Депутат Госдумы Оксана Пушкина одобрила действия нескольких российских СМИ в связи с ситуацией вокруг Слуцкого
«Прецедент создан, проблема в стране есть. Её надо решать с помощью законодательства. Сделаю всё, что от меня зависит», — заявила Пушкина. Её слова приводит РИА «Новости». Думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у депутата Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. После этого ряд СМИ объявил об отзыве своих журналистов из Госдумы.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 22 марта 2018 | 10:37
Зои Барнс: Включите меня в вещание: первые лица, субъективные мнения, пятьсот слов.
Лукас Гудвин: Этого не будет.
Зои Барнс: Я проникну в подполье, закулисная деятельность, клозеты, охмурю обитателей капитолийского холма, им нужно высказываться.
Лукас Гудвин: Колонка сплетен.
Зои Барнс: Нет, расскажем, что происходит на самом деле.
Лукас Гудвин: Это Washington Herald, Зои, а не TMZ.
Зои Барнс: Знаешь, сколько народу смотрит TMZ?
Лукас Гудвин: Мне всё равно.
Зои Барнс: Поэтому журналистика загибается.
Лукас Гудвин: Но с достоинством, хотя бы в этой газете.
Зои Барнс: Ты застрял в двадцатом веке, ты лишён воображения.
danko_klisma 22 марта 2018 | 10:38
olegleon: теперь наши кокломрази должны выразить солидарность. Замолчать в тряпочку, уйти и заткнутся.
doc9_vikt 22 марта 2018 | 10:55
Маромойкам не удалось опорочить честного человека.
eternity88 22 марта 2018 | 10:56
doc9_vikt:
Депутатам таперь можно
Лапать девок за лобки
Но и это не предел им:
Ватныя, готовь задки!
dataan 22 марта 2018 | 11:09
Проблема, уважаемая Пушкина, решается по горячим следам, а не тогда когда вдруг на эту тему в мире мода возникла. Так что отдыхай Оксана.
ag_bai 22 марта 2018 | 10:45
Оксана Пушкина, а что будете делать с любимой подружкой? Ириной Родниной?
Вот уж где этика не ночевала.
olegleon 22 марта 2018 | 10:49
ag_bai: этика и деньги плохо сочетаются. а власть и этика вообще не сочетаются
sab171 22 марта 2018 | 10:55
ag_bai: как обычно, куда нибудь на повышение, рядом с Володиным посадить и жирика с другой стороны булавками приколоть.
ivfn 22 марта 2018 | 10:59
ag_bai:
Пушкина два раза замужем побывала. Это этично. Она из ЕР ,это этично.?
aleksandr39 22 марта 2018 | 10:51
olegleon: Теперь союз журналистов России должен направлять Слуцкому каждый день по новой журналистке ,чтобы он их трогал за лобок .
rom8883 22 марта 2018 | 10:50
Помнится одна женщина пожаловалась что её изнасиловал Жириновский. И ничего.
Видно это пример остальным его соратникам.
komiccap_nkvd 22 марта 2018 | 10:52
Еще раз СМИ доказали что делом они заниматься не желают. Какого-то Слуцкого обсуждают неделями. Ладно бы он убийца был. Тогда более менее понятно.
eternity88 22 марта 2018 | 11:10
komiccap_nkvd: а без обсуждения убийцы у нас ни один день не проходит - то он нам ядерные мультики показывает, то в очередной раз бубнит о "необходимости качественного технологического рывка", то как жлоб ухмыляется в ответ на вопрос о причастности к отравлению людей, то уверяет, что "все предатели и сами загнутся обязательно", и что "30 сребренников у них колом в горле встанут". Так что патентованный убийца у нас каждый день на слуху и перед глазами.
marek 22 марта 2018 | 11:11
komiccap_nkvd:
Ничего, лиха беда начало - обсудят и убийц.
sapiens17 22 марта 2018 | 10:55
Складывается впечатление, что ..." Депутат Госдумы Оксана Пушкина "... единственный депутат, который ещё не боится высказывать своё мнение.
Или изменит своё отношение к решению комиссии по депутатской "этике", или ... сама лишится депутатства.
varlam59 22 марта 2018 | 10:59
//Обвинили в домогательствах//
И доказательства предъявили? Нет? Значит это клевета и депутату Пушкиной нужно затребовать закон осуждающий за клевету. Иначе покатится снежный ком голословных обвинений как происходит на Западе.
kochar 22 марта 2018 | 11:09
Скоро у Депутата Госдумы Оксаны Пушкиной начнутся проблемы.
Очень жаль.
monterado_ancona_marche 22 марта 2018 | 11:12
Пушкина, не мечтай о Слуцком, ты старая для него...))