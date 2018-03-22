Несколько российских СМИ отказались работать в Госдуме в связи с делом о домогательствах со стороны депутата Слуцкого
Напомним, комиссия по этике не увидела в действиях парламентария нарушения норм поведения. Работать в Госдуме вслед за другими редакциями прекратил телеканал RTVI, его ведущая Екатерина Котрикадзе была первой журналисткой, публично обвинившей Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. О прекращении сотрудничества с Думой ранее заявили холдинг РБК, телеканал «Дождь», присоединилась к коллегам и радиостанция «Эхо Москвы». Газета «Коммерсантъ» впредь не будет взаимодействовать с депутатом Леонидом Слуцким, а редакция Lenta.ru пообещала удалить с сайта все материалы, связанные с парламентарием. На решение ряда СМИ уже отреагировали в самой Госдуме, этот шаг там назвали «эмоциональным» и противоречащим задаче прессы по информированию общества. Глава комитета по информполитике Леонид Левин также заявил, что работа журналистов «заслуживает уважения» и обязанность депутатов — обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия. Накануне думская комиссия по этике не нашла никаких нарушений в действиях депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. О домогательствах со стороны парламентария членам комиссии рассказали журналистки «Русской службы BBC» и телеканала «Дождь».
Комментарии16
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prof57 22 марта 2018 | 12:12
Да и к лучшему. Раньше журналюшки извращали, а теперь можно просто выдумывать...
danko_klisma 22 марта 2018 | 12:32
prof57: как теперь жить?
olegleon 22 марта 2018 | 12:14
"О домогательствах со стороны парламентария членам комиссии рассказали журналистки «Русской службы BBC» и телеканала «Дождь». "
т.е. он приставал только к представительницам оппозиционных пропагандистских СМИ. не патриотично
kindman_a 22 марта 2018 | 12:18
olegleon:
А ты знаешь - что-то лобок корреспондентки правительственной "Российской газеты" ведь действительно длань Слуцкого почему-то не ласкала, не правда ли? :-)))
kondrakot 22 марта 2018 | 12:37
nikitin43: не надо "удалять материалы", надо везде фамилию поменять на "Случкин", будет знатный троллинг!
balkin 22 марта 2018 | 12:24
taglit: Где "там" может быть кризис? Что это Вам, живой организм что ли?
olegleon 22 марта 2018 | 12:29
taglit: не делайте из мухи слона.
все эти домогательства появляются как по заказу. и поэтому они не менее противны чем сами домогатели
sensei54 22 марта 2018 | 12:37
olegleon: поэтому они не менее противны чем сами домогатели
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То есть, не было бы "противных" евреев и цыган, то не было бы и газовых камер, и Нюрнберга. Так?
raffal 22 марта 2018 | 12:39
olegleon:
Болван не допускает того, что языки представительниц официозных СМИ могут обитать в их же анусе. А о том, что ВСЕ (без исключения!) СМИ должны быть в оппозиции к власти, и только это норма для цивилизованной страны, его "патриотическое" сознание не допускает. А всё потому, что болван с изуродованным, совковым мышлением. То есть, русофоб;)
rolar 22 марта 2018 | 12:27
Даме захотелось славы Моники Левински. Раньше надо было суетиться.
rolar 22 марта 2018 | 12:33
Чище воздух будет.
raffal 22 марта 2018 | 12:42
rolar: Чище воздух будет.
___________________
Ага, как воздух у мусорной свалки у села Ярополец, что возле подмосковного Волоколамска.
sandeni 22 марта 2018 | 12:34
Вероятно этим изданием хочется известности более высокого уровня. Пожалуйста, можете присосаться к вашингтонскому белому дому, Моника Левински место освободила!
peter75 22 марта 2018 | 12:36
Ну и чем теперь эти СМИ будут заниматься? Куда посылать всех этих молодых бестолковых журналисток, которых тысячами штампуют разные Вузы ежегодно.
kochar 22 марта 2018 | 12:41
Если по хорошему,то надо распустить эту шайку и раскулачить.
timwlad67 22 марта 2018 | 12:41
Несколько российских СМИ отказались работать в Госдуме в связи с делом о домогательствах со стороны депутата Слуцкого.
Накануне думская комиссия по этике не нашла никаких нарушений в действиях депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. О домогательствах со стороны парламентария членам комиссии рассказали журналистки «Русской службы BBC» и телеканала «Дождь».
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Ну это только подтверждение тому что религия Иудеев устраивать "охоту на ведьм" на всех кого закажут не приемлема в России.К стати в на континентальной Европе те же самые установки на Христианские основы социальной солидарной ответственности,но не на Иудейский религиозный фанатичный террор на всех кого закажут.
Ну проходили это в 1990тых.
Так ,что господа Иудеи,не забывайте, что вы в гостях.
Мультикультур не состоялась.
Сталинизм для России это национальная установка на борьбу с извращением,где командная солидарная ответственность.
Это Иудеев Моисей,который во всём виновен кроме самих дебильных еврейских дегенератов.
Так что господа Евреи интегрируйтесь под сталинскую установку командной ответственности.
Ну коли у вас евреев через образование интеллекта не хватает усвоить Десять Заповедей.
В Израиле тоже дубиной вколачивают в таких же тупых евреев командную солидарную ответственность.По сталинской политической установки,не по пути Моисея идут.
Так ,что как вам на Эхо Москвы объясняли европейские главы комитетов по правам человека,для особо тупых евреев статус "узников совести" и минимальное социальное содержание бомжей.