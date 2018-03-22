Зам.пред правления Согаза Михаил Путин может войти в состав правления Газпрома
Как сообщает «Интерфакс», на данный момент известно только об одной вакансии в правлении. В декабре 2017 года скончался зам.пред правления по хозяйственной части Александр Козлов. И пока «Газпром» не делал объявлений о том, что эта позиция замещена. Михаил Путин – двоюродный племянник Владимира Путина.
Комментарии25
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danko_klisma 22 марта 2018 | 10:36
Вот это правильно!!!
astet 22 марта 2018 | 10:43
danko_klisma: все посты на российских гигантах
должны принадлежать Путину,
его родственникам и подельникам!!!
Только так российские крепостные
смогут профинансировать покупку приличного авто
взамен старой Волги отцу народа,
российскому туркменбаши!
kindman_a 22 марта 2018 | 10:47
astet:
Почему бы племянничку не начать свою карьеру на стройке - каменщиком или штукатуром, сварщиком или электриком, а?
compare 22 марта 2018 | 11:02
danko_klisma: о...опять глист danko_ лезет...в унитаз!т.е.,в игнор,падлу...
pusto1 22 марта 2018 | 11:05
а нас дедушка любил, а нас дедушка кормил.
aleks50 Алексей Клубников 22 марта 2018 | 10:38
Во всём мире это коррупция , а в среде засранных портянок - это родственные связи.
provincial49 22 марта 2018 | 10:43
Наверное талантливый менеджер, этот двоюродный племяш...
gregor 22 марта 2018 | 10:44
Зам.пред правления Согаза Михаил Путин может войти в состав правления Газпрома
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Лично я "ЗА" ..,как и 86 % .
Как большинство ,так и я .
Да пущай не будет лекарств ,больниц и поликлиник , раз 86 % одобрямс .
Нет же , ни дорог ,ни друзей ... и это приветствуется большинством .
Ну такое оно ,это большинство , такое оно .
Менталитет не изменим . Классик прав .
gennomov 22 марта 2018 | 10:47
Еще одно гнилое яблоко упало в правление в Газпрома, жди повышения платы за "наш газ".
venmud 22 марта 2018 | 10:47
Это верно - надо обкладываться.
bakero 22 марта 2018 | 10:48
Правильно! Поддерживаю! За феодализм!
budweiser23 22 марта 2018 | 10:50
Спасибо Путену за это!
Михаил
kapitankolbaskin 22 марта 2018 | 10:51
Продолжение "великого прорыва" .начавшегося 18 марта ! Исторический день...
world_nail 22 марта 2018 | 10:53
Вот что выборы животворящие делают, был баран-бараном - стал правителем газа.
theklimoff 22 марта 2018 | 10:53
Достойный представитель династии Путиных. Уверен, что во всей России не нашлось более достойного кандидата. Спасибо!
niknov 22 марта 2018 | 10:55
А Михаил похож фейсом на Владимира?
ha12raz 22 марта 2018 | 10:55
Значит, дербанить население начнут для нового миллиардера.
Шайка уже не стыдится.
andreu641 22 марта 2018 | 10:58
вся бандитская кодла , ублюдки
abraz 22 марта 2018 | 10:59
А как же троюродная сноха Путина? Она почему еще не совете директоров Роснефти или на худой конец в Газпроме?
janychar 22 марта 2018 | 11:06
Это как в анекдоте: "С такими документами он у вас и ср..ть может".
shmuel63 22 марта 2018 | 11:10
Два мира - два Шапиро. В КНДР родственников вождя травят, а в России - лелеют.
pionerka Зинаида Сацкая 22 марта 2018 | 11:11
Начало долгожданных реформ типа..
kochar 22 марта 2018 | 11:12
Ну не Вася Пупкин же.
Михаил Путин это номенклатура, он родственник и умеет зарабатывать.
compare 22 марта 2018 | 11:13
"смотрящий"? в "мазутке"пахан,вроде как свой в доску,надо и "газовку"под контроль...
natalya_i 22 марта 2018 | 11:13
Как не порадеть родному человечку!