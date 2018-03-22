Z Архив новостей новости
5 27 6 1395
12:29, 22 марта 2018

Окончательное решение о повышении cтавки налога на доходы физических лиц будет принимать глава государства

«К драматическим последствиям увеличение ставки до 15 процентов не приведёт», — уверен вице-премьер Аркадий Дворкович. Сегодня газета «Ведомости» сообщила, что вопрос о повышении ставки обсуждался на совещании у премьера Медведева. По словам одного из собеседников газеты, решение ещё не принято, но консенсус достигнут.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

andreyz 22 марта 2018 | 12:35

А чего щас, а не за день до выборов?

oldpartizan 22 марта 2018 | 12:37

andreyz: это ещё цветочки))

arye_11 22 марта 2018 | 12:38

oldpartizan:
Почему-то вспоминается пословица - "С паршивой овцы хоть шерсти клок".
Ничё, дарахие расияне.
Выскажите свое справедливое возмущение действиями власти через 5 лет, 11 месяцев и 28 дней.

danko_klisma 22 марта 2018 | 12:44

arye_11: трехколёсный. У тебя месячные?

danko_klisma 22 марта 2018 | 12:46

arye_11: а какое дело трехколёсному и укромрасам? Он же в Израиле живет???

tvitov66 22 марта 2018 | 12:44

"Путин также пообещал, что роста налогов в России до конца 2018 года не будет" /Форбс.ру 14.12.2017
Во молодеет нацЛидер, пади и пол сменил - память аки девичья

arye_11 22 марта 2018 | 12:38

oldpartizan:
Почему-то вспоминается пословица - "С паршивой овцы хоть шерсти клок".
Ничё, дарахие расияне.
Выскажите свое справедливое возмущение действиями власти через 5 лет, 11 месяцев и 28 дней.

nikitin43 22 марта 2018 | 12:38

andreyz: время пришло народ сплотился и готов подыхать за дело гаранта и пригожина не только в сирии но и в расеи от безнадёги , нищеты и пьянства.

nitsahon 22 марта 2018 | 12:38

andreyz: да слабО ему было...
если подпишет указ о повышении налогов -> можно ему будет припомнить все, что говорил перед выборами...

kottigr1 22 марта 2018 | 12:36

15% слабенько как-то.. Если и поднимать то по-путински ! До 146%...

democ 22 марта 2018 | 12:37

«К драматическим последствиям увеличение ставки до 15 процентов не приведёт»...

Сказал чиновник, у которого зарплата зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы.

blindpew_33 22 марта 2018 | 12:44

democ: ... и который даже не знает размера своей зарплаты, а живёт совсем на другие доходы, с которых всё равно никаких налогов не платит.

sergeev67 22 марта 2018 | 12:38

Конечно, к драматическим последствиям это не приведет.
По 2% 1-2 раза в год. Народ схвавает. А за 6 лет это будет +12%

olegleon 22 марта 2018 | 12:38

если бы это был налог для всех физических лиц и уплачивался именно физлицами. а в реальности его платят только те, кто работает "в белую".

nikolashin2017 22 марта 2018 | 12:38

мне как-то ближе 11%.
и тоже без драматических последствий...

nikolashin2017 22 марта 2018 | 12:41

nikolashin2017: а народу ближе,если будет ниже...

astet 22 марта 2018 | 12:38

Нечего щадить, Владимир Владимирович,
этих зажравшихся буржуа!!!
Карать безжалостно всех предпринимателей,
нём желающих делиться доходами с Родиной!!!
Экспроприация и тюремные сроки -
это то, что заслуживают
избегающие справедливых налогов предприниматели!
Народ Вас, Владимир Владимирович, поддержит!

do2112 22 марта 2018 | 12:40

нет надо поднять на столько сколько непроголосовало за нашего царя тоесть на 24%

platonnekafrin 22 марта 2018 | 12:40

Повышение ставки подоходного налога до 100 процентов, никак не повлияет на экономику страны. Каким-то выходом из кризисного тупика специалистам представляются триста процентов налога, но глава государства, вероятно, выберет самый гуманный вариант - не более 150 и побольше статистики.

hz6691 22 марта 2018 | 12:41

Избиратели будут в восторге.
По этому поводу можно и митинг в Лужниках собрать.

kottigr1 22 марта 2018 | 12:45

hz6691: Избиратели будут в восторге..
-------------------------------------------------------------------
Избиратели могут хоть обголосоваться.. Всё равно выйдет "бородатый волшебник" из ЦИ(р)Ка и звенящим от радости голосом заявит, что "в очередной раз, входе бескомпромиссной борьбы со значительным перевесом победил Путин !".. В РФ кто считает - тот и выигрывает.

world_nail 22 марта 2018 | 12:41

"решение ещё не принято, но оргазм достигнут"

vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 12:42

Наиболее скрепнуто-духовный пример обучения бескорыстной любви к своей Великой Родине, кроме невыплаты зарплат бюджетникам - это "увеличение ставки до 15 процентов"

blindpew_33 22 марта 2018 | 12:42

Очень странно и необычно.
С каких это пор такую ответственность вешают на самого Светлейшего?
Для этого традиционно существуют козлы отпущения - зурабовы, силуановы и даже медведевы.

pepetz 22 марта 2018 | 12:43

Решение несомненно бредовое, но в нём есть своя справедливость: выбрали - платите."

(комментарий скрыт)

cand 22 марта 2018 | 12:46

А вы попробуйте)))) Волоколамск цветочком покажется)))

greeg1 22 марта 2018 | 12:47

Между прочим, тот Сталин сразу после войны цены опускал. А этот до войны никак не наестся.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 493 6 6137 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 342 6 5880 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 353 6 7900 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 231 6 14433 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Полишинель раскрывает секрет Да, теперь у нас — и у вас — есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее «Партия перемен» (к лучшему), но это не самое главное…

5 206 6 27370 15.03
Kполитика, собчак, партии, оппозиция, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Нах Москау! Как нам и нашим семьям надоел этот Лондон! Список 23 российских резидентов – дипломатов из посольства России в Лондоне, передан и получен в  Москве – «птенцами гнезда» Лаврова…

5 89 6 23229 15.03
Kвеликобритания, внешняя политика, политика, дипломатия, скандалы, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7430 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8517 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 212 6 15740 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 87 6 7007 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 70 6 5872 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16111 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 247 6 23236 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2902218

5 100 6 11421 16.03
#слушать 01:45:27 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Путин — «злой гений?» Именно с формулировкой «весьма вероятно» Тереза Мэй пришла к выводу, что есть российский след в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и других…

5 125 6 12358 08:29
Kполитика, химия, общество, рф, англия, мнения
Новости

Российские власти обсуждают повышение подоходного налога Правительство рассматривает и другие варианты увеличения фискальной нагрузки на население…

5 57 6 5678

Популярное за неделю

Новости

Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД «Похоже на какую-то подброшенную дезу»

5 21 6 19093
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 170868 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 180 6 21360 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 549 6 274955 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 298 6 209057 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6806457
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3360478

Сегодня в эфире