Всем желающим жителям Волоколамского района будут предоставлены путёвки в санаторий
Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. По её данным, 21 марта в волоколамскую центральную больницу обратились 76 детей. Шестеро госпитализированы. Сегодня в Минздраве Московской области сообщили. что трое детей по настоянию родителей переведены в Москву в Филатовскую больницу.
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sarbus 22 марта 2018 | 12:40
Кучинских в Ядровский санаторий,а тех - наоборот....
zhrv 22 марта 2018 | 12:47
- "Всем желающим жителям Волоколамского района будут предоставлены путёвки в санаторий"
И сколько им придется за это заплатить?