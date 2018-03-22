В Волоколамский район из-за выбросов с полигона Ядрово направят бригаду врачей-специалистов

Это пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Вчера за медицинской помощью обратились 57 детей. Как сообщает корреспондент РБК из Волоколамска, на ухудшение самочувствия стали жаловаться и взрослые. Следственный комитет начал проверку.