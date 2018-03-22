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11:34, 22 марта 2018

В Министерстве образования не разделяют опасения учителей-словесников по поводу новых стандартов по литературе

Напомним, предлагается список из 235 произведений с 5 по 9 классы. Однако министр образования Ольга Васильева утверждает, что две трети этих произведений – стихи, которые нужно хотя бы прочитать. Васильева добавила, что список пьес и романов остался традиционным. «Это то, что читали мы с вами».

Комментарии

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democ 22 марта 2018 | 11:50

Можно в программу занести хоть 1000 произведений, хоть - 10. Всё равно сейчас дети книг не читают.

slavaibo 22 марта 2018 | 12:02

democ: Почему не читают - читают, по слогам!

rolar 22 марта 2018 | 12:03

democ: Но попробовать то надо.

democ 22 марта 2018 | 12:06

rolar: Вот внести в учебную программу "освоить сто компьютерных игр в режиме он - лайн", вот это да. Домой с уроков за уши не оттащишь.

e_mae 22 марта 2018 | 12:11

Русским языком стали говорить всё правильнее и правильнее.
Если кофе стало "ОН", по пошелнахуй надо трактовать как "до скорого свидания".

isnowanaarene 22 марта 2018 | 12:16

e_mae: Кофе, между прочим, всегда был "он". Так же как и виски.

e_mae 22 марта 2018 | 12:23

isnowanaarene: ну да описка "зверь" переворачивает написанное на изнанку, бывает.

isnowanaarene 22 марта 2018 | 12:43

e_mae: да, случается.

tks 22 марта 2018 | 11:58

В минобре разделяют тока одно: путизм и гундяевщину. Упоротое мракобесие, короче.

grossalexis032018 22 марта 2018 | 12:08

Мне всегда было очень интересно - вот положа руку на сердце хоть чинодрал из Минобра сознается, что не читал ни "Войны и МИра", ни Преступление и наказание ? То же с Тихим Доном и Поднятой целиной. А министр образования в принципе знает какая война изначально описана в Василии Теркине ?

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