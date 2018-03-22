Мониторинг воздуха у мусорного полигона «Ядрово» не выявил превышения уровня вредных веществ

Накануне в Волоколамске, который находится недалеко от свалки, за медицинской помощью обратились около 60 детей. Печально известный мусорный полигон в Волоколамском районе не представляет опасности для местных жителей – таков вердикт МЧС, которое опубликовало результаты мониторинга воздуха вблизи свалки. Превышения концентрации вредных веществ не выявили и рядом с другими крупными полигонами – «Кучино» в Балашихе и «Алексинский карьер» в Клину.

Чем, в таком случае, объясняется массовая госпитализация детей, которая произошла накануне в Волоколамске, в МЧС не сказали. В подмосковном Минздраве ранее сообщили, что к медикам обратились 57 детей, которые жаловались на головокружение и тошноту. Пятерых из них пришлось госпитализировать. По некоторым данным, незадолго до этого на «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. Возмущенные местные жители едва не подрались с главой района Евгением Гавриловым, а губернатора Подмосковья Андрея Воробьева закидали снежками. На этой неделе Волоколамский городской суд отказал Роспотребнадзору, который требовал закрыть свалку на 90 дней. Судебный орган ограничился штрафом в 150 тысяч рублей для владельцев «Ядрово».