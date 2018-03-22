В Берлине продолжается турнир претендентов

Победитель турнира сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. 8 сильнейших шахматистов планеты проводят двухкруговой турнир. Который уже успел перемахнуть экватор. После 9-ти туров лидирует американский гроссмейстер Фабиано Каруана, в активе которого 6 очков. На пол бала меньше – у Шахрияра Мамедьярова из Азербаджана. Сегодня лидеры сыграют друг против друга, причем белые фигуры будет у Мамедьярова. Что же касается российских гроссмейстеров, то лучший из них – Александ Грищук – занимает третье место, отставая от Каруаны на одно очко. Сегодня Грищук сыграет с соотечественником Сергеем Карякиным, который тоже не потерял шансов нагнать лидеров. А вот Владимир Крамник, потерпевший два поражения кряду, похоже, выбыл из борьбы за право оспорить шахматную корону. До завершения претендентского турнира в Берлине осталось 5 туров.