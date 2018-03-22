Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по новой скоростной трассе М11 будет стоить 2 тысячи рублей в один конец

Об этом рассказал глава компании «Автодор» Сергей Кельбах. По его словам, трассу планируется открыть к декабрю. До Петербурга можно будет доехать максимум за 6 часов. Расчётная скорость движения по магистрали 150 километров в час, сообщает «Коммерсантъ».