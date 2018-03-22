Российские власти обсуждают повышение подоходного налога
Правительство рассматривает и другие варианты увеличения фискальной нагрузки на население. На одном из первых после выборов совещаний у Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налогов. Хотя премьер и не рассказал об итогах заседания, он признал, что фискальной системе страны нужна настройка. Между тем «Ведомости» пишут о том, казна может быть пополнена за счет дополнительных сборов с населения. Об этом изданию рассказали два федеральных чиновника. По их словам, правительство обсуждало увеличение подоходного налога до 15 процентов, введение торгового сбора с оборота и отмену льготной ставки НДС, которая распространяется на товары для детей и лекарства. При этом источники «Ведомостей» расходятся в трактовке: одни говорят о том, что решение уже принято, другие – о продолжении дискуссии. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сказала, что меры, которые обсуждаются в правительстве, пока носят характер предложений и еще не утверждены. В послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил о росте расходов на здравоохранение и инфраструктуру. На исполнение этого поручения потребуется 1,5 процента ВВП.
Комментарии5
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freedommen 22 марта 2018 | 11:11
15%? Так мало? Будем надеяться, что это только начало. Именно за это мы голосовали. Теперь уже поздно пить боржоми
russkie_za_sverjenie 22 марта 2018 | 11:13
freedommen: Ну дык, выборы ж прошли))
sadda 22 марта 2018 | 11:12
А чего же не сделают НДФЛ прогрессивным? почему, к примеру, люди с зарплатами 20 тыс. рублей и 200 тыс. рублей платят одинаковый процент налогов?!
ihtamnet 22 марта 2018 | 11:12
дядя боба, мы з дабой
sasass 22 марта 2018 | 11:14
Выборы без фальсификации не получились - теперь за фальсификацию буду наказывать народ...