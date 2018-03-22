В Волоколамский район из-за выбросов с полигона Ядрово направят бригаду врачей-специалистов
Это пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Вчера за медицинской помощью обратились 57 детей. Как сообщает корреспондент РБК из Волоколамска, на ухудшение самочувствия стали жаловаться и взрослые. Следственный комитет начал проверку.
Комментарии20
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russkie_za_sverjenie 22 марта 2018 | 10:35
В Волоколамске, где 23 ребёнка доставлены в больницу в тяжёлом состоянии из-за отравления свалочным газом, 67% жителей проголосовали за Путина.
Это почти все, что нужно знать про большинство россиян. Ну, что ж. пусть платят здоровьем и будущим своих детей за свою глупость и трусость.
shicotus_live 22 марта 2018 | 10:54
Закрыть свалку г**но-вопрос. Только вот что с мусором делать? куда имеющийся девать.куда новый вывозить? Москва и область кушают хорошо, отходов много. Новое место загаживать? А строительство заводов по сжиганию и переработке, это годы.
luger_max_otto 22 марта 2018 | 11:06
А до строительства перерабатывающих заводов делать свалки так, чтобы не слишком воняло. И не организовывать свалки впритык к жилью.
shicotus_live 22 марта 2018 | 11:09
luger_max_otto: И не организовывать свалки впритык к жилью...
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Тут происходит обратный процесс. Не свалки организуют впритык к жилью, а дома строят около свалок. Подмосковье активно застраивается.
tvitov66 22 марта 2018 | 11:09
засуетилси подозрительно плодотворно - видать вчерась сосулькой качественно по тыкве заехали
vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 10:38
Насчёт "бригады врачей-специалистов" не уверен, а вот ОМОН точно пришлют.
sensei54 22 марта 2018 | 10:40
vasya_von_smetankin: Фигушки! ОМОН перетопчется звездочки получать. Есть конторы поважнее.
norma_term 22 марта 2018 | 11:09
sensei54: Надо, чтобы эти конторы вкупе со следственным комитетом перенесли свои офисы поближе к свалке.
sensei54 22 марта 2018 | 10:38
направят бригаду врачей-специалистов...
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... по профилю "борьба с экстремизмом".
mamiluk 22 марта 2018 | 10:45
Проблему чиновники не решат...но это станет их бедой...все население терроризировать у них не получится... придется пожертвовать малым,если режим хочет сохранить власть.
Вот они предвестники конца режима...не через политику и "выборы"...а через активность гражданского самосознания.
sergeev67 22 марта 2018 | 10:55
mamiluk: все население терроризировать у них не получится...
А по-моему, получится. Какие проблемы то? Народ голосует за Путина и мечтает о Сталине и массовых репрессиях.
rexis 22 марта 2018 | 10:45
Запах Родины .......
terens 22 марта 2018 | 10:53
Потирая ушибы.
aleksandr39 22 марта 2018 | 10:53
Запах " великого вождя " .
kazlevich1949 22 марта 2018 | 10:54
Да уж, таки и себе представляю, что в Мире начнётся, если "неожиданно" в вони этой свалки найдут следы "Новичка"...
В Мире же сегодня с этими фейками кто первым любую ерунду сказал тот и прав!? Не тот кто владеет информацией правит Миром, а то кто сегодня "правит" в Мире фейками...
aleksandr39 22 марта 2018 | 10:57
Россия наладила производство дезодорантов " запах Ядрово " .
gregor 22 марта 2018 | 11:01
В Волоколамский район из-за выбросов с полигона Ядрово направят бригаду врачей-специалистов
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Странно ..., приезжала же комиссия ..... с приборами .... сказала увастутчистыйвоздух .
Дети и их родители специально заболели , что бы выборы Путина скомпрометировать , сказал Песков ,от имени Кремля .
А Захарова назвала всех отравившихся .... шпионами английскими .
Следователи всё послушали ,посмотрели и ...... поехали делать обыск к Навальному .
Все отравившиеся голосовали за Путина .
Россия . Ни дорог ,ни друзей . Это как результат голосования .
Обижаться только на себя . Никто не виноват ,кроме зеркала .
neon001 22 марта 2018 | 11:05
все дело в том, что обещать вставание с колен можно без указания даты. а чтобы убрать свалку, нужно не только пообещать, но и убрать её в кратчайшие сроки. и тут наступает полный ступор и фиаско. телевизор не помогает.
oneoretwo 22 марта 2018 | 11:05
ичсх, эта плешивая крыса снова будет, положа руку на какую-то книжку, вставлять быдлу, что он, дескать, гарант чего-то...
быдло, даешь пожизненное правление плешивой крысе: травить - так всех...
basel812 22 марта 2018 | 11:06
«Мы в России всегда сами решали свои судьбу» - сказал Вождь. Так что хотите дышите, хотите не дышите.