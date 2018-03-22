Z Архив новостей новости
5 16 6 4514
12:05, 22 марта 2018

Несколько российских СМИ отказались работать в Госдуме в связи с делом о домогательствах со стороны депутата Слуцкого

Напомним, комиссия по этике не увидела в действиях парламентария нарушения норм поведения. Работать в Госдуме вслед за другими редакциями прекратил телеканал RTVI, его ведущая Екатерина Котрикадзе была первой журналисткой, публично обвинившей Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. О прекращении сотрудничества с Думой ранее заявили холдинг РБК, телеканал «Дождь», присоединилась к коллегам и радиостанция «Эхо Москвы». Газета «Коммерсантъ» впредь не будет взаимодействовать с депутатом Леонидом Слуцким, а редакция Lenta.ru пообещала удалить с сайта все материалы, связанные с парламентарием. На решение ряда СМИ уже отреагировали в самой Госдуме, этот шаг там назвали «эмоциональным» и противоречащим задаче прессы по информированию общества. Глава комитета по информполитике Леонид Левин также заявил, что работа журналистов «заслуживает уважения» и обязанность депутатов — обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия. Накануне думская комиссия по этике не нашла никаких нарушений в действиях депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. О домогательствах со стороны парламентария членам комиссии рассказали журналистки «Русской службы BBC» и телеканала «Дождь».

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

prof57 22 марта 2018 | 12:12

Да и к лучшему. Раньше журналюшки извращали, а теперь можно просто выдумывать...

danko_klisma 22 марта 2018 | 12:32

prof57: как теперь жить?

olegleon 22 марта 2018 | 12:14

"О домогательствах со стороны парламентария членам комиссии рассказали журналистки «Русской службы BBC» и телеканала «Дождь». "

т.е. он приставал только к представительницам оппозиционных пропагандистских СМИ. не патриотично

kindman_a 22 марта 2018 | 12:18

olegleon:

А ты знаешь - что-то лобок корреспондентки правительственной "Российской газеты" ведь действительно длань Слуцкого почему-то не ласкала, не правда ли? :-)))

(комментарий скрыт)

kondrakot 22 марта 2018 | 12:37

nikitin43: не надо "удалять материалы", надо везде фамилию поменять на "Случкин", будет знатный троллинг!

(комментарий скрыт)

balkin 22 марта 2018 | 12:24

taglit: Где "там" может быть кризис? Что это Вам, живой организм что ли?

olegleon 22 марта 2018 | 12:29

taglit: не делайте из мухи слона.
все эти домогательства появляются как по заказу. и поэтому они не менее противны чем сами домогатели

sensei54 22 марта 2018 | 12:37

olegleon: поэтому они не менее противны чем сами домогатели
..........................................
То есть, не было бы "противных" евреев и цыган, то не было бы и газовых камер, и Нюрнберга. Так?

raffal 22 марта 2018 | 12:39

olegleon:
Болван не допускает того, что языки представительниц официозных СМИ могут обитать в их же анусе. А о том, что ВСЕ (без исключения!) СМИ должны быть в оппозиции к власти, и только это норма для цивилизованной страны, его "патриотическое" сознание не допускает. А всё потому, что болван с изуродованным, совковым мышлением. То есть, русофоб;)

rolar 22 марта 2018 | 12:27

Даме захотелось славы Моники Левински. Раньше надо было суетиться.

rolar 22 марта 2018 | 12:33

Чище воздух будет.

raffal 22 марта 2018 | 12:42

rolar: Чище воздух будет.
___________________
Ага, как воздух у мусорной свалки у села Ярополец, что возле подмосковного Волоколамска.

sandeni 22 марта 2018 | 12:34

Вероятно этим изданием хочется известности более высокого уровня. Пожалуйста, можете присосаться к вашингтонскому белому дому, Моника Левински место освободила!

peter75 22 марта 2018 | 12:36

Ну и чем теперь эти СМИ будут заниматься? Куда посылать всех этих молодых бестолковых журналисток, которых тысячами штампуют разные Вузы ежегодно.

kochar 22 марта 2018 | 12:41

Если по хорошему,то надо распустить эту шайку и раскулачить.

timwlad67 22 марта 2018 | 12:41

Несколько российских СМИ отказались работать в Госдуме в связи с делом о домогательствах со стороны депутата Слуцкого.
Накануне думская комиссия по этике не нашла никаких нарушений в действиях депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. О домогательствах со стороны парламентария членам комиссии рассказали журналистки «Русской службы BBC» и телеканала «Дождь».
------------------
Ну это только подтверждение тому что религия Иудеев устраивать "охоту на ведьм" на всех кого закажут не приемлема в России.К стати в на континентальной Европе те же самые установки на Христианские основы социальной солидарной ответственности,но не на Иудейский религиозный фанатичный террор на всех кого закажут.
Ну проходили это в 1990тых.
Так ,что господа Иудеи,не забывайте, что вы в гостях.
Мультикультур не состоялась.
Сталинизм для России это национальная установка на борьбу с извращением,где командная солидарная ответственность.
Это Иудеев Моисей,который во всём виновен кроме самих дебильных еврейских дегенератов.
Так что господа Евреи интегрируйтесь под сталинскую установку командной ответственности.
Ну коли у вас евреев через образование интеллекта не хватает усвоить Десять Заповедей.
В Израиле тоже дубиной вколачивают в таких же тупых евреев командную солидарную ответственность.По сталинской политической установки,не по пути Моисея идут.
Так ,что как вам на Эхо Москвы объясняли европейские главы комитетов по правам человека,для особо тупых евреев статус "узников совести" и минимальное социальное содержание бомжей.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 493 6 6137 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 342 6 5880 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 353 6 7900 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 231 6 14433 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Полишинель раскрывает секрет Да, теперь у нас — и у вас — есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее «Партия перемен» (к лучшему), но это не самое главное…

5 206 6 27370 15.03
Kполитика, собчак, партии, оппозиция, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Нах Москау! Как нам и нашим семьям надоел этот Лондон! Список 23 российских резидентов – дипломатов из посольства России в Лондоне, передан и получен в  Москве – «птенцами гнезда» Лаврова…

5 89 6 23229 15.03
Kвеликобритания, внешняя политика, политика, дипломатия, скандалы, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7430 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8517 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 212 6 15740 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 87 6 7007 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 70 6 5872 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16111 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 247 6 23236 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2902218

5 100 6 11421 16.03
#слушать 01:45:27 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Путин — «злой гений?» Именно с формулировкой «весьма вероятно» Тереза Мэй пришла к выводу, что есть российский след в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и других…

5 125 6 12358 08:29
Kполитика, химия, общество, рф, англия, мнения
Новости

Российские власти обсуждают повышение подоходного налога Правительство рассматривает и другие варианты увеличения фискальной нагрузки на население…

5 57 6 5678

Популярное за неделю

Новости

Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД «Похоже на какую-то подброшенную дезу»

5 21 6 19093
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 170868 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 180 6 21360 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 549 6 274955 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 298 6 209057 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6806457
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3360478

Сегодня в эфире