Акционеры «Теслы» большинством голосов согласились платить Илону Маску 2 милларда 600 миллионов долларов в год
До сих пор ни один наёмный менеджер столько не получал, отмечает агентство Bloomberg. На фоне этого решения акции «Теслы» выросли почти на 2 процента.
Комментарии8
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scull 22 марта 2018 | 12:39
Нех_ёво так для убыточной компании.
astet 22 марта 2018 | 12:40
scull: убыточная компания - это Роскосмос!
Илон Маск один намного превосходит этот российский аппендикс!!!
fr312 22 марта 2018 | 12:42
scull: это ты про роснефть ?
scull 22 марта 2018 | 12:46
fr312: А И.Маск в Роснефти?
Не нпдоело задницу то Маску полировать, а? Хоть чутка уважения к себе у вашей либеральной кодлы есть?
greeg1 22 марта 2018 | 12:41
Да за такие деньги Рогозин всех собак в бочке перетопил бы.
prof57 22 марта 2018 | 12:42
Вот настоящий гений бизнеса - одни убытки и за такую зряплатищу....
igor20012 22 марта 2018 | 12:44
Хреновая новость: путин с сечиным ни за что не согласятся на меньшее.
platonnekafrin 22 марта 2018 | 12:44
Сечин начал думать о новом браке по расчету.