Песков: Президенту Путину докладывают о ситуации в Волоколамске на мусорном полигоне «Ядрово»

«Обсуждаются разные варианты решения этой проблемы», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Кремль на постоянной связи с руководством Москвы и Московской области. Накануне в Волоколамске 76 детей обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие. Шестеро были госпитализированы. В ближайшее время в Волоколамск приедет бригада московских докторов, — сообщил губернатор области Андрей Воробьев после экстренного совещания. На ухудшение самочувствия стали жаловаться и взрослые. Об этом РБК рассказала местная жительница Марина Бабенко. В ближайшее время должны быть готовы результаты токсикологической экспертизы, которая покажет уровень загрязнения воздуха. В МЧС говорят, что превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в районе мусорных полигонов в Подмосковье, в том числе в Волоколамске, не зафиксировано.