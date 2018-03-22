В Екатеринбурге хотят отменить прямые выборы мэра

Соответствующий законопроект в региональный парламент внёс губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает Znak.com со ссылкой на свои источники. Согласно законопроекту, мэр будет избираться депутатами городской думы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Ударом по городу называет отмену прямых выборов глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он полагает, что право самим избирать себе мэра дает горожанам возможность «иметь свою позицию, отстаивать ее и быть услышанными, смягчить самые неприятные федеральные тренды и сохранять лицо города и городские традиции». По мнению Ройзмана, разница выборов и назначения очевидна. «Тот, кого избрали, отвечает перед своими избирателями, а тот, кого назначили, отвечает только перед тем, кому обязан назначением», — полагает мэр. Сейчас в Екатеринбурге мэр избирается. Он возглавляет городскую думу, а администрацией города руководит нанятый сити-менеджер.