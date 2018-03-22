Песков: Президенту Путину докладывают о ситуации в Волоколамске на мусорном полигоне «Ядрово»
«Обсуждаются разные варианты решения этой проблемы», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль на постоянной связи с руководством Москвы и Московской области. Накануне в Волоколамске 76 детей обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие. Шестеро были госпитализированы. В ближайшее время в Волоколамск приедет бригада московских докторов, — сообщил губернатор области Андрей Воробьев после экстренного совещания. На ухудшение самочувствия стали жаловаться и взрослые. Об этом РБК рассказала местная жительница Марина Бабенко. В ближайшее время должны быть готовы результаты токсикологической экспертизы, которая покажет уровень загрязнения воздуха. В МЧС говорят, что превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в районе мусорных полигонов в Подмосковье, в том числе в Волоколамске, не зафиксировано.
Комментарии48
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ed10075 22 марта 2018 | 13:40
Зашевелилась камарилья, одному чиновнику в харю заехали, так все сразу напряглись.
Ливийский черенок от лопаты каждому из них мерещится.
kochar 22 марта 2018 | 13:41
А толку?
alexander25101977 22 марта 2018 | 13:42
Обсуждаются разные варианты решения этой проблемы... Например, стянуть туда все силы росгвардии для предупреждения, панимашь ли, дальнейших эксцессов, связанных с восстанием и недовольством холопов...
ivanov2i Игорь Иванов 22 марта 2018 | 13:43
Президент занимается Отбросами.
БОльших проблем в стране Нет.
ugas 22 марта 2018 | 14:05
ivanov2i: Единственное, чем он занимается второе десятилетие - это изображает бурную деятельность.
andreu641 22 марта 2018 | 13:46
в кремль нужно везти мусор , а потом на Рублевку
efilika 22 марта 2018 | 13:46
Он читать не умеет? Почему московских медиков направляют? Своих не хватает или они недоучки? К чему эта бездарная вертикаль, если все сводится к одному управленцу, который решить ничего не может и мысли его о его великой миссии? А если бы капюшон не оторвали, то и не рыпнулись бы.
grossalexis032018 22 марта 2018 | 13:47
Ни в одной стране Мира проблема утилизации продуктов жизненного цикла мегаполиса не решена в корне !!! Дальше всех двинулись японцы и швейцарцы и то там вопросов до хрена.
ЕСли срать у себя под окнами лет 50-70, то как не пробуй получится либо Марьино, Сабурово и Перерва. либо Волоколамск.
bunsh_vania 22 марта 2018 | 13:48
В МЧС говорят, что превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в районе мусорных полигонов в Подмосковье, в том числе в Волоколамске, не зафиксировано.
Накануне в Волоколамске 76 детей обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие. Шестеро были госпитализированы. В ближайшее время в Волоколамск приедет бригада московских докторов, — сообщил губернатор области Андрей Воробьев после экстренного совещания.
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Бригада московских докторов установит отравление, например, грибами, собранными в весеннем лесу.
В Багдаде все спокойно...
alexx2101 22 марта 2018 | 13:48
Главное, как доложить.
ugas 22 марта 2018 | 13:54
Раз там нет превышения концентрации - съездил бы сам "отец народа", продемонстрировал свою заботу. Или превышения нет только для холопов?