В Санкт-Петербурге решается вопрос о продлении ареста активисту Игорю Шишкину

Его обвиняют в участии в террористическом сообществе. Заседание по продлению ареста Шишкину началось фактически в полузакрытом режиме. Так, по крайней мере, утверждает «Медиазона». По словам корреспондентов издания, в зал пустили не более 10 человек. Так, на заседание не попала жена Шишкина – она, впрочем, не говорит, по какой причине. Журналистов «Медиазоны» также попросили покинуть помещение. Сотрудница суда сослалась на то, что они вели текстовую трансляцию заседания до его начала. Это, по ее словам, запрещено уголовно-процессуальным кодексом. Журналисты вызвали в суд полицию и участкового. Они считают это препятствием своей профессиональной деятельности. Следователь же попросил провести заседание по продлению ареста Шишкину в закрытом режиме, ссылаясь на тайну следствия. Накануне журналистов не пустили на оглашение постановления по другому фигуранту дела, Виктору Филинкову. В суде сослались на то, что заседание проходит в закрытом режиме, хотя по постановлению Верховного суда решения всегда оглашаются публично. Шишкина и Филинкова задержали в конце января. Следствие полагает, что они участвовали в пензенском террористическом сообществе «Сеть». Филинков позднее пожаловался на то, что его избили для получения признательных показаний.