В Екатеринбурге хотят отменить прямые выборы мэра
Соответствующий законопроект в региональный парламент внёс губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает Znak.com со ссылкой на свои источники. Согласно законопроекту, мэр будет избираться депутатами городской думы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Ударом по городу называет отмену прямых выборов глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он полагает, что право самим избирать себе мэра дает горожанам возможность «иметь свою позицию, отстаивать ее и быть услышанными, смягчить самые неприятные федеральные тренды и сохранять лицо города и городские традиции». По мнению Ройзмана, разница выборов и назначения очевидна. «Тот, кого избрали, отвечает перед своими избирателями, а тот, кого назначили, отвечает только перед тем, кому обязан назначением», — полагает мэр. Сейчас в Екатеринбурге мэр избирается. Он возглавляет городскую думу, а администрацией города руководит нанятый сити-менеджер.
Комментарии26
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olegleon 22 марта 2018 | 12:12
один дурдом решили поменять на другой
patrik04 22 марта 2018 | 12:14
Право самим избирать себе мэра дает горожанам возможность «иметь свою позицию, отстаивать ее и быть услышанными, смягчить самые неприятные федеральные тренды...
Прямые выборы мэра Екатеринбурга дело хорошее, но не для нашего поколения, наш народ пока не готов выбирать глав субъектов, губернаторов, мэров, иначе бы они не выбирали альфонсов, содержателей частных концентрационных лагерей, членов Уралмашевской ОПГ.
blahovdav 22 марта 2018 | 12:21
patrik04: Прямые выборы мэра Екатеринбурга дело хорошее, но не для нашего поколения, наш народ пока не готов выбирать глав субъектов, губернаторов, мэров, иначе бы они не выбирали альфонсов, содержателей частных концентрационных лагерей, членов Уралмашевской ОПГ./// Да , патька, ты прав... Рашкованск- путлеровский лохторат не готов к выборам и президента, иначе не выбрал бы плешивого крыса- самого большого вора и крышевателя воров во всей истории России....
pro_hanov 22 марта 2018 | 12:21
patrik04: "наш народ пока не готов выбирать глав субъектов, губернаторов, мэров"
Но при этом готов выбирать САМОГО президента?! Странная логика.
patrik04 22 марта 2018 | 12:28
pro_hanov:
Я не против выборов, как таковых, я против участия в них тупых поджидованных педерастов, которые ради пиара, устраивали частные тюрьмы для наркоманов, алкоголиков и приковывали больных людей к батарее отопления. Блин, голыми руками забил бы.
pro_hanov 22 марта 2018 | 12:34
patrik04: "Блин, голыми руками забил бы"
Не понял кого? Алкоголиков и наркоманов или тех, кто их лечит?
patrik04 22 марта 2018 | 12:46
pro_hanov:
Тек кто их лечил по методе Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС.
stariyperd 22 марта 2018 | 12:40
patrik04: я против участия в них тупых поджидованных педерастов, которые ради пиара,
..
вы про себя? первый раз честно и правду. так глядишь и человеком станете
luger_max_otto 22 марта 2018 | 12:42
Так ненависть к российскому народу- основа бизнеса Патрика. Выбирать российский народ не готов, принимать самостоятельные решения- тоже. Как будто Патрик не про Россию, а про Чад.
tuchka51 22 марта 2018 | 12:23
patrik04: Отмена выборов губернаторов сильно помогла? Сколько назначенных из них уже сидит или под следствием находится! Совсем вертикаль завертикалили, следующим шагом назначение депутатов всех уровней станет похоже.
patrik04 22 марта 2018 | 12:30
tuchka51:
А ты хочешь сказать, что не помогла?! Тебе сколько лет? Кого из губернаторов посадили в 90-е?
stariyperd 22 марта 2018 | 12:43
patrik04: в 90-е?
..
пусечка, проснитесь !! с 90-х уже четверть века прошло !!!!!!!!! 27 лет !!!!!!!
kottigr1 22 марта 2018 | 12:38
patrik04: наш народ пока не готов выбирать глав субъектов, губернаторов, мэров ..
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Действительно.. Разве рабы могут выбирать ?
shoorah 22 марта 2018 | 12:46
patrik04: Мэров не готов выбирать, а президентов готов. Сам-то понял, на кого наехал?
kindman_a 22 марта 2018 | 12:14
Но неужели, милый olegleon, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев мог предложить что-то не то? :-)))
taglit 22 марта 2018 | 12:18
kindman_a: наш дурдом голосует за путина....
А вы ожидали другого после вашего голосования?!
olegleon 22 марта 2018 | 12:23
kindman_a: было бы удивительно, если он что-то разумное предложил.
lenin3 22 марта 2018 | 12:12
В связи с пошедшими мыслями из правительства о повышении налогов это следующий шаг едрисни:без назначения провластные не изберутся на мэрские посты,пошлёт их население подальше...
vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 12:15
"Прямые выборы" - это исключительно для царствующих особ, потому как у вора вообще больше прав, чем у честного человека: его, как и всех, защищает закон, но сам он от соблюдения закона по своему выбору свободен.
hz6691 22 марта 2018 | 12:19
Не хватает сил и средств для организации каруселей еще и на выборах мэра.
platonnekafrin 22 марта 2018 | 12:19
Крах всей этой мусорной хэрни неминуем. Поэтому пусть самые достойные занимают все те места, на которых население обязательно со временем оттопчется.
nns33 22 марта 2018 | 12:23
Куйвашев ищет способ выдавить Е.Ройзман.Он для них,как кость в горле.
vlad_sabbath 22 марта 2018 | 12:28
Ройзман должен вывести на улицу весь город и защитить избирательные права людей. Иначе зачем нужен избранный мэр?
monterado_ancona_marche 22 марта 2018 | 12:31
Ельцин, Россель, Ельцин-центр и Ройзман - это то, за что е-буржцам гореть в аду.
Один уже помер, второй не у дел - зачёт.
Уберите Ельцин-центр и Ройзмана и будете жить в раю...))
estate_photo 22 марта 2018 | 12:36
Ройзману не дома надо было сидеть, а идти голосовать и людей звать. Были бы совсем другие результаты в Ебурге, да и в области, борзости бы у едросов было поменьше. Куйвашев бы сейчас думал бы как своё кресло сохранить, а не как Ройзмана выжить.
chapter_2 22 марта 2018 | 12:39
Е.Куйвышев - враг свободы, демократии и местного самоуправления. Е.Куйвышев выкупил за 500 млн. рублей областного бюджета недостроенную телебашню (высотой 200 м), чтобы в субботу, 24 марта взрывом снести её и передать площадку медному олигарху А.Козицину под строительство ледовой арены. Нужно проверить, сколько денег он мог наварить на этой операции?