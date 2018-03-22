Вячеслав Володин: Решение СМИ отозвать своих журналистов из Госдумы означает, что они лишаются аккредитации

Спикер палаты назвал это правом редакции. Ряд СМИ объявили бойкот думе после решения Комиссии по этике, которая не нашла нарушений в действиях депутата Слуцкого. Своих корреспондентов, в частности, отозвали РБК, телеканал «Дождь».