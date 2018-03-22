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11:34, 22 марта 2018

Парламент Украины сегодня может лишить Надежду Савченко депутатской неприкосновенности

Генпрокуратура добивается ее ареста. Голосования будет три — о снятии депутатской неприкосновенности, об открытии уголовного дела и о разрешении на арест. Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Надежда Савченко и другие фигуранты планировали взорвать боевые гранаты в зале парламента, минометами обрушить купол Верховной Рады и добивать автоматами, тех, кто выживет. По версии следствия, целью было убийство президента Украины Петра Порошенко и других политиков. В «Блоке Петра Порошенко» пообещали показать некое шокирующее видео. Ранее украинские СМИ сообщили, что Надежда Савченко перед допросом в СБУ зашла в парламент с пистолетом и тремя гранатами в сумочке. Позже она сама это не подтвердила и не опровергла. Савченко заявила, что никакого теракта не планировала, но умышленно обсуждала ранее с представителям спецслужб абсурдные планы переворота и терактов. Уголовное дело расследуется по семи статьям.

Комментарии

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oleg2004 22 марта 2018 | 11:38

Привет Ахеджаковой. Надеюсь, она не промолчит!

dataan 22 марта 2018 | 11:48

Очень быстро в последние недели растёт драка между украинскими элитами. У кого-то нервы не выдержат и борьба перейдёт в открытую фазу, силовую.

kinnlade 22 марта 2018 | 11:55

dataan: Элита мерзости , жадности,предательства,либерастии, национализма, глупости, хамства! Вот нынешняя элита окраины! В этом они действительно элита

ivfn 22 марта 2018 | 12:11

dataan:
Надежда Савченко перед допросом в СБУ зашла в парламент с пистолетом и тремя гранатами в сумочке. Позже она сама это не подтвердила и не опровергла///
Неверная новость. Она опровергла

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке госпереворота и организации теракта в здании парламента, призналась, что действительно повсюду носит с собой гранаты. Для того чтобы никто из депутатов не сомневался в серьёзности её намерений, Савченко вынула их из сумки и выложила на стол.

Многие присутствующие на заседании привстали, чтобы посмотреть, что же принесла нардеп. Там действительно оказались гранаты — два небольших, но крепких фрукта.

janychar 22 марта 2018 | 12:15

oleg2004: Ахеджакова её подослала?

oleg2004 22 марта 2018 | 12:25

janychar: В Россию?

serhio_25__ 22 марта 2018 | 12:36

janychar: """Я вообще не могу понять, как офицера украинской армии, офицера, который обязан сражаться за свою страну, можно судить."" - Ахеджакова о Савченко.

bosen48 22 марта 2018 | 11:41

Здорово Путин сделал, что удовлетворил просьбу украинцев об освобождении Савченко. Лихо она выносит мозг властям и депутатам.

oleg2004 22 марта 2018 | 11:57

bosen48:
1. Не мешать. 2. Не ржать. 3. Ждать.

kiever 22 марта 2018 | 11:41

Где визги местных ультра-либералов ? По поводу абсурдности порошенковского суда? Почему обсе не вмешивается? Где километры сопливых простыней? Почему молчит адвокат фейгин и мировая общественность?

gonduras_on_kolima 22 марта 2018 | 11:45

kiever: Удило ватное, Гадя Гавченко - хутинская консерва.
А ты и не знал, убогий?
Ты и она думаете, что если её приземлят на нары, то народ выйдет на улицу?
Впрочем, может и выйти.
С плакатами "Так ей, с*ке, и надо!"
Так что готовьте ей каморку возле дачи Януковоща.

kiever 22 марта 2018 | 12:00

gonduras_on_kolima: портянка минстецевская, небось ты первое визжало и слезы крокодиловые лило, по несчастной узнице наденьке, когда она в тюрьме российской была, какие же вы жалкие укропропагандисты

(комментарий скрыт)

olgkiev 22 марта 2018 | 12:15

poluputing:
Кто кого предал то?
Кто на ком стоял? Потрудитесь выражать ваши мысли яснее:-))

stagla 22 марта 2018 | 12:38

poluputing:
Сейчас Надя в беде еси чо.

Ну так, напомнил.

