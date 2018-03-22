Окончательное решение о повышении cтавки налога на доходы физических лиц будет принимать глава государства
«К драматическим последствиям увеличение ставки до 15 процентов не приведёт», — уверен вице-премьер Аркадий Дворкович. Сегодня газета «Ведомости» сообщила, что вопрос о повышении ставки обсуждался на совещании у премьера Медведева. По словам одного из собеседников газеты, решение ещё не принято, но консенсус достигнут.
Комментарии27
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andreyz 22 марта 2018 | 12:35
А чего щас, а не за день до выборов?
oldpartizan 22 марта 2018 | 12:37
andreyz: это ещё цветочки))
arye_11 22 марта 2018 | 12:38
oldpartizan:
Почему-то вспоминается пословица - "С паршивой овцы хоть шерсти клок".
Ничё, дарахие расияне.
Выскажите свое справедливое возмущение действиями власти через 5 лет, 11 месяцев и 28 дней.
danko_klisma 22 марта 2018 | 12:44
arye_11: трехколёсный. У тебя месячные?
danko_klisma 22 марта 2018 | 12:46
arye_11: а какое дело трехколёсному и укромрасам? Он же в Израиле живет???
tvitov66 22 марта 2018 | 12:44
"Путин также пообещал, что роста налогов в России до конца 2018 года не будет" /Форбс.ру 14.12.2017
Во молодеет нацЛидер, пади и пол сменил - память аки девичья
arye_11 22 марта 2018 | 12:38
oldpartizan:
Почему-то вспоминается пословица - "С паршивой овцы хоть шерсти клок".
Ничё, дарахие расияне.
Выскажите свое справедливое возмущение действиями власти через 5 лет, 11 месяцев и 28 дней.
nikitin43 22 марта 2018 | 12:38
andreyz: время пришло народ сплотился и готов подыхать за дело гаранта и пригожина не только в сирии но и в расеи от безнадёги , нищеты и пьянства.
nitsahon 22 марта 2018 | 12:38
andreyz: да слабО ему было...
если подпишет указ о повышении налогов -> можно ему будет припомнить все, что говорил перед выборами...
kottigr1 22 марта 2018 | 12:36
15% слабенько как-то.. Если и поднимать то по-путински ! До 146%...
democ 22 марта 2018 | 12:37
«К драматическим последствиям увеличение ставки до 15 процентов не приведёт»...
Сказал чиновник, у которого зарплата зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы.
blindpew_33 22 марта 2018 | 12:44
democ: ... и который даже не знает размера своей зарплаты, а живёт совсем на другие доходы, с которых всё равно никаких налогов не платит.
sergeev67 22 марта 2018 | 12:38
Конечно, к драматическим последствиям это не приведет.
По 2% 1-2 раза в год. Народ схвавает. А за 6 лет это будет +12%
olegleon 22 марта 2018 | 12:38
если бы это был налог для всех физических лиц и уплачивался именно физлицами. а в реальности его платят только те, кто работает "в белую".
nikolashin2017 22 марта 2018 | 12:38
мне как-то ближе 11%.
и тоже без драматических последствий...
nikolashin2017 22 марта 2018 | 12:41
nikolashin2017: а народу ближе,если будет ниже...
astet 22 марта 2018 | 12:38
Нечего щадить, Владимир Владимирович,
этих зажравшихся буржуа!!!
Карать безжалостно всех предпринимателей,
нём желающих делиться доходами с Родиной!!!
Экспроприация и тюремные сроки -
это то, что заслуживают
избегающие справедливых налогов предприниматели!
Народ Вас, Владимир Владимирович, поддержит!
do2112 22 марта 2018 | 12:40
нет надо поднять на столько сколько непроголосовало за нашего царя тоесть на 24%
platonnekafrin 22 марта 2018 | 12:40
Повышение ставки подоходного налога до 100 процентов, никак не повлияет на экономику страны. Каким-то выходом из кризисного тупика специалистам представляются триста процентов налога, но глава государства, вероятно, выберет самый гуманный вариант - не более 150 и побольше статистики.
hz6691 22 марта 2018 | 12:41
Избиратели будут в восторге.
По этому поводу можно и митинг в Лужниках собрать.
kottigr1 22 марта 2018 | 12:45
hz6691: Избиратели будут в восторге..
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Избиратели могут хоть обголосоваться.. Всё равно выйдет "бородатый волшебник" из ЦИ(р)Ка и звенящим от радости голосом заявит, что "в очередной раз, входе бескомпромиссной борьбы со значительным перевесом победил Путин !".. В РФ кто считает - тот и выигрывает.
world_nail 22 марта 2018 | 12:41
"решение ещё не принято, но оргазм достигнут"
vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 12:42
Наиболее скрепнуто-духовный пример обучения бескорыстной любви к своей Великой Родине, кроме невыплаты зарплат бюджетникам - это "увеличение ставки до 15 процентов"
blindpew_33 22 марта 2018 | 12:42
Очень странно и необычно.
С каких это пор такую ответственность вешают на самого Светлейшего?
Для этого традиционно существуют козлы отпущения - зурабовы, силуановы и даже медведевы.
pepetz 22 марта 2018 | 12:43
Решение несомненно бредовое, но в нём есть своя справедливость: выбрали - платите."
cand 22 марта 2018 | 12:46
А вы попробуйте)))) Волоколамск цветочком покажется)))
greeg1 22 марта 2018 | 12:47
Между прочим, тот Сталин сразу после войны цены опускал. А этот до войны никак не наестся.