- "Всем желающим жителям Волоколамского района будут предоставлены путёвки в санаторий"

Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. По её данным, 21 марта в волоколамскую центральную больницу обратились 76 детей. Шестеро госпитализированы. Сегодня в Минздраве Московской области сообщили. что трое детей по настоянию родителей переведены в Москву в Филатовскую больницу.