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13:00, 22 марта 2018

Вячеслав Володин: Решение СМИ отозвать своих журналистов из Госдумы означает, что они лишаются аккредитации

Спикер палаты назвал это правом редакции. Ряд СМИ объявили бойкот думе после решения Комиссии по этике, которая не нашла нарушений в действиях депутата Слуцкого. Своих корреспондентов, в частности, отозвали РБК, телеканал «Дождь».

Комментарии

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keep_moving 22 марта 2018 | 13:39

А на хрена вообще корреспонденты в Думе? Задавать вопросы депутатам? А зачем? Вопросы надо задавать более весомым людям. Так что никакой "парламентской журналистики" все равно в России нет. Могли бы все СМИ отозвать оттуда журналистов и сэкономить на этом какие-то деньги.

sadda 22 марта 2018 | 13:47

keep_moving: Вот именно, о чем с ними говорить, если они лишь выполняют волю президента и своего мнения не смеют иметь.

zaqs 22 марта 2018 | 13:39

Журналисты, специализирующиеся на освещении деятельности органов власти могли бы аккредитоваться при штабе Навального. Все равно лет через несколько придется это сделать. А так заведут знакомства, на инаугурации местечко получше достанется.

all_seeing74 22 марта 2018 | 13:39

Не!!!!) спикер сказал, что им на нас насрать!!!))))... если кто еще не понял!)))

alexander25101977 22 марта 2018 | 13:39

А что там освещать? Очередные глупые инициативы, исходящие из уст, лоснящихся от жира буфетовских бифштексов по 12 копеек? Или показывать распухших от безделья, спящих в креслах мужиков? Госдура сегодня - это вам не царская Дума, которая ещё чего-то решала, пока её не распускали. Сегодня это сборище во всём согласных с Кремлём жирных похотливых мужиков и глупых кривых бабищ (ну плюс приплюснутая царизмом няшка поклонская).

grishakras 22 марта 2018 | 13:44

Чудесненько. На- ть на людей ,на СМИ. Вот она скрепа!

detul 22 марта 2018 | 13:55

У наших народных депутатов очень нервная и ответственная работа. Журналисты это должны понимать. А когда у мужчины такая работа, то ему просто необходимо пощупать что-то прекрасное. .... Или чтобы у него кто-то пощупал. )))

rena1960 22 марта 2018 | 14:12

Не удивлюсь,что позицию СМИ(сказавшим своё "фе" ГД РФ )поддержат иностранные СМИ,а не родимые отечественные...

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