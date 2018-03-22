Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по новой скоростной трассе М11 будет стоить 2 тысячи рублей в один конец
Об этом рассказал глава компании «Автодор» Сергей Кельбах. По его словам, трассу планируется открыть к декабрю. До Петербурга можно будет доехать максимум за 6 часов. Расчётная скорость движения по магистрали 150 километров в час, сообщает «Коммерсантъ».
Комментарии26
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olegleon 22 марта 2018 | 10:40
а транспортный налог можно будет уменьшить на эту сумму тем, кто заплатит за проезд?
vinibi 22 марта 2018 | 10:49
olegleon: Когда полезный идиотик-olegleon перестанет обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля- возможно так и будет?!!
ajsenev 22 марта 2018 | 10:56
Ай да молодцы! Ночей не спят, всё о народе думу думают.
vasilevich58 22 марта 2018 | 11:08
Почти, как билет на "Сапсан"!
her 22 марта 2018 | 10:49
olegleon: а транспортный налог можно будет уменьшить на эту сумму тем, кто заплатит за проезд?
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гыыы, чувак, это жен твоя любимая путинская власть, вот она и будет тебя иметь. :-)
kapitankolbaskin 22 марта 2018 | 11:01
olegleon: чего прошмандовка озерная ?! Добрались все таки и до твоего кармана ? Расслабься ...скоро бутылочку от шампусика тоже прочувствуешь очком раздолбанным
compare 22 марта 2018 | 11:04
kapitankolbaskin: да для него,это и будет "слияние со скрепой",так что,будет радостно мычать...
servelat 22 марта 2018 | 10:46
Планируется открыть к декабрю какого года? Обычно обещанного три года ждут.
fueaqui 22 марта 2018 | 10:46
Есть опасение, что после открытия этой платной трассы качество бесплатной трассы будет ухудшаться (или по меньшей мере прекратится ее развитие)
nikolaysatin 22 марта 2018 | 10:48
Для экономичного автомобиля 2тыс за дорогу+2 тыс на бензин. Народ будет выбирать бесплатную, но за 8 часов. При 150 км/час расход топлива увеличивается процентов на 30-40.
scull 22 марта 2018 | 10:58
nikolaysatin: Ты по бесплатной то давно за 8 часов ездил? Ты еще до Сходни часа простоишь и потом по реверсивным дорогам за фурами часов 12 плестись будешь.
oneoretwo 22 марта 2018 | 10:49
...это только проезд, но !.... быдло ведь будет исчо и дышать... недоработка...
scull 22 марта 2018 | 10:50
Я как то в Питер на а/м ездил, оплевался весь от реверсивных дорог. Я б тогда и 5 тыс. отдал, чтобы побыстрее вернуться.
djuga 22 марта 2018 | 10:51
2000 в один конец за проезд. Плюс бензин, минимум 3000 руб. Итого десять тысяч туда-обратно только на дорогу.
А на альтернативных дорогах понаставят знаков с ограничением скорости в 30 км/ч как это сделано вдоль трассы "Дон".
Какое подспорье для внутреннего туризма!
Короче, граждане, сидите дома, не рыпайтесь, затаривайтесь пивом и глядите в ящик.
"У ребят широкий кругозор - от ларька до нашей бакалеи..."
(В.С.Высоцкий)
venmud 22 марта 2018 | 10:53
"2 тысячи рублей в один конец"
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Как считает лучший политолог нашего сплошь патриотического двора - баба Клава: С одним концом в Питере нечего делать.
kapitankolbaskin 22 марта 2018 | 10:56
А старую трассу перекрыть надо...
Для увеличения скорости "великого прорыва" имени вовы путина...
Бедная "бабушка".!!!
За очередные шесть лет эта шобла ее окончательно добьет...
tridrikh 22 марта 2018 | 10:56
для россиян это очень недешево!!! скоро будем по домам сидеть или передвигаться по россии пешком в лаптях1
konogen 22 марта 2018 | 10:57
Подсчитал: средняя зарплата у жителя РФ - 36 750руб. (на поезде от 2354руб.) - т.е. проехать из Питера в Москву 5,5% от зарплаты. В США средний заработок - 3800 долл. Проехать из Вашингтона в Нью-Йорк - 20долл. (на поезде - 50 долл.) т.е - 0,5% от зарплаты... Официальные цифры... Это всё что вам надо знать о нашем "величии".
world_nail 22 марта 2018 | 11:00
Рацуха намбер уан - собираются 10 авто, грузятся на автовоз, платят 2 тыра - и в Пидер, с ветерком.
croaker 22 марта 2018 | 11:02
Плюс бензин.
Ж/д. в порядке конкуренции следовало бы организовать транспортировку автомобилей из Москвы в СПб. Быстро, спокойнее для автовладельца и,наверное, даже дешевле.
anticolonel 22 марта 2018 | 11:12
croaker: Это железкой-то быстрее и дешевле? А знаете, почему так много дальнобойщиков у нас?
skier64 22 марта 2018 | 11:12
croaker: С добрым утром! Уж сто лет в обед как автовозы есть в поезде № 30/29 Москва – Санкт-Петербург, да только цена от 4305 руб.
sim202_ 22 марта 2018 | 11:06
Крепостные должны сидеть дома и работать на барина!
Нефиг раскатывать!
ostanovka 22 марта 2018 | 11:07
Красота!!
Надо этот передовой опыт как можно скорее внедрить во всей рахе.
И обязательно брать с дальнобоев, за прогон их фур.
Учитывая лёгкость проезда, скорость передвижения, они все с удовольствием будут платить по 2000 за сам проезд, плюс по три рубля за тонно-километр.
Это совсем недорого, тем более, время в пути очень уменьшается. Хотя увеличатся затраты на топливо при высоких скоростях.
fr312 22 марта 2018 | 11:08
128АМосква — Санкт-Петербург
ЭРДЦРЖД/ФПК
01:25
8 ч 59 мин
10:24
Ленинградский вокзал
Московский вокзал
плацкарт: 204
от 879 Р
купе: 8
от 3 234 Р
сидячие: 123
от 769 Р
и нахрена я буду машину бить и бензин палить???????????????
ruthenocene 22 марта 2018 | 11:12
"Расчётная скорость движения по магистрали 150 километров в час"...
Уж рассчитывать, так рассчитывать!
И ничего, что есть ПДД и ограничение макс. скорости на автомагистралях в 110 км/ч.
И ничего, что у многих ТС конструкционная скорость куда как меньше 150-ти км/ч.
Сказали - 150, значит - 150! :))