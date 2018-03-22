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Эксклюзив Эха 10:00, 22 марта 2018

«Эхо Москвы» выразило солидарность журналисткам, ставшим жертвами приставаний в Государственной думе

Обвинения в домогательстве неоднократно звучали в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. «Эхо Москвы» считает Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола, и, в соответствии с предложением спикера Вячеслава Володина, отзывает своих сотрудников – об этом сказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Кроме того, «Эхо» подтверждает свое решение о прекращении взаимодействия с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким, которого обвинили в домогательствах корреспондент «Русской службы BBC» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Депутатская комиссия по этике не нашла «нарушения поведенческих норм» парламентария, и, по словам Венедиктова, фактически оправдала такую практику в высшем законодательном органе страны.
Своих журналистов из Госдумы также отозвали «Дождь» и РБК. «Коммерсантъ» не будет взаимодействовать со Слуцким, а «Лента.ру» удалит все материалы, связанные с депутатом. «Эхо Москвы» призывает другие редакции к солидарности с журналистами.

Комментарии

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olegleon 22 марта 2018 | 10:09

будут теперь писать "как сообщил информированный источник в Госдуме" и ничего не изменится.

ajsenev 22 марта 2018 | 10:10

olegleon: А что там "желтые"? Молчат в тряпочку?

danko_klisma 22 марта 2018 | 10:13

ajsenev: теперь наши кокломрази должны выразить солидарность. Замолчать в тряпочку, уйти и заткнутся.

dataan 22 марта 2018 | 10:58

Ну надо же какое горе - Эхо отзывает журналистов из Думы. :)))))))))
А как громко сказано! :)))))))))))))))
Никто и раньше эховских журналистов нигде не замечал, а теперь и подавно. Гы.

pusto1 22 марта 2018 | 10:14

выделите этому шалуну-неудачнику нормального методиста по пикапу

olegleon 22 марта 2018 | 10:22

pusto1: не поможет. журналистки и пушкинское "я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты" за домогательство сочтут

pusto1 22 марта 2018 | 10:37

olegleon: при чтении жестикулировал руками, норовясь задеть за, извините, лобок. ну ну

dataan 22 марта 2018 | 11:05

Это новое изобретение пиндосов: с помощью нехитрого механизма обвинения в сексуальном домогательстве, влиять на того или иного чиновника. Ведь всем давно известно, что любого мужчину можно обвинить хот раз в жизни в домогательстве к женщине. А тем более чиновников, к которым многие женщины за этим сами идут, что бы потом тянуть с них деньги, квартиры. машины...
Но Россию этим "новшеством" пиндостана не проймёшь. Рубанули эту тему сразу и по самые. :)
И только эхо тихо отозвалось вдали.....

pusto1 22 марта 2018 | 11:09

бред

shicotus_live 22 марта 2018 | 10:48

olegleon: Слуцкого лично не знаю. Так что вполне возможно, что у него имеется "подростковый синдром стареющего мужчины". Короче, пытается трахать все, что движется. и все равно. странная история. Нормальные люди сначала приглашают в ресторан. дарят цветы, а потом уже, по согласию, руки распускают.))

pusto1 22 марта 2018 | 10:54

shicotus_live: такие личности знакомы, в трениках шары перекатывать. Мерзко это всё.

kondrakr 22 марта 2018 | 10:31

pusto1: Почему "неудачнику"? Думаете, теперь ни одна юная дева не будет к нему приходить в кабинет и просить секретаршу погулять часок-другой?

pusto1 22 марта 2018 | 10:35

kondrakr: ну это же очевидно, есть жалобы, значит такой и результат

kondrakr 22 марта 2018 | 10:44

pusto1: Не бывает плохой рекламы.

pusto1 22 марта 2018 | 10:48

kondrakr: вот у вас при виде
симпатичной женщины, руки, уверен, к лобку не тянуться. Выводы сами делайте.

kondrakr 22 марта 2018 | 10:56

pusto1: Я, простите, и не депутат от ЛДПР. От них подобного поведения требует электорат. Это - единственное, за что их раз за разом выбирают в Думу. Странно требовать от людей, выбрабых по признаку хамства и подлости, чтобы они вели себя иначе.

pusto1 22 марта 2018 | 11:13

kondrakr: дума как известно на практике - срез общества. Тут и воры, и казнокрады, и наркота и достойные люди. Поэтому по факту нужно разбираться и с этим случаем. Ну а иначе корреспонденты будут ходить на работу с видеорегистраторами, что я бы и делал.

vasya_von_smetankin 22 марта 2018 | 10:12

Эту Думу нужно каждый день дихлофосом дезинфицировать.
Хотя... они же всё равно приспособятся.

zolingen 22 марта 2018 | 10:25

vasya_von_smetankin: дихлофосом дезинфицировать? Вы гурман,однако.
А чего не "новичком",отличная дезинфекция. Ах,да, его ж у нас нет,не было и не будет.

