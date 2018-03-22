Сегодня мужским спринтом открывается этап Кубка Мира в Тюмени

Он завершает нынешний биатлонный сезон. Российский этап стал скандальным задолго до начала. Кампания по его бойкоту идет уже несколько месяцев. Канада, США, Чехия, Украина и несколько спортсменов из других стран отказались приезжать в Россию. Однако заставить руководство международного союза биатлонистов перенести старты в другую страну протестующим не удалось. Сборные Германии, Франции, Норвегии приехали в Тюмень в оптимальном составе и полной боевой готовности. Ведь на кону для многих – борьба за Хрустальный глобус и высокие места в общем зачете Кубка Мира. Руководство нашей сборной решило дать шанс молодым спортсменам. Впервые на Кубке Мира выступит пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Дебютирует в элите и Кристина Резцова. Впрочем, и лидеры нашей команды – Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт – примут участие в соревнованиях. Мужской спринт в Тюмени начнется в 16.45. Трансляция на телеканале Матч ТВ