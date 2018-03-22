Телеканал RTVi вслед за другими СМИ отказывается от взаимодействия с Госдумой
Телеканал RTVi отказывается от взаимодействия с Госдумой после решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. Ранее ещё несколько редакций объявили о том, что отзывают своих корреспондентов из Госдумы. К бойкоту присоединилась и радиостанция «Эхо Москвы».
Комментарии2
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compare 22 марта 2018 | 11:11
хм..интересно..что же,теперь и здесь,сей канал станет "иноагентом"?
dataan 22 марта 2018 | 11:12
compare: Пошумят, попиарятся и успокоятся