МЧС: Вблизи Кучино, Ядрово и Алексинского карьера нет превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ

В Волоколамске, где вчера за медицинской помощью обратились больше 50 человек, круглосуточно работает оперативная группа и две передвижных лаборатории Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Неудивительно, что именно дети первыми среагировали на выброс газа в Волоколамске, рассказал в эфире РБК врач-токсиколог Андрей Водовозов.

Местные жители жалуются, что в городе по-прежнему сильный неприятный запах. На ухудшение самочувствия жалуются и взрослые. Ситуация в Волоколамске требует срочных и радикальных мер, считает руководитель программы «Зелёный патруль» Роман Пукалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал направить в Волоколамский район бригаду из 12 врачей. Это узкие специалисты, в частности, пульманологи и дерматологи. Власти Подмосковья обещают уменьшить количество мусора, который вывозится на полигон в Волоколамске.

Трое детей, госпитализированных накануне в Волоколамске, переведены в московскую больницу. Новых обращений к медикам не зафиксировано, утверждает министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. По его данным, у всех детей наблюдается улучшение.