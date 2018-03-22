Ведущие российские издания отказываются освещать работу Госдумы
Это произошло после того, как комиссия по этике не нашла нарушений в действиях депутата Слуцкого. Несколько журналисток обвинили его в домогательствах. Своих корреспондентов из Госдумы отзывают РБК, телеканал «Дождь», RTVI, Знак.ком. О солидарности с пострадавшими журналистками заявляет редакция «Эха Москвы». «Коммерсантъ» объявил о разрыве отношений с депутатом Слуцким и комиссией по этике.
Комментарии63
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didubeli 22 марта 2018 | 12:10
Путин, АУ!!!!!
serhio_25__ 22 марта 2018 | 12:32
didubeli: ""РБК, телеканал «Дождь», RTVI, Знак.ком."" - ахахахаха, ведущие сми))))
vic1tor 22 марта 2018 | 12:45
serhio_25__: Вы не о том чуток. С конторой ( не важно какой в данном случае) отказываются сотрудничать в следствии ее ( конторы) хамства, бесчестности и т.д. И если это делант не " ведущий" партнер конторы, а " средний" ( допустим) , контора стала честной, благовоспитанной и далее по списку ?
ivar1964 22 марта 2018 | 12:10
Теперь страна не будет знать о глупостях Госдумы! Глупости будут вершиться втихую.
andy575 22 марта 2018 | 12:12
Давно пора уйти из этой выгребной ямы!
sin55 22 марта 2018 | 12:22
этим упырям росийской газеты с первым каналом хватит
chapter_2 22 марта 2018 | 12:22
Л.Слуцкий - протеже Кремля и Путина.
pr22000 22 марта 2018 | 12:23
А они закон примут, обязующий посещать и освещать их работу в позитивном ключе, и ещё закон о "вписывании" вновь прибывающих журналисток.
duni 22 марта 2018 | 12:24
Оказывается, что журналистки на протяжении многих лет домогались Слуцкого!
torpedo1924 22 марта 2018 | 12:25
Ведущие?! 0_o
пришлось погуглить некоторые...
Коммерсант да, но к заголовку не совсем относится...
а сие звучит как-то...ну даже не знаю как охарактеризовать)
«Коммерсантъ» объявил о разрыве отношений с депутатом Слуцким и комиссией по этике.
greeg1 22 марта 2018 | 12:28
Что же вы делаете сволочи? Сами дружно голосовали за деда Кабаева и тут же его дружно опускаете ниже плинтуса.
Упал Кабаев на ковер
Как раненый марал.
А что случилось? Ничего.
В паденье кнопочку нажал.
zolingen 22 марта 2018 | 12:38
Глупость конечно полная. Из той же серии про отмороженные уши и бомбежки Воронежа.