Пожалеешь?

gonduras_on_kolima 22 марта 2018 | 12:14

kiever: // портянка минстецевская //
Слышь, рашист, ты ещё Порошенко назови плешивым карликом. Для законченной картины твоей умственной недостаточности.
Так что в случае с портянками не надо свой собственный геморрой на чужие здоровые задницы вешать.
Когда рашисты повязали Савченко на украинской территории, вывезли на Россию и там начали белыми нитками лепить горбатого - какую ещё реакцию ты ждал от адекватных украинцев?
И откуда они могли знать, что Гадю походу рашистское гестапо вербануло?
У меня лично первое подозрение появилось, когда она после обмена и прилёта вылезла из микроавтобуса.
И её упитанная внешность никак не вязалась с голодовками.
И далее её слова и действия в течение ближайших недель всё показали - она консерва рашистского гестапо.
Чтобы твоему чахлому мозгу ещё понятней было: вот у пипла пару лет назад жена была любимой кыцей, а сейчас она у него змея подколодная.
Почему-то такое тебя не удивляет, а случай с Гадей Гавченко - ну просто пропагандисты, ага.
Уже дошло или ещё добавить?

olgkiev 22 марта 2018 | 12:09

gonduras_on_kolima: Порохоботина, зачем ту Савченко вообще надо было трогать? Просто твой работодатель понимает шо даже админресурс ему не поможет выиграть выборы, вот и придумал очередной "ход конем". Только с ней Путин намучался, а щас и Порох проблем наживет.

sg77g 22 марта 2018 | 12:13

gonduras_on_kolima:

О как ты закукарекал, гондурасик ))) А как визжало ваше стадо о нечеловеческих страданиях Дадин, когда она на киче на наших макаронах ряшку наедала забыл? Ублюдки вы все лицемерные, холуи заморские, Стоило Наде мимо вашей методичке что то сделать, как вы и загавкали на нее, мрази

blahovdav 22 марта 2018 | 12:28

sg77g: О как ты закукарекал, гондурасик ))) А как визжало ваше стадо о нечеловеческих страданиях Дадин, когда она на киче на наших макаронах ряшку наедала забыл? Ублюдки вы все лицемерные, холуи заморские, /// Путлеровской свинье только что сверху обьяснили: народ Украины поверил, что эта тетя действительно за Украину ратует. А когда выяснилось, что она с рук кума путлера- медведчука жрет и песни пропутлеровские поет , то и отношение поменялось... Народ Украины умеет признавать свои ошибки и как путлеровские свиньи не будут хрюкать за своего фюрерка, что бы он не сотворил... А лицемерной свиньями я могу обозвать всю путлеровскую шваль, которая зарывало здесь савченко в гофно, а теперь лицемерно хрюкает в ее пользу....

gonduras_on_kolima 22 марта 2018 | 12:33

sg77g: // О как ты закукарекал, гондурасик ))) //
Твоё хрюканье перекрывает все звуки, удило мохнатое.
Когда Гадя сидела в вашем гестапо, какая у нас была о ней инфа?
Да только та, которую позволяло выпускать всё то же ваше гестапо.
Откуда мы могли тогда знать, что её там нафаршировали?
Это никак и ниоткуда не следовало, в том числе из того, что ты, клоун, здесь задним числом хрюкаешь.
Когда её обменяли на ваших ихтамнетов, то всё всплыло очень быстро.
И её заоблачный рейтинг за пару месяцев упал до уровня статистической погрешности.
Я понимаю, что ты даже представить себе не можешь, как это прийти к чему-то самому, без методички.
Но прикинь, репоед, так обычно и бывает у людей с самостоятельным мышлением.
Если пипл ведёт себя как хутинская консерва, то и отношение к нему будет как к хутинской консерве.
Тебя это удивляет, удило?

olgkiev: // Порохоботина, зачем ту Савченко вообще надо было трогать? //
Порохобот - это пипл, пашущий в инете на Порошенко.
Ну-ка, гуаноед, давай пруфы, где это я Пороха прославлял.
А то знаешь, 3,14здеть не мешки ворочать.
Что до админресурса - это у вас на России так выборы выигрывают, а у нас выборная система уже давно не феодальная помойка.

olgkiev 22 марта 2018 | 12:47

gonduras_on_kolima: Силый мой, мы что в суде? А если ты не порохобот так это еще хуже, тогда ты дурень которому что ТВ сказало то он и хавает- вчера Савченко герой, сегодня ахент Кремля, и ты ведешся.

alex110 22 марта 2018 | 12:29

gonduras_on_kolima: Быстро ты переобуваешься))))Народ конечно не выйдет.5 лярдов зелени никто не даст.И выкиньте мысли о свободолюбивости хохлов.

gonduras_on_kolima 22 марта 2018 | 12:42

alex110: // Быстро ты переобуваешься)))) //
Демагог-недоучка, вообще-то переобулась Гадя Гавченко.
Которая из-за решётки вашего гестапо говорила одно, а потом в Украине совсем другое.
Если ты вчера говорил, что идёт дождь, а сегодня, что хорошая погода - то ты тоже переобулся?
Так получается, удило?
Кстати, репоед, у украинцев царей никогда не было.
А вы без них просто жить не можете.
Даже сейчас, в 21-м веке, хотите сцаря, аж пищите.
Так кто более свободолюбивый?

