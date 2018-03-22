Несколько российских СМИ отказались работать в Госдуме в связи с делом о домогательствах со стороны депутата Слуцкого.

Напомним, комиссия по этике не увидела в действиях парламентария нарушения норм поведения. Работать в Госдуме вслед за другими редакциями прекратил телеканал RTVI, его ведущая Екатерина Котрикадзе была первой журналисткой, публично обвинившей Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. О прекращении сотрудничества с Думой ранее заявили холдинг РБК, телеканал «Дождь», присоединилась к коллегам и радиостанция «Эхо Москвы». Газета «Коммерсантъ» впредь не будет взаимодействовать с депутатом Леонидом Слуцким, а редакция Lenta.ru пообещала удалить с сайта все материалы, связанные с парламентарием. На решение ряда СМИ уже отреагировали в самой Госдуме, этот шаг там назвали «эмоциональным» и противоречащим задаче прессы по информированию общества. Глава комитета по информполитике Леонид Левин также заявил, что работа журналистов «заслуживает уважения» и обязанность депутатов — обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия. Накануне думская комиссия по этике не нашла никаких нарушений в действиях депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. О домогательствах со стороны парламентария членам комиссии рассказали журналистки «Русской службы BBC» и телеканала «Дождь».