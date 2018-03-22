Мониторинг воздуха у мусорного полигона «Ядрово» не выявил превышения уровня вредных веществ
Накануне в Волоколамске, который находится недалеко от свалки, за медицинской помощью обратились около 60 детей. Печально известный мусорный полигон в Волоколамском районе не представляет опасности для местных жителей – таков вердикт МЧС, которое опубликовало результаты мониторинга воздуха вблизи свалки. Превышения концентрации вредных веществ не выявили и рядом с другими крупными полигонами – «Кучино» в Балашихе и «Алексинский карьер» в Клину.
Чем, в таком случае, объясняется массовая госпитализация детей, которая произошла накануне в Волоколамске, в МЧС не сказали. В подмосковном Минздраве ранее сообщили, что к медикам обратились 57 детей, которые жаловались на головокружение и тошноту. Пятерых из них пришлось госпитализировать. По некоторым данным, незадолго до этого на «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. Возмущенные местные жители едва не подрались с главой района Евгением Гавриловым, а губернатора Подмосковья Андрея Воробьева закидали снежками. На этой неделе Волоколамский городской суд отказал Роспотребнадзору, который требовал закрыть свалку на 90 дней. Судебный орган ограничился штрафом в 150 тысяч рублей для владельцев «Ядрово».
Комментарии19
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russkie_za_sverjenie 22 марта 2018 | 10:08
За время правления плешьфюрера Россия из страны, победившей фашизм, стала страной победившего фашизма!
Если Гитлер травил других, плешьфюрер травит своих граждан.
tvitov66 22 марта 2018 | 10:24
russkie_za_sverjenie: эту местность надо переименовать в высокодуховное и скреПОНОСное название - "Новичок"
pro_hanov 22 марта 2018 | 10:29
tvitov66: "скреПОНОСное название - "Новичок"
Хорошее название для детского лагеря на месте свалки.
astet 22 марта 2018 | 10:32
pro_hanov: лучший мониторинг -
размещение губернатора с семьёй и его аппарата
в окрестностях этой свалки
хотя бы на год!!!
pro_hanov 22 марта 2018 | 10:37
astet: "размещение губернатора с семьёй"
Так поступили бы в бездуховной гейропе. Это не наш путь. У нас семьи губернаторов и других чиновников подвергают себя ещё большей опасности: соглашаются жить в логове врага, рискуя каждый день подвергнуться домогательствам ЛГБТ-активистов, выслушивая ежедневные поношения нашей Родины и её лидера- В.В. Путина.
tvitov66 22 марта 2018 | 10:34
pro_hanov: я вааще подозреваю что это детей врагов Родины корежит от настоящего Русского духа ... подождем что скажут наши настоящие ПАТРИОТЫ - долларовые миллиардеры
russkie_za_sverjenie 22 марта 2018 | 10:10
Не, ну а что вы хотели - чтобы коррупционеры сознались в преступлении?
Все отравившиеся - пятая колонна, особенно дети - сами выпили отрав, чтобы омрачить нам общероссийскую радость о переизбрании нацлидера!
kir_pich_101 22 марта 2018 | 10:10
Воздух будет чище только при одном из условий:
1. Все дети верхушки живут в Расее
1. Вся верхушка живёт в Гааге.
tvitov66 22 марта 2018 | 10:27
kir_pich_101: почему именно в Гааге? Они-же ПАТРИОТЫ! Южный берег моря Лаптевых у нас совсем не обжит
olegleon 22 марта 2018 | 10:12
"на «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. "
а на Украину не хотят продавать
dirizhabli 22 марта 2018 | 10:33
olegleon: Да Вы батюшка оригинал, сверхцинизма...
olegleon 22 марта 2018 | 10:47
dirizhabli: ничего личного. просто бизнес
wuwer 22 марта 2018 | 10:12
Вы заглушки и фильтры с датчиков то снимите
Или нормальные приборы приобретите...на остатки разворованного
beaux 22 марта 2018 | 10:16
Конечно их там нет. Дети надышались озона. Банда лжецов и воров.
rash 22 марта 2018 | 10:22
Не представляет опасности ... , и даже где-то полезен ... для мозгов.
ha12raz 22 марта 2018 | 10:29
Еще не поняли.......ватаны ?
kail34 22 марта 2018 | 10:43
Уж лучше бы заткнулись с этими самыми выбросами газа. Если их нет,а дети в больнице,значит какой то хренью людей травят.И кто травит? Это будет до тех пор,пока кто то не погибнет? Вот тогда точно снежками не отделаются!
kb2 22 марта 2018 | 10:55
"Великая энергетическая сверхдержава" ко 2-у десятилетию 21 века на научилась перерабатывать мусор в отличие от загнивающей гнйропы. Могут только засирать поля и леса и катать г-но с одного полигона на другой. Это просто днище и позорище, которое никакими "Арматами" и боеголовоками не перекроешь
aleks50 Алексей Клубников 22 марта 2018 | 11:06
У них врать - это профессиональная работа. Людей травят патриотическими миазмами.