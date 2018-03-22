Российские власти обсуждают повышение подоходного налога

Правительство рассматривает и другие варианты увеличения фискальной нагрузки на население. На одном из первых после выборов совещаний у Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налогов. Хотя премьер и не рассказал об итогах заседания, он признал, что фискальной системе страны нужна настройка. Между тем «Ведомости» пишут о том, казна может быть пополнена за счет дополнительных сборов с населения. Об этом изданию рассказали два федеральных чиновника. По их словам, правительство обсуждало увеличение подоходного налога до 15 процентов, введение торгового сбора с оборота и отмену льготной ставки НДС, которая распространяется на товары для детей и лекарства. При этом источники «Ведомостей» расходятся в трактовке: одни говорят о том, что решение уже принято, другие – о продолжении дискуссии. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что меры, которые обсуждаются в правительстве, пока носят характер предложений и еще не утверждены. В послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил о росте расходов на здравоохранение и инфраструктуру. На исполнение этого поручения потребуется 1,5 процента ВВП.