Марк Цукерберг признал «ошибки» во связи со скандалом вокруг утечки персональных данных пользователей
Информацию могли использовать политтехнологи, работавшие в предвыборном штабе Дональда Трампа. Доверие пользователей Facebook было подорвано, — это признал сам Марк Цукрберг. В заявлении основателя социальной сети говорится, что руководство компании допустило несколько ошибок: они привели к тому, что личные данные 50 миллионов человек, использующих Facebook, действительно были использованы политтехнологами из британской консалтинговой фирмы Cambridge Analytica — её специалисты, в частности, работали на штаб Дональда Трампа. В интервью CNN Марк Цукерберг пообещал принять меры и защитить персональную информацию пользователей: экспертам предстоит изучить сторонние приложения, которые могли иметь доступ к личным данным, и, при необходимости заблокировать к ним доступ. Ещё один вопрос, который беспокоит многих американских политиков — могла ли информация о миллионах пользователей попасть в руки россиян. Например, питерского «Агентства интернет-исследований», известного как «Фабрика троллей». Вашингтон обвиняет эту структуру во вмешательстве в выборы. Имеет ли Россия отношение к скандалу — станет ясно по итогам проверки. Марк Цукерберг заявил, что при необходимости он готов отчитаться перед американским Конгрессом о ситуации, связанной с утечкой персональных данных пользователей Facebook.
Комментарии3
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olegleon 22 марта 2018 | 10:14
"могла ли информация о миллионах пользователей попасть в руки россиян. "
так это рутиная работа для спецслужб. было бы удивительно, если такие данные не были бы в распоряжении российских спецслужб
ukov 22 марта 2018 | 10:41
olegleon:
конечно, англичане информацию свизнули, а россияне виноваты!
mavreh 22 марта 2018 | 10:54
Какой смысл защищать личную информацию о придурках, которые сами эту информацию тщательно распространяют, да ещё и платят, чтобы распространять?!
Тут уже фимозом мозга в общественном масштабе попахивает!
Никакой это не взлом и не похищение. А просто копирование данных пользователей, без какого-либо взлома и кражи.