vladimir1_57 22 марта 2018 | 10:12

Как же теперь жить, "ЭХО" и "Дождь" отказались освещать деятельность Госдумы? Я рыдаю!!! (((

sekretniy_fizik 22 марта 2018 | 10:31

vladimir1_57: "Дождь", РБК, "Коммерсант" и "Эхо" добровольно вошли в список СМИ-инагентов, которым запрещено работать в ГД. Так сказать, перешли на легальное положение и перестали косить под российские СМИ. Это радует.

svirepyi_gary 22 марта 2018 | 10:13

Вероятно теперь любой гражданин РФ встретив депутата Слуцкого просто таки обязан ущепнуть его за жопу.
Это святой долг каждого.
Депутату Слуцкому очень нравятся щепки за жопу.

natogrek 22 марта 2018 | 10:29

Похотливый Слуцкий должен понести наказание как за себя-вонючку, так и за развращение и без того развращенной госдумы, которая окончательно перестала отличать можно от нельзя.

kondrakr 22 марта 2018 | 10:33

svirepyi_gary: Нет. Вас неправильно проинформировали. Депутату Слуцкому нравятся не щипки за жопу, а ЩИПАТЬ за жопу. Его приемные часы можно узнать в секретариате Думы.

starok 22 марта 2018 | 11:10

kondrakr: Вы хотите сказать,что сексуально озабоченным женщинам можно попасть на прием к депутату Слуцкому? Неужели выдержит такую нагрузку?

zabava 22 марта 2018 | 10:16

Мразь пора, ядрёна мать, из России отозвать! Здесь им нечего вонять!

volvic 22 марта 2018 | 10:22

У этой комиссии по этике явные проблемы с этикой.

pusto1 22 марта 2018 | 10:44

какая там этика, вилки не умеют держать :)

starok 22 марта 2018 | 11:13

volvic:У них проблемы не с этикой, а с элементарной порядочностью!

jblack2 22 марта 2018 | 10:27

Будут писать больше мусорных новостей.
Нужно же будет чем-то заполнять новостное пространство...

vinibi 22 марта 2018 | 10:30

jblack2: Весь мусор у вас в вашей ущербной пригожинской башке и заполнена она гнойный методичным калом под завязку!!!

supalov 22 марта 2018 | 10:28

Отлично. Список, говорящий сам за себя: РБК, "Дождь", "Эхо Москвы", "Коммерсант", "Лента.ру"... В принципе, можно было бы продолжить.

Стоп. Уже нельзя. Иссяк. Разве только что коллеги выйдут из кустов и покажут своё лицо: BBC, CNN, Reuters... Или не выйдут?

Кстати, "жертвы" - все оттуда же. Удивительное совпадение, не правда ли?

vinibi 22 марта 2018 | 10:33

supalov: Удивительно то- что за ублюдков во власти всегда автоматом впрягаются пригожинские выродки постящие псевдопатриотичекую дурь с методичек за миску помоев с кремлевской столовки!!!

supalov 22 марта 2018 | 10:39

vinibi: Удивительно, что за свободу и демократию всегда первыми выступают анонимные пасквилянты, не умеющие даже расставить знаки препинания.

vinibi 22 марта 2018 | 10:47

supalov: Когда нечего вразумить по существу псевдо-неанонимные блохеры начинают искать спасение в пунктуации и опечатках- почему то забыв указать свой номер телефона и домашний адрес со сканом страниц паспорта, выдавая фамилию и имя здесь на Эхо типа за своё !!!

supalov 22 марта 2018 | 10:58

vinibi: Похоже, знаки препинания у Вас действительно хромают. А по существу, насколько я могу судить, Вы и сами ничего не сказали - так, типичная базарная брань. Да и пальцем в небо постоянно попадаете. Короче, как там сказали России: "Уйди и заткнись!" Выполняйте.

abigal 22 марта 2018 | 10:40

supalov: Кстати, "жертвы" - все оттуда же. Удивительное совпадение, не правда ли?
_________________
Это не совпадение, это означает, что женщины из этих СМИ не являются скрепнуто-православнутыми. Ведь только настоящие патриотки позволяют начальству гладить себя по заду и другим интересным местам. .

kondrakr 22 марта 2018 | 10:46

abigal: Хм.....Думаете, Леся Рябцева не позволяла начальству гладить себя по заду и другим интересным местам?

supalov 22 марта 2018 | 11:10

abigal: Вы, видимо, аккуратно избегаете слова "...", и определяете своих фавориток отрицательно именно потому, что сами прекрасно знаете, кто не особенно блюдёт себя, а потом - хором и через несколько лет, как по приказу - вдруг становится эдакой недотрогой. Что же касается всяких мест, то не надо завидовать. Это видно.

venmud 22 марта 2018 | 10:43

Как гогда-то со знанием дела говорила Фанни Гиршевна Фельдман: Наступит время и Фарида с Дарьей будут жалеть, что отказали Слуцкому и всем остальным гарным хлопцам.

nik191 22 марта 2018 | 10:45

Какая ужасная потеря. Мне даже страшно стало. Как же дальше жить?????????????????????????????????

concorde 22 марта 2018 | 10:51

Солидарен с Веней. Нужно отличать исполнение обязанностей по гос. службе от избытка чувтв. А реакция Володина просто шок. Такие нравственные уроды сидят в Гос. думе.
Володин - нравственный урод. За свои слова отвечаю.

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