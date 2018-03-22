Экс-президенту Франции Саркози предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании предвыборной кампании 2007 года

По версии следствия, часть средств была предоставлена окружением бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Николя Саркози обвинили сразу по нескольким статьям, связанным с коррупцией: по данным источников французских СМИ, бывшему президенту Пятой республики инкриминировали сокрытие ливийских госсредств, а также незаконное финансирование избирательной кампании. До завершения расследования Саркози будет находиться на свободе под судебным контролем — фактически это подписка о невыезде. Сам экс-президент заявил судьям о безосновательности выдвинутых обвинений. По словам Саркози, у следствия нет никаких доказательств, которые подтверждали бы версию о спонсорстве со стороны окружения Муаммара Каддафи. Экс-президент Франции подчеркнул, что обвинение опирается исключительно на основании заявлений родственников и других представителей бывшего ливийского лидера. По данным прессы, близкий к Каддафи франко-ливийский бизнесмен Зиад Таккьедин передал предвыборному штабу Николя Саркози не менее 5 миллионов евро. Бывший президент Франции был задержан в минувший вторник. Допросы, после которых политику предъявили обвинения, продолжались в общей сложности 26 часов.