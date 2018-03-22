«Эхо Москвы» выразило солидарность журналисткам, ставшим жертвами приставаний в Государственной думе

Обвинения в домогательстве неоднократно звучали в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. «Эхо Москвы» считает Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола, и, в соответствии с предложением спикера Вячеслава Володина, отзывает своих сотрудников – об этом сказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Кроме того, «Эхо» подтверждает свое решение о прекращении взаимодействия с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким, которого обвинили в домогательствах корреспондент «Русской службы BBC» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Депутатская комиссия по этике не нашла «нарушения поведенческих норм» парламентария, и, по словам Венедиктова, фактически оправдала такую практику в высшем законодательном органе страны.

Своих журналистов из Госдумы также отозвали «Дождь» и РБК. «Коммерсантъ» не будет взаимодействовать со Слуцким, а «Лента.ру» удалит все материалы, связанные с депутатом. «Эхо Москвы» призывает другие редакции к солидарности с журналистами.