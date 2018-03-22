Зам.пред правления Согаза Михаил Путин может войти в состав правления Газпрома

Как сообщает «Интерфакс», на данный момент известно только об одной вакансии в правлении. В декабре 2017 года скончался зам.пред правления по хозяйственной части Александр Козлов. И пока «Газпром» не делал объявлений о том, что эта позиция замещена. Михаил Путин – двоюродный племянник Владимира Путина.