Компания Telegram направила жалобу в Европейский суд по правам человека

Она оспаривает штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, рассказал «Ведомостям» юрист Международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов. По мнению истца, решение Мещанского суда нарушает свободу распространения информации, которую. Гарантирует статья 10 Конвенции о защите прав человека.