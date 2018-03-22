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09:34, 22 марта 2018

Михаил Пиотровский: Растущий уровень бюрократизации мешает развитию культурной сферы в России

Как выразился директор «Эрмитажа», сейчас идёт дикое усиление бюрократии, уже не сравнимое с тем, что было при советской власти, сообщает «Интерфакс». Пиотровский подчеркнул, что бесконечные правила ставят под угрозу, в том числе, культурный обмен.

Комментарии

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alo0000 22 марта 2018 | 09:45

Мединского сливают для пиара кремлевской кандидатки. Мамаша начала вякать, питерский друг семьи проснулся от зимней спячки. Кто-то им подсказал, что на нем сейчас можно набрать очки, всё равно - "не жилец".

kir_pich_101 22 марта 2018 | 09:50

Чего же ты зараза, на трибуне перед выборами другое орал?

videlis 22 марта 2018 | 10:13

kir_pich_101: дебилизм федеральных каналов мешает культурному развитию россиских граждан

pusto1 22 марта 2018 | 10:59

Голосом Рины Зелёной хочется крикнуть: Пошёл вон, бандит!

post_v 22 марта 2018 | 09:58

Михаил Пиотровский в своей книге написал «Мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества»
а еще Пиотровский говорил, что возвращать надо туда, где сокровища были найдены.

Так ведь и от Эрмитажа могут потребовать вернуть туда, где взяли.
Например, ту же "Балдинскую" коллекцию вернуть в Бремен…
Это же не собственность музея Бременхалле - это частная собственность горожан, которые передали картины и рисунки на временную экспозицию в музей.

Ну да Бог с ней, с этой "Балдинской коллекцией", хотя она стала символом всей проблемы "трофейного искусства" и "перемещенных культурных ценностей".

askol2016 22 марта 2018 | 10:05

Если Россия хочет выжить, должна быть проведена дебюрократизация страны. И не только в культуре, но и в экономике, и во всех сферах нашей жизни. Хотя Путин, в силу своего узкого и недалекого мышления, до этого не додумается.

ggorg61 22 марта 2018 | 10:06

...к папе,к папе...

wuwer 22 марта 2018 | 10:08

Опомнился...за МКДом уже давно всё убито бюрократизацией: образование, медицина, наука, культура
Производство писанины очень прибыльный бизнес... по министерским зарплатам и московскому бюджету не заметно?

eduard53 22 марта 2018 | 10:35

* * *
Всегда завидую культурным корифеям,
Особо – тем, которым есть чего терять:
Им скотный двор сдавил тестикулы и шеи,
А бедолаг тревожит некий бюрократ.

rom8883 22 марта 2018 | 10:54

Было засилие КПСС. Его заменила бюрократия.

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