norma_term 22 марта 2018 | 11:57

kiever: А при чем тут суд порошенковский или какой-либо еще ? Неужели уже Надю судили и вынесли решение ?
Каким боком здесь можно Фейгина и мировую общественность приплести ?
Пока есть требования прокуратуры. Нужны будут услуги адвоката, тогда можно и Фейгина спросить.

sir_sar 22 марта 2018 | 12:13

norma_term: Как смешно выглядят сейчас эти веселые человечки, которые называют себя либералами. Павленский, Савченко... Результат на выборах - как вишенка на торте.

traviliberalovgazamiudushlivami 22 марта 2018 | 11:49

Сенцову теперь подумать надо где лучше в Хохляцкой тюрьме или в Российской.

poluputing 22 марта 2018 | 11:58

traviliberalovgazamiudushlivami: таким как вы даже фамилию Сенцова не стоит упоминать всуе. А выпустили то только Надю консервированую, нормальный фсбшный ход. А Хохляцкую и впредь пишите с большой буквы

janychar 22 марта 2018 | 11:58

Пусть даже обвиненье вздорно,
чтоб честь семьи не запятнать
он должен умереть. Бесспорно.
А Надя довыделывается. Ей там в России мозги точно продули, только не совсем понятно, чего хотели. Имхо этот теракт - наименьшее, чего бы хотелось путину.

olgkiev 22 марта 2018 | 12:00

Как я понял разговоры были - ее писали видимо, но поверить в реальность осуществления всего этого с гранатами и минометами - бред. Скорее всего очередная отвлекуха - что б граждане меньше задумывались о реальных проблемах своей страны и вороватой нифига не делающей власти.

norma_term 22 марта 2018 | 12:07

olgkiev: После рюмочки многие говорят, что саданули бы по ВР и АП из пушки. И что ?

olgkiev 22 марта 2018 | 12:12

norma_term: я про то же самое. Забудьте про цены, тарифы... Обсуждайте Савченко.

rolar 22 марта 2018 | 12:00

Все идет к очередному Майдану. Прикольно.

vblack 22 марта 2018 | 12:00

Она другое говорила - умышленно готовилась потому что понимала что вокруг спецслужбы но в душе не собиралась ничего подобного делать.
Ещё одна многоходовочка сорвалась.

mihaillalalalaevich 22 марта 2018 | 12:01

Уже лишили неприкосновенности и подали санкцию на арест . Сколько вы будете исчо пакостить ( братья ) Россияне .

piterjanis 22 марта 2018 | 12:06

mihaillalalalaevich: прям в шаровары пакостят

mihaillalalalaevich 22 марта 2018 | 12:15

piterjanis: У тебя есть шаровары ну и носи на здоровье главное портянки в лаптях стирай а то в приличном месте будешь попахивать пиндюлей получишь .

(комментарий скрыт)

blahovdav 22 марта 2018 | 12:30

piterjanis: прям в шаровары пакостят//// Смешно наблюдать, как все до единой путлеровской свиньи сбежалось сюда потешаться на савченкой... Когда новость про Госдуру и про похотливой свинки обсудалась , то ни одна из них, кроме патрика ( кризис, деньги нужны? ) и не хрюкнула....

sir_sar 22 марта 2018 | 12:03

Швабоду Нади Савчинки!

olgkiev 22 марта 2018 | 12:22

sir_sar:
Вот ты смеешся, а скажут на роботе - возьмеш в лапки плакат и на Красную площадь:-)

sir_sar 22 марта 2018 | 12:27

olgkiev: Если скажут - пойду.
Но никто не говорит, к сожалению.

komiccap_nkvd 22 марта 2018 | 12:04

Нельзя так обращаться с героями Украины

gennady_77 22 марта 2018 | 12:23

как-то быстро выветрилось из голов местных ватников то, что ее судили в рф за пособничество в убийстве двух журналистов, героически освещающих действия укрокарателей. если ее осудят в украине, не будет ли это торжеством справедливости?

(комментарий скрыт)

balkin 22 марта 2018 | 12:42

Не зная фактуры трудно судить о правдивости и обоснованности обвинения. Но как-то вот не верится, что Савченко готовила теракт. Скорее, борьба за власть в форме схватки бульдогов под ковром
А пистолет носит вполне обоснованно, врагов у нее достаточно

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