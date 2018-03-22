В Москве открыты новые станции — метро «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии
С вводом нового участка метро появилось в крупных районах на севере Москвы – в Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.
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С вводом нового участка метро появилось в крупных районах на севере Москвы – в Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.
Комментарии6
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kinnlade 22 марта 2018 | 11:40
Почитаем что напишут либералы по этому поводу
kindman_a 22 марта 2018 | 11:43
kinnlade:
Читай: «Селигерская» - не портяночный ли там сходняк теперь будет, а? :-)))
olegleon 22 марта 2018 | 11:56
kinnlade: что власть забрала деньги пенсионеров и на эти деньги ненужное метро делает
alo0000 22 марта 2018 | 11:44
Ну - и? А в Волоколамске дерьмом пахнет. Знакомый сказал:"Спасибо, дорогу построили, видно я плохо к власти относился". А я ему отвечаю, что они и должны её были давно построить, обрати внимание, за твои деньги. Отвечает:" А я как-то об этом не подумал".
mihaillalalalaevich 22 марта 2018 | 11:54
первоначальное название Лихобор или Собакино - Собакино било бы круче и исторически правдивей .
vvpvvp1848 22 марта 2018 | 11:58
Читай о СОЗВУЧИЯХ.
"…имя его было символом несгибаемой СТАЛИ...
Наш славный предок-селекционер!!
Сколько биоматериала пришлось ему переплавить?!
И Мы не остановимся на этом ПУТИ..."