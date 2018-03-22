Министр образования не разделяет претензии учителей по поводу новых школьных стандартов преподавания литературы
Согласно документу, обязательная программа будет состоять из более чем двухсот произведений. «Ревнители словесности» не в первый раз начинают «визжать и кричать» о том, что из предмета «Литература» исчезла вариативность – об этом сказала Ольга Васильева. Однако они умалчивают о том, что две трети произведений, признанных обязательными к изучению, – это стихи, которые нужно хотя бы прочитать – добавила министр образования. Васильева отметила, что список больших форм, таких как пьесы и романы, остался традиционным для российской школы. Новый формат просто устанавливает необходимый минимум знаний для каждого ученика.
Объединение школьных учителей «Гильдия словесников» ранее раскритиковало инициативу министерства образования. По мнению педагогов, новые стандарты лишают преподавателей возможность планировать уроки самостоятельно и навязывают сверху слишком обширный и детализированный список из 235 произведений. Васильева предложила дать каждому ребенку необходимый базис, а после прохождения основной программы, по своему усмотрению преподавать что-то дополнительно.
Комментарии17
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kindman_a 22 марта 2018 | 12:12
Пилять, ей УЧИТЕЛЯ говорят, что нововведения - ..овно, а она - не разделяет претензий.
rampa 22 марта 2018 | 12:17
kindman_a: цыть! православная министр лучше знает, что надо
lenin3 22 марта 2018 | 12:24
rampa: тем более,что это могуть быть 235 жизнеописаний православных святых.А то,панимашь,Лев,мать его,Толстой,отлучённый от церкви...
astet 22 марта 2018 | 12:25
rampa: литература и прочие школьные предметы - от дьявола!
Безграмотный Иисус Христос подтвердит.
Достаточно знать Библию
и избранные речи Путина!!!
sergeev67 22 марта 2018 | 12:28
Ольга Васильева говна поела?
При таких объемах обязательного чтива (9/10 из которого полное фуфло, поверьте, знаю о чем говорю) - школьникам только и останется, что все время читать эту хрень.
Я смотрел программу. Да там половина - из какой-то задницы поднятые рассказы про юность Христа и Иуды. Писано для детей-дегенератов 18-го века.
tour 22 марта 2018 | 12:47
sergeev67:
Если учебники пишутся под надзором идеологических подонков, не трудно представить качество учебников.
Министр Васильева, с протухшим взглядом 20-го века на образование, сожалеющая, что у нас в стране по Конституции церковь отделена от государства, а школа — от церкви:
- “Историческая правда далеко не всегда может быть полезной, и что бывают такие обстоятельства, когда исследователь, нашедший опасный документ в архиве, должен его не публиковать, а спрятать получше.”
Мединский:
- "Факты сами по себе значат не очень много. Скажу еще грубее - в деле исторической мифологии они вообще ничего не значат. Факты существуют только в рамках концепции. Все начинается не с фактов, а с интерпретации. Если вы любите свою Родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивна. Всегда!"
punyoshohlai 22 марта 2018 | 12:19
kindman_a: ей УЧИТЕЛЯ говорят,
По её словам, не говорят, а визжат и кричат.
archibald_dandy_esquire 22 марта 2018 | 12:27
kindman_a:
" «Ревнители словесности» не в первый раз начинают «визжать и кричать» о том, что из предмета «Литература» исчезла вариативность – об этом сказала Ольга Васильева. "
Леди и сэры,
а Ольга Васильева умеет читать буквы и составлять из них слова в предложения?
Сомневаюсь почему-то.
Ну, разве что "Отче наш" и "Богородице, дево, радуйся".
estate_photo 22 марта 2018 | 12:29
Православная сталинистка во главе министерства образования это позор России, даже хуже липового историка во главе министерства культуры.
chnch 22 марта 2018 | 12:31
«Ревнители словесности» не в первый раз начинают «визжать и кричать» сказал министр образования.... Жду следующее дно...
zolingen 22 марта 2018 | 12:31
Пусть оно само и преподает
balkin 22 марта 2018 | 12:32
Такое бывает в странах, где руководят специализированными структурами (министерства, предприятия, институты) не профессионалы, а идеологи.
Было бы неплохо министру образования хоть пяток лет поработать в общеобразовательной школе, да еще пяток - в ВУЗе. Для освоения темы.
Конечно, восемь своих детей - тоже опыт определенный, но - опыт с той стороны линии соприкосновения
d_moll 22 марта 2018 | 12:34
Моя дочь 8 лет назад закончила школу. При ее любви к чтению, она не успевала просто прочитать все, что полагалось по программе. А уж разобрать за пару недель "Войну и мир" или "Преступление и наказание" - это профанация. Так галопом всю литературу и прошли. Теперь еще и расширяют список литературы, не увеличивая количество часов на нее. Бред полный.
jetsam 22 марта 2018 | 12:34
министр и образование
- эти два слова нельзя ставить рядом, это давно доказал мединский своей диссертацией.
manofoffice 22 марта 2018 | 12:37
учителям пора искать новую работу не в сфере образования - скорее всего в сфере оказания услуг по уборке помещений.
gregor 22 марта 2018 | 12:43
Министр образования не разделяет претензии учителей по поводу новых школьных стандартов преподавания литературы
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На то её и поставили на должность , что бы она не разделяла претензии учителей.
ostanovka 22 марта 2018 | 12:46
"визжат и кричат"... фу, как некрасиво.
Министр образования, на новорусский есть отличный современный термин: "базлают". Его и следует применить, наряду с внедрением в школы программы изучения новорусский новояза, а не этих двухсотлетний Львов толстых с Чернышевским. Вон, Пушкин вообще был против царя и Попов, выкинуть его из программы, дополнив взамен ее произведениями Прилепина, Гиркина, Губанова, Моторолы, Захаревич, и блестящей новорусской пьесой "Спящие", с обязательным просмотром сериала.
А если серьезно, то такой набор обязательной литературы родом из двух- трёх давно прошедших столетий говорит об одном: в те же годы как раз прекратилось развитие русской литературы, да и культура уж лет сто как почила в бозе.
Зачем это современным школьникам, если их с рождения возили в колясках в виде танков, Искандеры и прочих орудий смерти.
О чем говорить, когда говорить не о чем.