В Министерстве образования не разделяют опасения учителей-словесников по поводу новых стандартов по литературе

Напомним, предлагается список из 235 произведений с 5 по 9 классы. Однако министр образования Ольга Васильева утверждает, что две трети этих произведений – стихи, которые нужно хотя бы прочитать. Васильева добавила, что список пьес и романов остался традиционным. «Это то, что читали мы с вами».