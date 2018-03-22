Депутат Госдумы Оксана Пушкина одобрила действия нескольких российских СМИ в связи с ситуацией вокруг Слуцкого

«Прецедент создан, проблема в стране есть. Её надо решать с помощью законодательства. Сделаю всё, что от меня зависит», — заявила Пушкина. Её слова приводит РИА «Новости». Думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у депутата Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. После этого ряд СМИ объявил об отзыве своих журналистов из Госдумы.