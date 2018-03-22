МЧС: Вблизи Кучино, Ядрово и Алексинского карьера нет превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ
В Волоколамске, где вчера за медицинской помощью обратились больше 50 человек, круглосуточно работает оперативная группа и две передвижных лаборатории Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.
Неудивительно, что именно дети первыми среагировали на выброс газа в Волоколамске, рассказал в эфире РБК врач-токсиколог Андрей Водовозов.
Местные жители жалуются, что в городе по-прежнему сильный неприятный запах. На ухудшение самочувствия жалуются и взрослые. Ситуация в Волоколамске требует срочных и радикальных мер, считает руководитель программы «Зелёный патруль» Роман Пукалов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал направить в Волоколамский район бригаду из 12 врачей. Это узкие специалисты, в частности, пульманологи и дерматологи. Власти Подмосковья обещают уменьшить количество мусора, который вывозится на полигон в Волоколамске.
Трое детей, госпитализированных накануне в Волоколамске, переведены в московскую больницу. Новых обращений к медикам не зафиксировано, утверждает министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. По его данным, у всех детей наблюдается улучшение.
Комментарии1
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vvietham 22 марта 2018 | 11:15
отравление вероятнее всего пищевое, т.к. пострадали только несколько детей
газ это оружие массового поражения