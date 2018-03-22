Марк Цукерберг признал «ошибки» во связи со скандалом вокруг утечки персональных данных пользователей

Информацию могли использовать политтехнологи, работавшие в предвыборном штабе Дональда Трампа. Доверие пользователей Facebook было подорвано, — это признал сам Марк Цукрберг. В заявлении основателя социальной сети говорится, что руководство компании допустило несколько ошибок: они привели к тому, что личные данные 50 миллионов человек, использующих Facebook, действительно были использованы политтехнологами из британской консалтинговой фирмы Cambridge Analytica — её специалисты, в частности, работали на штаб Дональда Трампа. В интервью CNN Марк Цукерберг пообещал принять меры и защитить персональную информацию пользователей: экспертам предстоит изучить сторонние приложения, которые могли иметь доступ к личным данным, и, при необходимости заблокировать к ним доступ. Ещё один вопрос, который беспокоит многих американских политиков — могла ли информация о миллионах пользователей попасть в руки россиян. Например, питерского «Агентства интернет-исследований», известного как «Фабрика троллей». Вашингтон обвиняет эту структуру во вмешательстве в выборы. Имеет ли Россия отношение к скандалу — станет ясно по итогам проверки. Марк Цукерберг заявил, что при необходимости он готов отчитаться перед американским Конгрессом о ситуации, связанной с утечкой персональных данных пользователей Facebook.