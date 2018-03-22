Телеканал RTVi вслед за другими СМИ отказывается от взаимодействия с Госдумой

Телеканал RTVi отказывается от взаимодействия с Госдумой после решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. Ранее ещё несколько редакций объявили о том, что отзывают своих корреспондентов из Госдумы. К бойкоту присоединилась и радиостанция «Эхо Москвы».