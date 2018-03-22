Сегодня мужским спринтом открывается этап Кубка Мира в Тюмени
Он завершает нынешний биатлонный сезон. Российский этап стал скандальным задолго до начала. Кампания по его бойкоту идет уже несколько месяцев. Канада, США, Чехия, Украина и несколько спортсменов из других стран отказались приезжать в Россию. Однако заставить руководство международного союза биатлонистов перенести старты в другую страну протестующим не удалось. Сборные Германии, Франции, Норвегии приехали в Тюмень в оптимальном составе и полной боевой готовности. Ведь на кону для многих – борьба за Хрустальный глобус и высокие места в общем зачете Кубка Мира. Руководство нашей сборной решило дать шанс молодым спортсменам. Впервые на Кубке Мира выступит пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Дебютирует в элите и Кристина Резцова. Впрочем, и лидеры нашей команды – Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт – примут участие в соревнованиях. Мужской спринт в Тюмени начнется в 16.45. Трансляция на телеканале Матч ТВ
Комментарии4
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olegleon 22 марта 2018 | 12:17
"Канада, США, Чехия, Украина "
т.е. те, кому итак ничего не светило. ну это они сильно! я тогда тоже не поеду и не буду принимать участие в этом этапе
nikitin43 22 марта 2018 | 12:32
olegleon: да уж нынче расеяне вануату победят , получат медальки , нацлидер щёчки потреплет ... нельзя было делать спорт оружием политики россии не хлебали бы сейчас из построенного гарантом сортира..
olegleon 22 марта 2018 | 12:36
nikitin43: а сколько побед на Олимпиаде одержали вышеперечисленные страны? с тем же успехом африканские страны могли заявить о бойкоте. или сборная Мексики по хоккею бойкотировать ЧМ по хоккею
grossalexis032018 22 марта 2018 | 12:17
Вот не было бы зарубы в общем и отдельных зачетах. колбасились бы в Тюмени участники кубка IBU/ Шипулин и Юрлова - простые участники массовки, а не украшение домашнего этапа. Вот просто сравните - в Фалуне на каждом старте - король Швеции, в Холменколене - вся королевская семья. А сколько народу !!!