Министр образования не разделяет претензии учителей по поводу новых школьных стандартов преподавания литературы

Согласно документу, обязательная программа будет состоять из более чем двухсот произведений. «Ревнители словесности» не в первый раз начинают «визжать и кричать» о том, что из предмета «Литература» исчезла вариативность – об этом сказала Ольга Васильева. Однако они умалчивают о том, что две трети произведений, признанных обязательными к изучению, – это стихи, которые нужно хотя бы прочитать – добавила министр образования. Васильева отметила, что список больших форм, таких как пьесы и романы, остался традиционным для российской школы. Новый формат просто устанавливает необходимый минимум знаний для каждого ученика.

Объединение школьных учителей «Гильдия словесников» ранее раскритиковало инициативу министерства образования. По мнению педагогов, новые стандарты лишают преподавателей возможность планировать уроки самостоятельно и навязывают сверху слишком обширный и детализированный список из 235 произведений. Васильева предложила дать каждому ребенку необходимый базис, а после прохождения основной программы, по своему усмотрению преподавать что-то дополнительно.