеркнул Ануфриев.

Главе карельского «Мемориала» были предъявлены обвинения по трем статьям, передает ТАСС. Следствие утверждает, что Дмитриев на протяжении семи лет фотографировал обнаженную приемную дочь для изготовления порнографии. Обвиняемый же утверждает, что делал это для наблюдения за физическим развитием девочки, а снимки никому не показывал. После того, как она подросла, он перестал ее снимать.

Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала признать Дмитриева виновным и приговорить его к девяти годам колонии строгого режима. 27 марта стороны выступят в суде с репликами, после чего Дмитриев произнесет последнее слово. Затем суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.