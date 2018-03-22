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12:35, 22 марта 2018

Компания Telegram направила жалобу в Европейский суд по правам человека

Она оспаривает штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, рассказал «Ведомостям» юрист Международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов. По мнению истца, решение Мещанского суда нарушает свободу распространения информации, которую. Гарантирует статья 10 Конвенции о защите прав человека.

Комментарии

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peter75 22 марта 2018 | 12:40

протестуй не протестуй, все равно получишь ....

olegleon 22 марта 2018 | 12:41

с таким же успехом можно пытаться оспорить блокировку аккаунтов в соцсетях.
но попробовать несомненно стоит.

jblack2 22 марта 2018 | 12:43

Скоро Дурову придётся сделать выбор - личные амбиции или возможность работы месенджера в России.
Ждать осталось не долго.

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