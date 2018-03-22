Окончательное решение о повышении cтавки налога на доходы физических лиц будет принимать глава государства

«К драматическим последствиям увеличение ставки до 15 процентов не приведёт», — уверен вице-премьер Аркадий Дворкович. Сегодня газета «Ведомости» сообщила, что вопрос о повышении ставки обсуждался на совещании у премьера Медведева. По словам одного из собеседников газеты, решение ещё не принято, но консенсус достигнут.