Ведущие российские издания отказываются освещать работу Госдумы

Это произошло после того, как комиссия по этике не нашла нарушений в действиях депутата Слуцкого. Несколько журналисток обвинили его в домогательствах. Своих корреспондентов из Госдумы отзывают РБК, телеканал «Дождь», RTVI, Знак.ком. О солидарности с пострадавшими журналистками заявляет редакция «Эха Москвы». «Коммерсантъ» объявил о разрыве отношений с депутатом Слуцким и комиссией по этике.