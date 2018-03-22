Николая Саркози предъявлены обвинения в коррупции в рамках дела о финансировании президентской кампании 2007 года
Экс-президент Франции будет на свободе, но под судебных контролем. Эта мера пресечения аналогична подписке о невыезде. Ранее Саркози был допрошен . Свою вину он не признаёт.
Комментарии1
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olegleon 22 марта 2018 | 12:43
а деньги то он согласился вернуть детям Муаммара?