Михаил Пиотровский: Растущий уровень бюрократизации мешает развитию культурной сферы в России

Как выразился директор «Эрмитажа», сейчас идёт дикое усиление бюрократии, уже не сравнимое с тем, что было при советской власти, сообщает «Интерфакс». Пиотровский подчеркнул, что бесконечные правила ставят под угрозу, в том числе, культурный обмен.